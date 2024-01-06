В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке

21-летняя Вика пригласила своих приятелей на так называемую "вписку". Пока девушка варила гречку, кто-то из гостей в качестве шутки закинул ей на кухню дымовую шашку. Девушку это взбесило и она выплеснула горячую воду из кастрюли на одного из парней.
21-летняя хозяйка вписки облила кипятком своих гостей за то, что те подкинули ей дымовую шашку на кухню. Незадолго до этого на вечеринку приходила полиция и оштрафовала девушку за нарушение тишины.
По данным SHOT, инцидент произошёл в квартире на улице Профессора Благих во время вечеринки. Пока хозяйка Вика хотела всех побаловать гречкой, гости решили подкинуть ей на кухню дымовую шашку. Однако прикол вышел из-под контроля, и обиженная девушка облила кипятком одного из гостей. У того — ожоги второй степени и волдыри по всему телу.
Незадолго до инцидента "в гости" к компашке приходили соседи и просили успокоиться шумную компанию, однако те послали их и выпроводили из квартиры. Позднее приехали уже полицейские, которые оштрафовали хозяйку по статье "Нарушение покоя граждан и тишины". Теперь они проверяют историю с кипятком и ожогами.
Как рассказал SHOT пострадавший Данил, порцию кипятка и ожоги второй степени он получил ни за что, ведь дымовую шашку кидал не он. На вечеринке у Вики (хозяйки квартиры) был в первый раз, и ему пати не понравилась. Теперь он надеется, что девушка исправится и больше не будет вести себя подобным образом. Писать заявление в полицию он не хочет, ведь если что, то девушку "накажет Бог". Сейчас парень находится дома.
Сама Вика сообщила, что извинилась перед Данилом, но сейчас ей "очень стыдно за своё поведение" и страшно из-за случившегося. Шумную вечеринку, на которую даже приезжала полиция, устроили в честь праздников. Теперь домашние вписки поставлены на паузу.
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Не оставляй этот мерзкий поступок безнаказанным! Женщины ничего мужчинам не прощают, зачем тебе изображать рыцаря?
И кипятком в лицо, очень умная девочка.