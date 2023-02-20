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Дынька-недотрога

Дынька-недотрога

Автор:
20 февраля 2023 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   акантосициос ощетиненный   в мире   видео   дыня   интересно   удивительно   фото   
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Расскажу вам про самую необычную дыню в мире - акантосициос ощетиненный. Правда, «дыней» он стал не из-за особой близости известной нам дыне (хотя тоже относится к тыквенным), а из-за того, что в английском языке этот термин имеет куда более широкое значение и применяется к любым достаточно сладким плодам растений этого семейства (включая арбуз).

Противотанковый еж, а не растение!

Ощетиненным это растение называют не просто так. Его стебли, полностью лишённые листьев, и округлые плоды густо усыпаны колючками, защищающими от посягательств животных. Являясь эндемиком пустыни Намиб, акантосициос ощетиненный (Acanthosicyos horridus) лишился своих листьев, чтобы предотвратить испарение влаги.

И хочется, и колется

Нередко растение можно встретить в таких засушливых местах, в которые другие растения попросту боятся совать свои корни. А нара (как называют акантосициос местные племена) вполне может себе позволить проживание в таких неприятных локациях, ведь её корни, достигающие длины 50 метров, способны добраться до водоносных пород!


Кусты нары стали настоящим спасением для всего живого в пустыне. Травоядные с голодухи не прочь полакомиться молодыми стеблями, пока колючки окончательно не затвердели, а мелкие животные прячутся от зноя и палящего солнца среди неопрятных зарослей. Даже хищники оценили плоды растения по достоинству - гиены могут полакомиться спелой дыней, чтобы утолить жажду.

И как ей не одиноко в такой огромной пустыне?

А уж люди тем более смогли приспособить растение для своих нужд. Коренные народы пустынь могут питаться плодами дыни почти круглый год, заготавливая их особым способом. Во время поспевания плодов у кустов колючих дынек разбивают целые лагеря для заготовок этих самых плодов. По сведениям археологов, в пищу человеком употребляться нара стала аж 8000 лет назад! Мякоть растения заготавливают в виде аналога фруктового лаваша, высушивая на солнце, но вообще и мякоть, и семена можно употреблять в сыром виде.

Цветочки у нары красотой не блещут. Не до жиру - быть бы живу!

Вырастить нару можно и в домашних условиях. Нужно только раздобыть семена (что не очень-то и легко!) и поддерживать комфортные для их прорастания условия. Температура не должна опускаться ниже +35 градусов, влажность быть не выше 60 %, освещённость - максимальная... (Ладно, мы пошутили!)

Несмотря на такую колючесть, нара является одним из самых важных растений в экосистеме пустыни Намиб.


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Метки: Растение   акантосициос ощетиненный   в мире   видео   дыня   интересно   удивительно   фото   
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