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Кровавая драконица, которая перекочевала с экзотических островов в наши квартиры

Кровавая драконица, которая перекочевала с экзотических островов в наши квартиры

Автор:
29 июня 2023 13:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Дракон   Растение   Сокотра   Тенерифе   драконка   драцена   интересно   кровь   сок   флора   
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Если слово начинается на «дра», то с большой долей вероятности речь идёт о могучем мифическом существе – драконе. Это «дра» из мира флоры. Но с драконами тоже тесно связано.

Потому что драцену, которая произрастает в Южной и Юго-Восточной Азии, называют также драконовым деревом. А название появилось благодаря одной особенности этого дерева: если повредить кору и ствол, то изнутри начнёт сочиться густая жидкость. Конечно, это не настоящая кровь, а сок, напоминающий смолу. Но выглядит очень реалистично. А причина такого впечатляющего цвета – обычный процесс окисления с участием кислорода, содержащегося в воздухе. Ответственны за него и особые пигменты дракорубин и дракокармин.

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При застывании древесный сок становится густым, плотным и напоминает стекло. Эта субстанция обладает целебными свойствами. А ещё жители островов Тенерифе и Сокотра, где драконово дерево очень почитается и является символом, долгое время использовали её как один из основных экспортируемых продуктов – из неё получается отличный краситель, используемый при производстве лаков и красок.

В древности смолу применяли при бальзамировании, во время выполнения религиозных ритуалов. И, конечно, в медицине: лечили «кровью» инфекции, раны и опухоли. Да и сейчас лечат, поскольку полудерево-полуживотное (в словаре Даля для его обозначения даже слово специальное есть – «драконка») действительно сильный природный антиоксидант, обладает ранозаживляющими и антибактериальными свойствами и благотворно влияет на кожу.

Конечно, не обошлось без красивой легенды, объясняющей необычные свойства драцены. В соответствии с ней, как рассказывают жители Сокотры, на остров когда-то прилетел страшный дракон. И выбрал себе в качестве источника питания священных слонов. Справиться с чудовищем, долгое время пившим кровь благородных исполинов, никто не мог. И продолжались бы кровавые пиры и по сей день, если бы не случай. Один огромный обессиленный слон упал на дракона и раздавил его. А на месте, где смешалась кровь двух гигантов, выросло это дерево.

Кстати, в переводе с латыни Dracāena – это самка  дракона. Так что чудовище вполне могло быть представительницей прекрасной половины крылатых змеев.

А маленьких «дракончиков» – потомков того самого легендарного чудища можно встретить в любой квартире или офисе. Поскольку драцена – популярное комнатное растение, которое ценят за скромную эстетику и неприхотливость. При должном уходе, возможно, лет через 50 оно и превратится в источник драконьей «крови». Но обычно перед декоративным деревцем такие задачи не стоят: оно просто прекрасно в моменте.

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Метки: Дракон   Растение   Сокотра   Тенерифе   драконка   драцена   интересно   кровь   сок   флора   
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2  комментария
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10k
Летучий Мыш 53 минуты назад
"Если слово начинается на «дра», то с большой долей вероятности речь идёт о..."
Драниках?
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3k
Trilik 41 минуту назад
Вот эта хрень из цветочных магазинов - не бамбук, а тоже драцена. Драцена Сандера.
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