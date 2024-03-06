«Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших 11-классника возле компьютерного клуба

Затем стали задерживать и других участников того побоища. Последнего из них поймали в аэропорту с билетом в Душанбе. В результате, за решёткой оказалось 6 приезжих. Седьмого отправили под домашний арест. Ещё трое успели уехать из страны.

Позже Тоиру Джалилову, Ислому Ахмадову и Хуршеду Одинаеву (домашний арест) переквалифицировали статью с «Убийства» на «Хулиганство». Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям - об убийстве и хулиганстве.

5 марта началось судебное заседание. До его начала, журналисты пытались спросить у задержанных, раскаиваются они или нет. Но те смеялись и спрашивали: «Вы что, кино снимаете что ли?»