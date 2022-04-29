Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю

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Перед вами визуализация различных исторических событий, которая заставить посмотреть на всем известные факты с другой стороны. В этом посте довольно много очень редких снимков, поэтому вам должно быть интересно. Приятного просмотра!
1. Пожарные отдыхают в обломках Всемирного торгового центра возле Черч-стрит. Нью-Йорк, 12 сентября 2001 года
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2. Расстрел генерала Вермахта Антона Достлера
Весной 1944-го генерал лично отдал приказ о казни пятнадцати американских солдат, сдавшихся в плен. Этот эпизод стал ключевым пунктом обвинения военного трибунала, проводившегося в итальянской провинции Казерта. Достлера расстреляли 1 декабря 1945-го.
8. Члены экипажа итальянского парусника "Америго Веспуччи" прощаются со своими девушками и женами перед отплытием. Неаполь, 1963 год.
11. Один из самых влиятельных наркобаронов в истории Пабло Эскобар в Диснейленде, 1981 год.
13. Один из последних коренных жителей Тасмании, уничтожены британскими поселенцами, 1869 год
14. На фото сибирский художник Евгений Кобытев. Первое фото сделано незадолго до войны, второе сразу после пребывания в концлагере в 1943 году.
15. Обувь солдат армии Южного Вьетнама, которые избавлялись от военной формы, чтобы утаить свой статус, усеивает дорогу на окраине Сайгона, 30 апреля 1975 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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