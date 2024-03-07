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История культовой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", которую хотят запретить

История культовой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", которую хотят запретить

Автор:
07 марта 2024 09:32
Сообщество : Истории
Метки: США   история   поцелуй   снимок   таймс сквер   фотография   
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14 августа 1945 года 23-летний моряк Джордж Мендонса был на свидании с 20-летней Ритой Петри. Они присоединилась к многотысячной толпе Манхэттена, празднующей победу над Японией.

Заметив 21-летнюю Грету Циммер в форме медсестры, мужчина вспомнил, как эти девушки вытаскивали из воды его боевых товарищей после того, как два японских пилота-камикадзе атаковали корабль USS Bunker Hill.

Моряк оставил возлюбленную и бросился к Циммер. Он заключил незнакомку в объятия и поцеловал. Пару запечатлел фотограф журнала Life Альфред Эйзенштадт. Этот снимок стал для американцев символом окончания Второй мировой войны.

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Рита простила Джорджу эту шалость, и вскоре пара поженилась.

"Они только вернулись. Все моряки целовали женщин, все были навеселе. Они прекрасно проводили время, - рассказала 67-летняя Шэрон Моллер, дочь Мендонсы и Петри. - Мой отец, должно быть, поцеловал многих. Моя мама тоже попала в кадр. Думаю, её он поцеловал первой".



На днях в США едва не запретили выставлять легендарную фотографию на всеобщее обозрение. Чиновники Министерства по делам ветеранов утверждают, что снимок изображает "акт без обоюдного согласия".

Моллер добавила: "Это было совершенно по обоюдному согласию. В тот день тысячи моряков целовались с женщинами".

По словам женщины, её отец подружился с Гретой.

Мендонса познакомился с Петри на барбекю в доме его семьи в Род-Айленде, всего за несколько недель до 14 августа.

"Она была прекрасна, - рассказал моряк. - Думаю, я влюбился в неё с первого взгляда".

В тот день пара отправилась смотреть фильм в Radio City Music Hall.

"С улицы в двери стучали, - вспоминал Мендонса.- Включили свет, остановили фильм и сказали: "Война закончилась, японцы капитулировали!"

Вместе с остальными зрителями влюблённые направились в расположенный неподалеку бар.

"Я довольно много выпил".

Джордж признался, что был слишком пьян, чтобы запомнить поцелуй.

А вот медсестра Циммер не забыла.

"Многие хотят знать, как я отреагировала. - делилась Грета. - Это был счастливый день. Поцелуй меня нисколько не смутил. Другое дело, если бы я была помолвлена".

Циммер, ассистентка стоматолога из Квинса, бежала в Америку из родной Австрии в 1939 году.

Получив известие об окончании войны, она вышла из клиники на Таймс-сквер, не зная, что её родители погибли в концлагерях. Она стояла в хаосе несколько минут, прежде чем к ней подбежал Джордж.

"Он схватил меня. Этот мужчина был очень сильным. Не я целовала его, а он - меня".

Спустя неделю фотографию разместили на 27-й странице журнала Life без указания имён героев.

Циммер сразу узнала себя, а Мендонсе потребовалось 35 лет. Он даже подал в суд на издателя за то, что тот не указал его имя.

"Швы на моих чулках были идеально ровными, я всегда тщательно следила за этим, - пояснила медсестра. - А ещё это моя фигура и прическа. И я носила с собой маленькую гобеленовую сумочку".

Джордж умер в 2019 году, через три года после Риты. Греты не стало в прошлом году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   история   поцелуй   снимок   таймс сквер   фотография   
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7  комментариев
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13k
Djeff Час назад
Да к чёрту поцелуи и согласия. Фотку запретить, однозначно! Куда смотрит BLM? В толпе народа только один, явно случайный, негр!
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154
Tupen Полчаса назад
А народ вокруг как радуется!
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3k
Pioner76 49 минут назад
Они там совсем с ума посходили....
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Trenzel2003 53 минуты назад
Были же относительно нормальные люди! Что с ними произошло, если повылезали ЛГБТ-шники и BLM-щики???
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Fuchsia

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