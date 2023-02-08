Когда деревья были реально большими: редкие исторические фото, которые сегодня похожи на фантастику

Про секвойи повторяться особо не буду (всё есть в предыдущей статье), но одно фото для понимания, конечно, покажу.

Гигантская секвойя по имени "Wawona". Этот экземпляр рос в роще Марипоса, Калифорния, США. Достигал 69 метров в высоту и почти 8 метров в диаметре. Туннель в стволе был прорублен в 1881 году. Зачем было уродовать дерево? Не понимаю. Оно упало в 1969-ом из-за сильного снегопада. Ему было 2300 лет.