История культовой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", которую хотят запретить

14 августа 1945 года 23-летний моряк Джордж Мендонса был на свидании с 20-летней Ритой Петри. Они присоединилась к многотысячной толпе Манхэттена, празднующей победу над Японией.
Заметив 21-летнюю Грету Циммер в форме медсестры, мужчина вспомнил, как эти девушки вытаскивали из воды его боевых товарищей после того, как два японских пилота-камикадзе атаковали корабль USS Bunker Hill.
Моряк оставил возлюбленную и бросился к Циммер. Он заключил незнакомку в объятия и поцеловал. Пару запечатлел фотограф журнала Life Альфред Эйзенштадт. Этот снимок стал для американцев символом окончания Второй мировой войны.
Рита простила Джорджу эту шалость, и вскоре пара поженилась.
"Они только вернулись. Все моряки целовали женщин, все были навеселе. Они прекрасно проводили время, - рассказала 67-летняя Шэрон Моллер, дочь Мендонсы и Петри. - Мой отец, должно быть, поцеловал многих. Моя мама тоже попала в кадр. Думаю, её он поцеловал первой".
На днях в США едва не запретили выставлять легендарную фотографию на всеобщее обозрение. Чиновники Министерства по делам ветеранов утверждают, что снимок изображает "акт без обоюдного согласия".
Моллер добавила: "Это было совершенно по обоюдному согласию. В тот день тысячи моряков целовались с женщинами".
По словам женщины, её отец подружился с Гретой.
Мендонса познакомился с Петри на барбекю в доме его семьи в Род-Айленде, всего за несколько недель до 14 августа.
"Она была прекрасна, - рассказал моряк. - Думаю, я влюбился в неё с первого взгляда".
В тот день пара отправилась смотреть фильм в Radio City Music Hall.
"С улицы в двери стучали, - вспоминал Мендонса.- Включили свет, остановили фильм и сказали: "Война закончилась, японцы капитулировали!"
Вместе с остальными зрителями влюблённые направились в расположенный неподалеку бар.
"Я довольно много выпил".
Джордж признался, что был слишком пьян, чтобы запомнить поцелуй.
А вот медсестра Циммер не забыла.
"Многие хотят знать, как я отреагировала. - делилась Грета. - Это был счастливый день. Поцелуй меня нисколько не смутил. Другое дело, если бы я была помолвлена".
Циммер, ассистентка стоматолога из Квинса, бежала в Америку из родной Австрии в 1939 году.
Получив известие об окончании войны, она вышла из клиники на Таймс-сквер, не зная, что её родители погибли в концлагерях. Она стояла в хаосе несколько минут, прежде чем к ней подбежал Джордж.
"Он схватил меня. Этот мужчина был очень сильным. Не я целовала его, а он - меня".
Спустя неделю фотографию разместили на 27-й странице журнала Life без указания имён героев.
Циммер сразу узнала себя, а Мендонсе потребовалось 35 лет. Он даже подал в суд на издателя за то, что тот не указал его имя.
"Швы на моих чулках были идеально ровными, я всегда тщательно следила за этим, - пояснила медсестра. - А ещё это моя фигура и прическа. И я носила с собой маленькую гобеленовую сумочку".
Джордж умер в 2019 году, через три года после Риты. Греты не стало в прошлом году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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