17 продуктов, которые в первоначальном виде выглядят совсем иначе, чем на прилавках

Ниже вы можете увидеть фотографии хорошо известных продуктов в их первозданном виде, которые наверняка с лихвой удовлетворят ваше любопытство.
Для приготовления блюд мы ежедневно используем наборы различных продуктов и специй. В большинстве случаев мы никогда не задумываемся о том, как все эти ингредиенты выглядели до того, как попасть к нам на кухню. А зря! Это довольно-таки любопытное зрелище. Вот, например, куркуму добывают из особого корня жёлтого цвета, а цветения маракуйи или имбиря могут посостязаться за звание самого необычного цветка в мире. Удивительно, правда? На наших тарелках, конечно, всё выглядит несколько скучнее.
Фейхоа
Плод был найден в 1815 году в Бразилии. Лишь 75 лет спустя он попал в Европу.
Гранат
Гранатовые деревья обычно круглый год увешаны плодами. Поэтому сбор урожая осуществляется по несколько раз.
Чеснок
Любопытно, но чеснок любят употреблять в пищу далеко не все. Например, в Японии он используется исключительно в лекарственных целях.
Куркума
Ранее средневековые арабские купцы специально называли куркуму индийским шафраном. Так они надеялись продать специю подороже, ведь шафран ценился намного выше. Чтобы получить 1 килограмм шафрана нужно было переработать около 150-200 тысяч цветков.
Горчица
Канада и Непал являются мировыми лидерами по производству горчицы.
Маракуйя
Коренные жители Южной Америки и Африки используют сок маракуйи как натуральное средство от температуры.
Спаржа
Впервые спаржу начали культивировать в Греции где-то 2500 лет назад.
Пшено
Пшено — это просо, а не пшеница. Первые свидетельства культивации и выращивания проса датируются примерно III столетием до нашей эры. Происходило это на территории современных Монголии и Китая.
Киноа
lКиноа — популярная ныне зерновая культура, содержащая рекордное количество белка. Обладает ореховым привкусом.
Орех макадамии
Орех невероятно полезен для человека, но при этом крайне опасен для животных.
Нут
Ранее нут был одной из самых главных пищевых культур в Древней Греции и Риме.
Водоросли нори
В высушенном виде нори могут храниться до двух лет и при этом не потерять своих полезных качеств.
Орех пекан
Удивительный орех, имеющий вкус шоколада с нотками ванили. Именно за это он особенно ценится в кулинарии.
Чёрный тмин
В Древнем Египте тмин использовали не только в качестве пряности, но и как один из компонентов в процессе мумификации.
Имбирь
Имбирь ведёт свое происхождение из Индии. Однако растение нигде не встречается в дикорастущем виде. Этот факт убедил учёных, что имбирь культивировали с древнейших времён.
Агар-агар
Агар-агар — желатин растительного происхождения. Он используется в качестве альтернативы продукту, который изготавливается из отходов мясного производства.
Анис
Анис может претендовать на звание одной из самых древних специй. Археологи находили его семена во время раскопок поселений каменного века.
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Агар-агар - вытяжка из различных водорослей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агар-агарhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Агар-агар