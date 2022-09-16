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Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет

Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет

Автор:
16 сентября 2022 13:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   история   кадр   магия   ретро   снимок   фото   фотография   
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Запечатленное мгновение – это сохраненная вечность.

И некоторые кадры выглядят настолько душевными и завораживающими, что на такие фотографии хочется смотреть снова и снова.

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Фото конца XIX века. Мастер делает вагаса – традиционный японский зонт, напоминающий шляпу на палочке. Процесс довольно простой, но трудоемкий и требующий усидчивости и терпения.

Так в Китае полтора века назад просеивали чай.

Ранчо, принадлежавшее некому мистеру Бину. Фото сделано в Техасе в 1910 году.

На снимке солдат с диким выражением лица, получивший контузию во время Первой мировой. Это очень серьезно, поскольку ее результатом может стать временное помешательство и даже потеря способности ходить, говорить и спать.

Девушке на фото всего 14 лет. Но Маргарет Чампа трудится наравне со взрослыми. Фото сделано в январе 1917 года на цветочной фабрике в Бостоне.

Девушке Рут Малкомсон 18 лет. После получения титула «Мисс Филадельфия» в 1924 год спустя она получит корону «Мисс Америка».

Забавное изобретение, которое, впрочем, не получило широкого распространения. Снимок 1938 года.

На этом любительском фото запечатлен старый маяк в Портколе (Уэльс).

Только смелый и талантливый фотохудожник решился бы сделать такой кадр. Снимок модели, позирующей перед кривым зеркалом, датирован 1935 годом.

Источник:

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Метки: Прошлое   интересно   история   кадр   магия   ретро   снимок   фото   фотография   
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Мойша 2 часа назад
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