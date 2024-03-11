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Торговец человеческими останками получил условный срок

Торговец человеческими останками получил условный срок

Автор:
11 марта 2024 10:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   кость   останки   срок   торговец   
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41-летний Джереми Поули из Пенсильвании признал себя виновным в надругательстве над трупом. В 2022 году полиция обнаружила в его доме в Эноле вёдра, наполненные человеческими останками.

"Коллекционер странностей", как он сам себя называет, покупал украденные человеческие кости, а затем перепродавал их.

Адвокат Поули Джонатан Уайт утверждает, что большинство приобретений его клиента - три полных скелета и от 15 до 20 человеческих черепов - были получены законным путём.

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Поули и ещё шестерых человек обвинили в торговле крадеными человеческими останками, включая черепа, сердца, кожу и мертворожденных детей из морга Гарвардской медицинской школы.

65-летний Седрик Лодж похищал органы у трупов, переданных престижному университету для научных исследований, и продавал их таким покупателям, как Поули.

Медработник забирал органы домой, включая головы, мозги, кожу и кости, а некоторые части отправлял по почте. Он также якобы позволял покупателям приходить в морг и выбирать останки.

По данным полиции, органы изымали без ведома или разрешения школы.

Жене Лоджа, 63-летней Дениз, также предъявлены обвинения.

Поули также приобрёл человеческие останки на сумму 4000 долларов у Кэндис Скотт, которая украла их из морга, сотрудничающего с Университетом Арканзаса.

Среди человеческих останков были половина головы, целая голова, три мозга, сердце, печень, легкое, две почки, женский таз, торс с соском и четыре человеческие руки.

"Это самое странное расследование, с которым я сталкивался за тридцать три года работы прокурором, - сказал Шон Маккормак. - Когда я уже думаю, что видел всё, появляется такое дело".

Поули владеет магазином The Grand Wunderkammer, который продает "странные и необычные" предметы для публики и музейных экспозиций. Он также является исполнительным директором и куратором музея The Memento mori.

Софи Мэй Ви, которая пишет картины кровью, утверждает, что у её друга есть легальный бизнес по сохранению человеческих останков для своего музея.

"Правильно сохранённые останки совершенно законны в штатах (за исключением Джорджии, Теннесси и Луизианы). Будучи хранителем истории, Джереми находит останкам новое применение, чтобы предотвратить их уничтожение. Его музей занимается просвещением", - уверяет Софи.

Почти во всех штатах Америки разрешено покупать и продавать останки взрослых людей, но торговля человеческими плодами запрещена.

На сайте музея Поули, The Memento Mori, говорится, что он является "ведущим специалистом по сохранению отслуживших медицинских образцов и куратором исторических останков и артефактов".

"Джереми занимается созданием учебных моделей, восстанавливая медицинские образцы с помощью пластинации, литья и всевозможных консервационных и реставрационных процедур. Его работа направлена на создание места, где утраченная история будет восстановлена и с уважением показана".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   история   кость   останки   срок   торговец   
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Отвратительный Мужик Час назад
Грёбанные сатанисты
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Vlamir 22 минуты назад
У меня стоматологи воруют удаленные зубы! И Зубная фея поэтому больше не приходит!
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