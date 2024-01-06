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В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке

В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке

Автор:
06 января 2024 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   вписка   инцидент   кипяток   конфликт   люди   челябинск   
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21-летняя Вика пригласила своих приятелей на так называемую "вписку". Пока девушка варила гречку, кто-то из гостей в качестве шутки закинул ей на кухню дымовую шашку. Девушку это взбесило и она выплеснула горячую воду из кастрюли на одного из парней.

21-летняя хозяйка вписки облила кипятком своих гостей за то, что те подкинули ей дымовую шашку на кухню. Незадолго до этого на вечеринку приходила полиция и оштрафовала девушку за нарушение тишины.

По данным SHOT, инцидент произошёл в квартире на улице Профессора Благих во время вечеринки. Пока хозяйка Вика хотела всех побаловать гречкой, гости решили подкинуть ей на кухню дымовую шашку. Однако прикол вышел из-под контроля, и обиженная девушка облила кипятком одного из гостей. У того — ожоги второй степени и волдыри по всему телу.

Незадолго до инцидента "в гости" к компашке приходили соседи и просили успокоиться шумную компанию, однако те послали их и выпроводили из квартиры. Позднее приехали уже полицейские, которые оштрафовали хозяйку по статье "Нарушение покоя граждан и тишины". Теперь они проверяют историю с кипятком и ожогами.

Как рассказал SHOT пострадавший Данил, порцию кипятка и ожоги второй степени он получил ни за что, ведь дымовую шашку кидал не он. На вечеринке у Вики (хозяйки квартиры) был в первый раз, и ему пати не понравилась. Теперь он надеется, что девушка исправится и больше не будет вести себя подобным образом. Писать заявление в полицию он не хочет, ведь если что, то девушку "накажет Бог". Сейчас парень находится дома.

Сама Вика сообщила, что извинилась перед Данилом, но сейчас ей "очень стыдно за своё поведение" и страшно из-за случившегося. Шумную вечеринку, на которую даже приезжала полиция, устроили в честь праздников. Теперь домашние вписки поставлены на паузу.

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Метки: Видео   вписка   инцидент   кипяток   конфликт   люди   челябинск   
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7k
Бу Час назад
ТП
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9k
Zhora 4 минуты назад
Ей дымовую шашку на кухню, она их кипятком. Что за сборище дебилов? Или они под веществами?
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899
Antidepressant 7 минут назад
Данил, если ты это читаешь, поверь, если бы ты облил Вику кипятком, заявление от неё лежало бы в полиции в тот же день! А к заявлению Вика приложила бы медсправки, экспертизы, свидетельские показания очевидцев что ты ещё пытался её сначала избить, а потом изнасиловать, и весь этот план ты давно спланировал заранее.
Не оставляй этот мерзкий поступок безнаказанным! Женщины ничего мужчинам не прощают, зачем тебе изображать рыцаря?
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1k
rgubaev 8 минут назад
Челяба опасное место, там даже у девушек свинцовые труселя - ну нафиг! :-)
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250
Александр Портениер 12 минут назад
Пока её кипятком не окатят мозга у неё не прибавится.
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5k
Бабай 16 минут назад
Ей светит карьера тамады. Конкурсы - огонь!
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30k
Ваня 18 минут назад
время такое - чем дальше, тем тупее...
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4k
Евгений 19 минут назад
Шаболда.
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25k
MrGod 21 минуту назад
Готовила гречку на вписку)
И кипятком в лицо, очень умная девочка.
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6k
alex 24 минуты назад
Все дебилы
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18k
banzai7 36 минут назад
Совсем без мозгов
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6k
TirAn 46 минут назад
Суровый Челябинск продолжает удивлять, хотя для него было бы характернее расплавленный свинец
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5k
Ал Ди 58 минут назад
С такой улыбкой она это сделала, типа это прикольно. И по ходу она удивилась что ее шутку не оценили.
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23k
сеньор Леонсио 58 минут назад
И "хозяйку" и гостей!
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5k
Lexx 59 минут назад
Повезло ей, что чувак оказался благородным.
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