18 любопытных наблюдений из серии «а что будет, если», которые сразили людей наповал

В жизни каждого из нас происходят удивительные события, способные перевернуть привычный мир в одно мгновение. В некоторых случаях вам для этого даже не нужно специально выходить из дома.
Достаточно просто быть внимательным к мелочам, и интересности сами с удовольствием проявят себя. Кто из нас не сталкивался со странными научными или природными явлениями и феноменами? Наверняка такая история найдётся у всех (одна уж точно). Такие неожиданные встречи с диковинностями дарят море незабываемых впечатлений, с которыми нужно обязательно поделиться с окружающими. Ниже вы сможете увидеть несколько ярких случаев, когда люди внезапно столкнулись с захватывающими событиями в духе «а что будет, если». Они наглядно демонстрируют, что порой обыденные явления могут оказаться гораздо более сложными, чем кажутся на первый взгляд,
Астаксантин — это природный антиоксидант, который относится к группе природных пигментов. Содержится в достаточно большом количестве в моркови, креветках, лососе, крабе и некоторых разновидностях водорослей. Вполне вероятно, что автор фото злоупотребил каким-то из этих продуктов.
Яичный белок на 90% состоит из воды и на 10% из белка. При замерзании кристаллы воды разрушают белки. Поэтому мы можем наблюдать вот такую вот картину.
Кстати, у некоторых геймеров из-за длительного давления наушников может появиться вмятина на голове.
Такого эксперимента явно ещё никто не проводил.
Скорлупа становится мягкой и желеобразной.
Растения имеют тенденцию расти по направлению к солнцу.
С автором фото всё в порядке. Съёмка проходила в удалённом формате.
Оказывается бутылка для воды из ПЭТ-пластика, помещенная в посудомоечную машину, может уменьшиться до крошечных размеров
Это произошло потому, что фиолетовые цветы были окрашены, и краска просочилась обратно в воду. С растениями, которые не подверглись искусственной пигментации, такого не случится.
Мой пруд замерзает, и мои золотые рыбки остаются подо льдом неделями. Они впадают в своего рода сон и опускаются на дно. Когда вода прогревается, они возвращаются в нормальное состояние.
При нулевой или даже отрицательной температуре вода на дне водоема всегда остаётся плюсовой (составляет около 4 градусов по Цельсию). Поэтому водные обитатели могут свободно существовать и не бояться замерзания.
Что будет, если подвергнуть клей испарению. На его поверхности появятся чудные кристаллы поливинилацетата
Поливинилацетат — нетоксичный полимер без запаха, который состоит из поливинилового спирта и уксусной кислоты.
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