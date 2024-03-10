В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал

Неадекватный мужчина пытался попасть в заведение, но был остановлен охраной. Рассердившись, товарищ сначала начал выражаться, а потом набросился на девушку, стоявшую около бара.
Челябинский Bla Bla Bar 8 марта был битком наполнен посетителями. Ничто не предвещало беды, пока не появился странный мужчина. Состояние гражданина не внушало доверия, поэтому в заведение его не пустили.Узнав, что ему так и не удастся угоститься спиртным, мужичок начал бузить, материться, а потом выбрал себе мишень, на которую спустил свой гнев.
Неподалёку находилась девушка, которая получила по лицу от неудовлетворённого жизнью альфа-самца.
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В результате у девушки оказался сломан нос, и по предварительным данным ей потребуется операция.
Ирина написала заявление в полицию, и сейчас воеваку разыскивают правоохранители. Разумеется, они его найдут - благо, личность грозного бойца отлично запечатлели камеры наблюдения.
Осторожно! Людям с нестабильной психикой рекомендуем воздержаться от просмотра видео
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Прокуратура Центрального района Челябинска контролирует результаты проверки полиции по факту причинения телесных повреждений женщине в ночном клубе Bla Bla Bar - сообщает агентство РИА Новости.
Интересно, но этот эпизод с нападением - отвратительный с любой стороны - стал поводом для шутки участниц Ютуб-шоу "Женский форум"
– Мне за что нравится Челябинск, что ты живешь с ощущением, что чуть-чуть выжил каждый день. Сегодня в новостях мы читаем, что в Челябинске в каком-то баре женщине сломали нос. И мы такие: «Слава Богу, не нам». Просто с праздничком! Хочешь принять эту розочку – принимай достойно, – шутят комикессы, которые, видимо, никогда не бывали в ситуации, когда быдлан вымещает злость на постороннем человеке.
Ирина, увидев этот номер, даже растерялась:
– Мне очень неприятно. Мало того, что в группах пишут всякие неадекватные комментарии, но я на них не обращаю внимания. Так теперь и такие медийные личности шутят на большую аудиторию. Зачем? Я этого не понимаю. Это не смешно. Я не могу есть нормально, дышу только ртом, адские боли в голове, сижу на обезболе, а людям это смешно. На моем месте могла оказаться любая девушка. Я считаю, что это было неуместно и очень некрасиво, – сообщает она.
Впрочем, эмпатия - дело такое - недоступное для некоторых. Пока сами не побывают в шкуре высмеиваемого.
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хотя на такой треш она и не расчитывала.
с раздробленным носом?? У вас, по-моему, слишком богатая фантазия.