17 продуктов, которые в первоначальном виде выглядят совсем иначе, чем на прилавках

Для приготовления блюд мы ежедневно используем наборы различных продуктов и специй. В большинстве случаев мы никогда не задумываемся о том, как все эти ингредиенты выглядели до того, как попасть к нам на кухню. А зря! Это довольно-таки любопытное зрелище. Вот, например, куркуму добывают из особого корня жёлтого цвета, а цветения маракуйи или имбиря могут посостязаться за звание самого необычного цветка в мире. Удивительно, правда? На наших тарелках, конечно, всё выглядит несколько скучнее.

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