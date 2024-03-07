18 любопытных наблюдений из серии «а что будет, если», которые сразили людей наповал

Мой пруд замерзает, и мои золотые рыбки остаются подо льдом неделями. Они впадают в своего рода сон и опускаются на дно. Когда вода прогревается, они возвращаются в нормальное состояние.

При нулевой или даже отрицательной температуре вода на дне водоема всегда остаётся плюсовой (составляет около 4 градусов по Цельсию). Поэтому водные обитатели могут свободно существовать и не бояться замерзания.