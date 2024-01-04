"13-летний зумер из США первым в мире прошёл «Тетрис» на высоком уровне сложности".

У оригинального «Тетриса» с динамичностью был полный порядок - на последних уровнях фигуры летели как сумасшедшие. Все понимали, что пройти его полностью нереально, поэтому не стали заморачиваться с концовкой и просто сделали ограничение в коде: игра доходит до 187 уровня и зависает.

Никто же думал, что кто-то настолько заморочится. Однако такой персонаж появился.

Уиллис Гибсон - 13-летний зумер из США годами наяривал в «Тетрис» и достиг-таки просветления: дошёл до 187 уровня и «поломал» игру.