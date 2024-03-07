История культовой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", которую хотят запретить

Заметив 21-летнюю Грету Циммер в форме медсестры, мужчина вспомнил, как эти девушки вытаскивали из воды его боевых товарищей после того, как два японских пилота-камикадзе атаковали корабль USS Bunker Hill.

Моряк оставил возлюбленную и бросился к Циммер. Он заключил незнакомку в объятия и поцеловал. Пару запечатлел фотограф журнала Life Альфред Эйзенштадт. Этот снимок стал для американцев символом окончания Второй мировой войны.