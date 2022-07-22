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Хроники русского футбола первой половины XX века в фотографиях

Хроники русского футбола первой половины XX века в фотографиях

Автор:
22 июля 2022 01:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Хроника   история   команда   матч   развитие   снимок   фотография   футбол   
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Редкие архивные снимки - настоящая летопись отечественного спорта №1.

В подборке - фото 1900 - 1930-х годов. Первые шаги русского и советского футбола: от сельских клубов до матча на Красной площади.

Футбольные команды города Егорьевска («ККС») и Голутвина («Русь»). Неизвестный автор, 1915 - 1930 год, г. Егорьевск

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Игра в футбол. Неизвестный автор, 1900 - 1919 год, МАММ/МДФ

Футбольный матч. Неизвестный автор, 1920-е, МАММ/МДФ

Футболисты и любители футбола – англичане с фабрики Хлудовых. Неизвестный автор, 1916 год, МАММ/МДФ

09.06.1918 г. Пет­ро­град. Фи­нал Ве­сен­не­го Куб­ка. «Ко­ло­мя­ги» (бе­лые) - «Мер­кур» (по­ло­са­тые) - 1:3. Неизвестный автор, 1920-е, МАММ/МДФ

Футбольная команда. Неизвестный автор, 1920-е, МАММ/МДФ

Команда Общества любителей футбола. Неизвестный автор, 1922 год, г. Егорьевск

Члены футбольной команды заводского поселка. Неизвестный автор, 1920-е, Уральская обл., пос. Миньяр

Футболисты клубов «Металлист», «Водники», «Красное Сормово», «Городец». Неизвестный автор, 24 июня 1928 года, МАММ/МДФ

Футбол на Красной площади. Эммануил Евзерихин, 1930-е, г. Москва, Красная площадь

Футбольный матч «Красная роза» - «Каучук», Москва, 1931 г.

Первая футбольная команда АССР Немцев Поволжья, Покровск, 1927 г.

Команда клуба «Сокол», Саратов, 1918 г.

Источник:

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Метки: Хроника   история   команда   матч   развитие   снимок   фотография   футбол   
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