«Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших 11-классника возле компьютерного клуба

Среди задержанных есть студенты. Учились по специальности «правоохранительная деятельность».
9 апреля 2023 года случились разборки у челябинского ТРК «Космос». При нём есть компьютерный клуб, в котором 17-летний парень поссорился с группой молодых людей из Средней Азии.
Во время драки, приезжий ударил его ножом. От полученной раны юноша скончался.
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Как рассказывала потом администратор компьютерного клуба:
В 21:33 в клуб заходят семеро непонятных человек, проходят по всему залу, просматривают всех гостей и выходят молча. Я их впервые вижу, это точно не наши постоянные гости. ... А около 23:00 забегает запыхавшийся мужчина, кричит: «Вызови скорую, там мальчишку пырнули ножом».
По делу об убийстве проходило десять человек. Некоторые участники были студентами Уральского регионального колледжа. Учились по специальности «Правоохранительная деятельность».
Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание, - сообщили в МВД.
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Затем стали задерживать и других участников того побоища. Последнего из них поймали в аэропорту с билетом в Душанбе. В результате, за решёткой оказалось 6 приезжих. Седьмого отправили под домашний арест. Ещё трое успели уехать из страны.
Позже Тоиру Джалилову, Ислому Ахмадову и Хуршеду Одинаеву (домашний арест) переквалифицировали статью с «Убийства» на «Хулиганство». Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям - об убийстве и хулиганстве.
5 марта началось судебное заседание. До его начала, журналисты пытались спросить у задержанных, раскаиваются они или нет. Но те смеялись и спрашивали: «Вы что, кино снимаете что ли?»
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Адвокаты подозреваемых просили перевести всех их подопечных под домашний арест. Якобы они никак не могут помешать следствию. Но суд решил оставить задержанных под стражей.
Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 25 августа 2024 года включительно. Продлить срок домашнего ареста Хуршеду Одинаеву по 25 августа включительно.
Дело с убийством школьника ещё в прошлом году взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
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Вот поэтому у нас и забиты все СИЗО.