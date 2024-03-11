Торговец человеческими останками получил условный срок

Поули и ещё шестерых человек обвинили в торговле крадеными человеческими останками, включая черепа, сердца, кожу и мертворожденных детей из морга Гарвардской медицинской школы.

65-летний Седрик Лодж похищал органы у трупов, переданных престижному университету для научных исследований, и продавал их таким покупателям, как Поули.

Медработник забирал органы домой, включая головы, мозги, кожу и кости, а некоторые части отправлял по почте. Он также якобы позволял покупателям приходить в морг и выбирать останки.

По данным полиции, органы изымали без ведома или разрешения школы.

Жене Лоджа, 63-летней Дениз, также предъявлены обвинения.