50 фотографий, запечатлевших жизнь в США во время Второй мировой войны

В соответствии с новым акцентом на мультикультурализм, Коллинз в том числе освещала жизни афроамериканцев, а также граждан Чехии, Германии, Италии и евреев.

В 1944 году Она работала внештатным сотрудником в строительной компании на Аляске, после чего ездила в Африку и Европу по правительственным и коммерческим заданиям. Впоследствии она работала в основном в качестве редактора и журналиста, освещая гражданские права, войну во Вьетнаме и движения за права женщин.

В 1960-х Коллинз редактировала журнал о здравоохранении American Journal of Public Health. Она была активно вовлечена в политику; будучи феминисткой, она основала журнал Prime Time (1971–76) «за освобождение женщин в расцвете сил». В 1977 году Коллинз стала сотрудником Женского института свободы прессы.

Марджори Коллинз умерла в 1985 году в возрасте 73 лет. Эти снимки она сделала для Управления хозяйственной безопасности в Управлении военной информации США, которое документировало жизнь в Соединенных Штатах в 1942 и 1943 годах.