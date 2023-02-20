Дынька-недотрога

И хочется, и колется

Нередко растение можно встретить в таких засушливых местах, в которые другие растения попросту боятся совать свои корни. А нара (как называют акантосициос местные племена) вполне может себе позволить проживание в таких неприятных локациях, ведь её корни, достигающие длины 50 метров, способны добраться до водоносных пород!

Кусты нары стали настоящим спасением для всего живого в пустыне. Травоядные с голодухи не прочь полакомиться молодыми стеблями, пока колючки окончательно не затвердели, а мелкие животные прячутся от зноя и палящего солнца среди неопрятных зарослей. Даже хищники оценили плоды растения по достоинству - гиены могут полакомиться спелой дыней, чтобы утолить жажду.