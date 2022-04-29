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Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю

Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю

Автор:
29 апреля 2022 16:48
Метки: СССР   США   история   кадр   ностальгия   снимок   фото   фотография   черно-белое   
4560
20
Перед вами визуализация различных исторических событий, которая заставить посмотреть на всем известные факты с другой стороны. В этом посте довольно много очень редких снимков, поэтому вам должно быть интересно. Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   США   история   кадр   ностальгия   снимок   фото   фотография   черно-белое   
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7  комментариев
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17k
Наталья 52 минуты назад
Меня всегда поражала эта непоколебимая уверенность, что посмотрев фильм, или фото, мы отреагируем именно так, как рассчитывает автор.
"Просто обязаны посмотреть", "обязательно влюбят", "редкие фото, которые вы никогда не видели"...
Не обязаны. И - видели.
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14k
Bill Полчаса назад
Морпех США кормит осиротевшего котенка со словами: "я убил твоих хозяев и разрушил их дом, поэтому кушай здесь"
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127
гоша гога 41 минуту назад
Комментарий к фото
А это точно 1918 год, больше похож на 2020 год. Типа фотографировали на айфон и фото изменили на фоторедакторе под старину.
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9k
wild cat 44 минуты назад
а даме то стыдно!

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9k
wild cat 49 минут назад
бойаны, но всё равно +
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7k
Джонатан Свифт Час назад
А чего не озаглавили - Давайте восхищаться США, ведь это лучшая страна в мире!!!
Подборка именно про это...
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