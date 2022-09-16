Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет

Запечатленное мгновение – это сохраненная вечность.
И некоторые кадры выглядят настолько душевными и завораживающими, что на такие фотографии хочется смотреть снова и снова.
Фото конца XIX века. Мастер делает вагаса – традиционный японский зонт, напоминающий шляпу на палочке. Процесс довольно простой, но трудоемкий и требующий усидчивости и терпения.
Так в Китае полтора века назад просеивали чай.
Ранчо, принадлежавшее некому мистеру Бину. Фото сделано в Техасе в 1910 году.
На снимке солдат с диким выражением лица, получивший контузию во время Первой мировой. Это очень серьезно, поскольку ее результатом может стать временное помешательство и даже потеря способности ходить, говорить и спать.
Девушке на фото всего 14 лет. Но Маргарет Чампа трудится наравне со взрослыми. Фото сделано в январе 1917 года на цветочной фабрике в Бостоне.
Девушке Рут Малкомсон 18 лет. После получения титула «Мисс Филадельфия» в 1924 год спустя она получит корону «Мисс Америка».
Забавное изобретение, которое, впрочем, не получило широкого распространения. Снимок 1938 года.
На этом любительском фото запечатлен старый маяк в Портколе (Уэльс).
Только смелый и талантливый фотохудожник решился бы сделать такой кадр. Снимок модели, позирующей перед кривым зеркалом, датирован 1935 годом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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