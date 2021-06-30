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50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны

50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны (51 фото)

Автор:
30 июня 2021 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: вторая мировая война   жизнь в сша   исторические фотографии   история   сша   фотография   
579
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Рожденная в 1912 году в Нью-Йорке Марджори Коллинз работала фотографом-документалистом в крупных агентствах. После того, как ее фотографии города Хобокен появились в издании U.S. Camera and Travel, Коллинз позвали работать в Управление военной информации США, где она выполнила около 50 заданий на тему американского образа жизни и поддержки военных действий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая мировая война   жизнь в сша   исторические фотографии   история   сша   фотография   
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6  комментариев
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35k
jonnyD 2 часа назад
То же время СССР Ленинград .
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11k
Великий Кормчий 13 минут назад
Вот нлрмально же жили! Негров практически нигде нет!
А тепрерь?
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13k
Статуя 13 минут назад
42 год. Городской бассейн, бейсбол, велопрогулка. Нет, хорошо, конечно, что у людей мирная жизнь. Но... им вообще нужно запретить говорить что-то о той войне. Права у них нет говорить, только слушать.
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5k
Ya Полчаса назад
История моральных уродов и убийц. Хочется что бы хоть одна война такого масштаба как они развязали в мире началась на территории сша. Желательно как они устроили во Вьетнаме, и по времени длилась столько же. С напалмом, ковровыми бомбардировками с уничтожением мирных жителей с детьми. Тогда миру будет понятно какие твари там живут.
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2k
cascha68 42 минуты назад
подписи никак больше было сделать?
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