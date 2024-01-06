В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке

21-летняя хозяйка вписки облила кипятком своих гостей за то, что те подкинули ей дымовую шашку на кухню. Незадолго до этого на вечеринку приходила полиция и оштрафовала девушку за нарушение тишины.

По данным SHOT, инцидент произошёл в квартире на улице Профессора Благих во время вечеринки. Пока хозяйка Вика хотела всех побаловать гречкой, гости решили подкинуть ей на кухню дымовую шашку. Однако прикол вышел из-под контроля, и обиженная девушка облила кипятком одного из гостей. У того — ожоги второй степени и волдыри по всему телу.

Незадолго до инцидента "в гости" к компашке приходили соседи и просили успокоиться шумную компанию, однако те послали их и выпроводили из квартиры. Позднее приехали уже полицейские, которые оштрафовали хозяйку по статье "Нарушение покоя граждан и тишины". Теперь они проверяют историю с кипятком и ожогами.