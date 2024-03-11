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В Челябинском театре показали детский спектакль про Minecraft, Roblox и других⁠⁠

В Челябинском театре показали детский спектакль про Minecraft, Roblox и других⁠⁠

Автор:
11 марта 2024 10:48
Метки: minecraft   roblox   Видео   Челябинск   игра   театр   
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Нубик из Роблокса пришёл к Стиву из Майнкрафта просить помощи с освобождением его игры, которую захватил Читер777. Они зовут на помощь Эль Примо из Бравл Старс.

Да что вы знаете о мультивселенных.

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Метки: minecraft   roblox   Видео   Челябинск   игра   театр   
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1  комментарий
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Андрей 16 минут назад
Кого-то не хватает в этой мультивселенной.

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