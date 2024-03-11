В Челябинском театре показали детский спектакль про Minecraft, Roblox и других⁠⁠

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Нубик из Роблокса пришёл к Стиву из Майнкрафта просить помощи с освобождением его игры, которую захватил Читер777. Они зовут на помощь Эль Примо из Бравл Старс.
Да что вы знаете о мультивселенных.
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