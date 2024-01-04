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13-летний зумер из США первым в мире прошёл «Тетрис» на высоком уровне сложности

13-летний зумер из США первым в мире прошёл «Тетрис» на высоком уровне сложности

Автор:
04 января 2024 18:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Алексей Пажитнов   Видео   США   игра   рекорд   тетрис   
2407
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Он просто «поломал» игру из-за ограничений в коде.

Легендарный «Тетрис» придумал Алексей Леонидович Пажитнов в 1984 году. Тогда он трудился в Академии Наук СССР и в свободное время программировал игру, которая навсегда прославила его имя. Изначально Алексей и не рассматривал «Тетрис» как нечто особенное - это была просто программка для обкатки кода. Ну а потом о «летающих» фигурках прознали его коллеги, слухи об игре пошли по научным и не очень кругам и вот Пажитнов стал знаменит.

Вскоре о «Тетрисе» узнали и заграницей и на переговоры с Пажитновым и чиновниками от министерства стали приезжать руководители Atari и  Nintendo. Начались долгие и муторные переговоры об авторских правах и изданиях игры на разных платформах. Это заняло долгие годы, а всё это время по всему миру клепали свои версии «Тетриса». С блэкджеком и фигурками.

К 1996 году вопрос о правах наконец-то уладили - спустя 12 лет после создания - и Пажитнов стал получать первые отчисления с игры. В это же время устроился в игровое подразделение Microsoft, но ничем особенным там не отметился. Позже он работал над многопользовательской версией «Тетриса» и говорил, что это не так-то просто:

Главная проблема кроется в динамичности Тетриса. На последних уровнях всё ваше внимание сосредоточено на игре, любое неосторожное движение и вы проиграете. Так что у вас просто не будет времени смотреть, что делают другие игроки.

У оригинального «Тетриса» с динамичностью был полный порядок - на последних уровнях фигуры летели как сумасшедшие. Все понимали, что пройти его полностью нереально, поэтому не стали заморачиваться с концовкой и просто сделали ограничение в коде: игра доходит до 187 уровня и зависает.

Никто же думал, что кто-то настолько заморочится. Однако такой персонаж появился.

Уиллис Гибсон - 13-летний зумер из США годами наяривал в «Тетрис» и достиг-таки просветления: дошёл до 187 уровня и «поломал» игру.

Он провёл в игре тысячи часов и установил рекорд. И ничего не получил. Разве что моральное удовлетворение.

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Метки: Алексей Пажитнов   Видео   США   игра   рекорд   тетрис   
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28  комментариев
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51k
Серый 2 часа назад
Кто-то проходит игры и ждёт что-то получить за это?! Кроме морального удовлетворения..
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383
zu4ara 10 секунд назад
Вот то, что нужно всем!!!

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20
Larry 4 минуты назад
Мне попадался сотовый телефон, на котором стоял тетрис, там было восемь уровней вбито. Я так понял восьмой уровень считался самым сложным, но скорость падения кубиков вполне оставляла возможность преспокойно играть.
Ну и помню как-то раз я ожидал автобуса на остановке, и докрутил счетчик этого тетриса до второго круга, как автомобильный спидометр ))) Т.е. шли очки, а потом пошли нули и всё сначала, хотя уровень остался восьмым.
В обычный тетрис на 286м компе... Нет, не пробивался. Обходил всех кого знал по очкам, и значитально, раза эдак в три, но так чтобы игру можно было крутить до упора - нет. Проигрывал )

Двухпользовательский тетрис попадался на денди, вполне законченная кигрушка была. Суть была в том, что подавались два кубика, один игрок управляет с джойстика одним кубиком, а второй - вторым, ну и само поле чуть-чуть шире обычного. Надо было строить линии.
Вдвоём мы блин сыграли... Обнять и плакать ) Не набрали и сотой части очков, набираемых поодиночке. Один другому мешали, в общем не вышло ничего, бросили и ушли гонять контру.
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7k
Андрей Крылов 8 минут назад
вот уж достидение! ПЦ.Занялся бы чем путным, стал бы Человеком, а на задротом гилым...
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1k
K_II_T 11 минут назад
Ну мог и подарить какую-то старую вещицу.
Наверняка завалялось что-то из изданий 90х.

Либо какой исторический ширпотреб.
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2k
Anatoly 12 минут назад
Наяривал раньше в "Тетколор" - вариант тетриса... Взломал игру, чтобы убрать ограничение в 10000 очков, только потом понял, что набрать можно на пределе возможностей, а вот набрать 99999 не получив "очком по ср...ке" - это КЛАСС!!!!
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322
deadDEVIL 22 минуты назад
Вместо подросток - зумер.
А что там далее по списку возрастов?
40+ это кто?
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6k
Wadim 38 минут назад
Дебилу малолетнему нех.уй делать, видимо, больше.
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6k
Дмитрий 50 минут назад
Где-то вкралась ошибка. 157 или 187?
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280
Дело 51 минуту назад
Никто же думал, что кто-то настолько заморочится... Буковы аффторов, как всегда, летят впереди мыслЁВ аффторов.
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42k
Aleks 57 минут назад
Уровень 157 а не 187
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391
Sergey Час назад
А почему в тексте максимальный уровень 187, а парень завис на 157-м?
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528
3zo672nyb9t0 Час назад
кому лень вычерпывать воду из статьи:
13-летний парень из США дошёл до 187 уровня и игра зависла, так как не рассчитана на такое.
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7k
Progressor Час назад
Я думал у него сейчас инсульт будет, судя по реакции.
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4k
Горожанин 2 часа назад
"13-летний зумер из США первым в мире прошёл «Тетрис» на высоком уровне сложности".
---------------
Вот в этом самом и заключается смысл жизни зумеров.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Хорошая игрушка была. Если кто не пробывал:
https://www.freetetris.org/game.phphttps://www.freetetris.org/game.php
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
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