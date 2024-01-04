"13-летний зумер из США первым в мире прошёл «Тетрис» на высоком уровне сложности".

Он просто «поломал» игру из-за ограничений в коде.
Легендарный «Тетрис» придумал Алексей Леонидович Пажитнов в 1984 году. Тогда он трудился в Академии Наук СССР и в свободное время программировал игру, которая навсегда прославила его имя. Изначально Алексей и не рассматривал «Тетрис» как нечто особенное - это была просто программка для обкатки кода. Ну а потом о «летающих» фигурках прознали его коллеги, слухи об игре пошли по научным и не очень кругам и вот Пажитнов стал знаменит.
Вскоре о «Тетрисе» узнали и заграницей и на переговоры с Пажитновым и чиновниками от министерства стали приезжать руководители Atari и Nintendo. Начались долгие и муторные переговоры об авторских правах и изданиях игры на разных платформах. Это заняло долгие годы, а всё это время по всему миру клепали свои версии «Тетриса». С блэкджеком и фигурками.
К 1996 году вопрос о правах наконец-то уладили - спустя 12 лет после создания - и Пажитнов стал получать первые отчисления с игры. В это же время устроился в игровое подразделение Microsoft, но ничем особенным там не отметился. Позже он работал над многопользовательской версией «Тетриса» и говорил, что это не так-то просто:
Главная проблема кроется в динамичности Тетриса. На последних уровнях всё ваше внимание сосредоточено на игре, любое неосторожное движение и вы проиграете. Так что у вас просто не будет времени смотреть, что делают другие игроки.
У оригинального «Тетриса» с динамичностью был полный порядок - на последних уровнях фигуры летели как сумасшедшие. Все понимали, что пройти его полностью нереально, поэтому не стали заморачиваться с концовкой и просто сделали ограничение в коде: игра доходит до 187 уровня и зависает.
Никто же думал, что кто-то настолько заморочится. Однако такой персонаж появился.
Уиллис Гибсон - 13-летний зумер из США годами наяривал в «Тетрис» и достиг-таки просветления: дошёл до 187 уровня и «поломал» игру.
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Он провёл в игре тысячи часов и установил рекорд. И ничего не получил. Разве что моральное удовлетворение.
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Ну и помню как-то раз я ожидал автобуса на остановке, и докрутил счетчик этого тетриса до второго круга, как автомобильный спидометр ))) Т.е. шли очки, а потом пошли нули и всё сначала, хотя уровень остался восьмым.
В обычный тетрис на 286м компе... Нет, не пробивался. Обходил всех кого знал по очкам, и значитально, раза эдак в три, но так чтобы игру можно было крутить до упора - нет. Проигрывал )
Двухпользовательский тетрис попадался на денди, вполне законченная кигрушка была. Суть была в том, что подавались два кубика, один игрок управляет с джойстика одним кубиком, а второй - вторым, ну и само поле чуть-чуть шире обычного. Надо было строить линии.
Вдвоём мы блин сыграли... Обнять и плакать ) Не набрали и сотой части очков, набираемых поодиночке. Один другому мешали, в общем не вышло ничего, бросили и ушли гонять контру.
Наверняка завалялось что-то из изданий 90х.
Либо какой исторический ширпотреб.
А что там далее по списку возрастов?
40+ это кто?
люди в возрасте дожития ))
13-летний парень из США дошёл до 187 уровня и игра зависла, так как не рассчитана на такое.
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Вот в этом самом и заключается смысл жизни зумеров.
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