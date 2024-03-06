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«Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших 11-классника возле компьютерного клуба

«Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших 11-классника возле компьютерного клуба

Автор:
06 марта 2024 19:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Челябинск   компьютерный клуб   мигранты   приезжие   убийсво   школьник   
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Среди задержанных есть студенты. Учились по специальности «правоохранительная деятельность».

9 апреля 2023 года случились разборки у челябинского ТРК «Космос». При нём есть компьютерный клуб, в котором 17-летний парень поссорился с группой молодых людей из Средней Азии.

Во время драки, приезжий ударил его ножом. От полученной раны юноша скончался.

Как рассказывала потом администратор компьютерного клуба:

В 21:33 в клуб заходят семеро непонятных человек, проходят по всему залу, просматривают всех гостей и выходят молча. Я их впервые вижу, это точно не наши постоянные гости. ... А около 23:00 забегает запыхавшийся мужчина, кричит: «Вызови скорую, там мальчишку пырнули ножом».

По делу об убийстве проходило десять человек. Некоторые участники были студентами Уральского регионального колледжа. Учились по специальности «Правоохранительная деятельность».

Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание, - сообщили в МВД.

Затем стали задерживать и других участников того побоища. Последнего из них поймали в аэропорту с билетом в Душанбе. В результате, за решёткой оказалось 6 приезжих. Седьмого отправили под домашний арест. Ещё трое успели уехать из страны.

Позже Тоиру Джалилову, Ислому Ахмадову и Хуршеду Одинаеву (домашний арест) переквалифицировали статью с «Убийства» на «Хулиганство». Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям - об убийстве и хулиганстве.

5 марта началось судебное заседание. До его начала, журналисты пытались спросить у задержанных, раскаиваются они или нет. Но те смеялись и спрашивали: «Вы что, кино снимаете что ли?»

Адвокаты подозреваемых просили перевести всех их подопечных под домашний арест. Якобы они никак не могут помешать следствию. Но суд решил оставить задержанных под стражей.

Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 25 августа 2024 года включительно. Продлить срок домашнего ареста Хуршеду Одинаеву по 25 августа включительно.

Дело с убийством школьника ещё в прошлом году взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Источник:

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Метки: Видео   Челябинск   компьютерный клуб   мигранты   приезжие   убийсво   школьник   
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19  комментариев
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59k
Мойша 51 минуту назад
Я не пойму, почему так долго у нас идет следствие и суд. Ситуация ясная, виноватые определены. Судье остается только принять решение по статье. И нефиг слушать, какие это примерные мальчики, и как они спасли котенка. Растянули до 25 августа. Фи-и.
Вот поэтому у нас и забиты все СИЗО.
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90
Анатолий Минуту назад
Обезьяны.
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90
Анатолий 2 минуты назад
Зачем?
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2k
Веселый Пук 7 минут назад
Они только понимают когда их мудохают чем нибудь тяжёлым.Спрашивать сожелеют или нет бессмысленно.Они такого слова не знают.Они только понимают что тот кто их п.и.з.д.и.т тот главный.Арматурой по башке можно.
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121
Точь-в-точь 13 минут назад
Посмотри на них! Этож обезьяны в клетке.Ты посмотри на их рожи, им уши чуть побольше и готово - макаки.Тут даже стричь это говно не надо, полные дегенераты и обрыганы.
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24k
Валерий 18 минут назад
никогда! никогда эти ... не будут защищать интересы государства. Никогда! Только своего тейпа. Это будущие нукеры, городские стражники-мздоимцы при султане. Из общинно-родового строя вытащили их, а они не умеют жить вне его.
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8k
Alex Полчаса назад
Сжечь черножопых
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21k
Shtoppi Полчаса назад
на их рожи глядя ничего другого в голову не приходит, кроме как стая примитивных обезьян. просто тупиковая ветвь развития homo sapiens. да что там - это вообще них_я не люди. вот и пусть эти обезьяны дальше в клетке сидят. надеюсь что сидеть им придется еще оч. долго.
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140k
parallax 36 минут назад
Кто за то, чтобы изменить миграционное законодательство России (24 мая 1999 года № 99-ФЗ). Уточнение понятия «соотечественников» голосуем по ссылке: https://www.roi.ru/114298/https://www.roi.ru/114298/
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1k
ФЫВАПРОЛ 43 минуты назад
Обезьян - в зоопарк пожизненно.
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140k
parallax 44 минуты назад
Даже страшно подумать, что будет творится в кабинетпх и коридорах МВД, когда такие вот маструбеки получат удостоверения представителей власти.
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3k
Куртуазный Маньерист 50 минут назад
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August

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