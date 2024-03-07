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18 любопытных наблюдений из серии «а что будет, если», которые сразили людей наповал

18 любопытных наблюдений из серии «а что будет, если», которые сразили людей наповал

Автор:
07 марта 2024 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Если   а что будет   забавно   интересно   наблюдения   подборка   фото   
2191
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В жизни каждого из нас происходят удивительные события, способные перевернуть привычный мир в одно мгновение. В некоторых случаях вам для этого даже не нужно специально выходить из дома.

Достаточно просто быть внимательным к мелочам, и интересности сами с удовольствием проявят себя. Кто из нас не сталкивался со странными научными или природными явлениями и феноменами? Наверняка такая история найдётся у всех (одна уж точно). Такие неожиданные встречи с диковинностями дарят море незабываемых впечатлений, с которыми нужно обязательно поделиться с окружающими. Ниже вы сможете увидеть несколько ярких случаев, когда люди внезапно столкнулись с захватывающими событиями в духе «а что будет, если». Они наглядно демонстрируют, что порой обыденные явления могут оказаться гораздо более сложными, чем кажутся на первый взгляд,

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Астаксантин — это природный антиоксидант, который относится к группе природных пигментов. Содержится в достаточно большом количестве в моркови, креветках, лососе, крабе и некоторых разновидностях водорослей. Вполне вероятно, что автор фото злоупотребил каким-то из этих продуктов.

Яичный белок на 90% состоит из воды и на 10% из белка. При замерзании кристаллы воды разрушают белки. Поэтому мы можем наблюдать вот такую вот картину.

Кстати, у некоторых геймеров из-за длительного давления наушников может появиться вмятина на голове.

Такого эксперимента явно ещё никто не проводил.

Скорлупа становится мягкой и желеобразной.

Растения имеют тенденцию расти по направлению к солнцу.

С автором фото всё в порядке. Съёмка проходила в удалённом формате.

Это произошло потому, что фиолетовые цветы были окрашены, и краска просочилась обратно в воду. С растениями, которые не подверглись искусственной пигментации, такого не случится.

Мой пруд замерзает, и мои золотые рыбки остаются подо льдом неделями. Они впадают в своего рода сон и опускаются на дно. Когда вода прогревается, они возвращаются в нормальное состояние.

При нулевой или даже отрицательной температуре вода на дне водоема всегда остаётся плюсовой (составляет около 4 градусов по Цельсию). Поэтому водные обитатели могут свободно существовать и не бояться замерзания.

Поливинилацетат — нетоксичный полимер без запаха, который состоит из поливинилового спирта и уксусной кислоты.

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Метки: Если   а что будет   забавно   интересно   наблюдения   подборка   фото   
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13k
Krapiv 22 минуты назад
Комментарий к фото
- Доктор, у меня член оранжевый
- А что Вы вчера делали?
- Да все как обычно - смотрел порно, ел чипсы
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Бабе *х*у*й* и она ... . Херня какая-то.
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