Когда деревья были реально большими: редкие исторические фото, которые сегодня похожи на фантастику

Сегодня вы убедитесь, что когда-то до огромных размеров вырастали не только эти экзотические деревья, но и более привычные и знакомые нам виды.
Канадские лесорубы, 1870 год
Про секвойи повторяться особо не буду (всё есть в предыдущей статье), но одно фото для понимания, конечно, покажу.
Гигантская секвойя по имени "Wawona". Этот экземпляр рос в роще Марипоса, Калифорния, США. Достигал 69 метров в высоту и почти 8 метров в диаметре. Туннель в стволе был прорублен в 1881 году. Зачем было уродовать дерево? Не понимаю. Оно упало в 1969-ом из-за сильного снегопада. Ему было 2300 лет.
Огромные американские каштаны когда-то росли в лесах Западной Вирджинии. На фотоснимке ниже семья Шелтон позирует у мертвого американского каштана в Тремонт-Фолс, США, штат Теннесси, около 1920 года.
Кедр и тсуга (хвойное вечнозеленое дерево семейства Сосновые). И дровосек, вонзивший топор в ствол дерева. 1916 год, порт Прогресс, Британская Колумбия, Канада.
Не дерево, но всё же большое... Женщины из племени Марикопа собирают «хасен», сладкий фрукт размером с грушу с гигантского кактуса сагуаро (он же карнегия гигантская). США, Аризона.
Канадские лесорубы Кларк и Лайфорд рубят топорами гигантский кедр диаметром 6 футов (183 см) на острове Бротон, Британская Колумбия, 16 июня 1917 года.
Неизвестный мужчина в шляпе позирует с гигантским деревом Пизония на атолле Пальмира в приэкваториальной зоне Тихого океана в 1917 году.
Мужчина стоит перед 12-футовым (365 см) слэбом (поперечный спил) ели, которую перевозят по железной дороге, США, Орегон.
Две огромные ели и мааааленький дровосек для масштаба. Тоже где-то в канадских лесах, которых уже нет.
Переместимся в Австралию. Двое лесорубов валят дерево в тропическом лесу на плато Атертон в Северном Квинсленде, 1890–1900 гг. Что за порода дерева, выяснить не удалось.
И еще одно впечатляющее фото процесса рубки огромного дерева. Австралийские лесорубы смастерили подставки, сняли шляпы и приступают к уничтожению древнего могучего эвкалипта.
Возвращаемся в США и будем закругляться. Четверо дровосеков отдыхают после обрубки веток гигантской ели недалеко от Толедо, штат Орегон.
Источник:
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