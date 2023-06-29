Кровавая драконица, которая перекочевала с экзотических островов в наши квартиры

Конечно, не обошлось без красивой легенды, объясняющей необычные свойства драцены. В соответствии с ней, как рассказывают жители Сокотры, на остров когда-то прилетел страшный дракон. И выбрал себе в качестве источника питания священных слонов. Справиться с чудовищем, долгое время пившим кровь благородных исполинов, никто не мог. И продолжались бы кровавые пиры и по сей день, если бы не случай. Один огромный обессиленный слон упал на дракона и раздавил его. А на месте, где смешалась кровь двух гигантов, выросло это дерево.