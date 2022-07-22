Хроники русского футбола первой половины XX века в фотографиях

Редкие архивные снимки - настоящая летопись отечественного спорта №1.
В подборке - фото 1900 - 1930-х годов. Первые шаги русского и советского футбола: от сельских клубов до матча на Красной площади.
Футбольные команды города Егорьевска («ККС») и Голутвина («Русь»). Неизвестный автор, 1915 - 1930 год, г. Егорьевск
Игра в футбол. Неизвестный автор, 1900 - 1919 год, МАММ/МДФ
Футбольный матч. Неизвестный автор, 1920-е, МАММ/МДФ
Футболисты и любители футбола – англичане с фабрики Хлудовых. Неизвестный автор, 1916 год, МАММ/МДФ
09.06.1918 г. Петроград. Финал Весеннего Кубка. «Коломяги» (белые) - «Меркур» (полосатые) - 1:3. Неизвестный автор, 1920-е, МАММ/МДФ
Футбольная команда. Неизвестный автор, 1920-е, МАММ/МДФ
Команда Общества любителей футбола. Неизвестный автор, 1922 год, г. Егорьевск
Члены футбольной команды заводского поселка. Неизвестный автор, 1920-е, Уральская обл., пос. Миньяр
Футболисты клубов «Металлист», «Водники», «Красное Сормово», «Городец». Неизвестный автор, 24 июня 1928 года, МАММ/МДФ
Футбол на Красной площади. Эммануил Евзерихин, 1930-е, г. Москва, Красная площадь
Футбольный матч «Красная роза» - «Каучук», Москва, 1931 г.
Первая футбольная команда АССР Немцев Поволжья, Покровск, 1927 г.
Команда клуба «Сокол», Саратов, 1918 г.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился
- От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках
- Короткие истории о попутчиках
- Улыбательно: убойные истории о подругах
- 13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор