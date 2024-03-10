В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал

Челябинский Bla Bla Bar 8 марта был битком наполнен посетителями. Ничто не предвещало беды, пока не появился странный мужчина. Состояние гражданина не внушало доверия, поэтому в заведение его не пустили.Узнав, что ему так и не удастся угоститься спиртным, мужичок начал бузить, материться, а потом выбрал себе мишень, на которую спустил свой гнев.

Неподалёку находилась девушка, которая получила по лицу от неудовлетворённого жизнью альфа-самца.