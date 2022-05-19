Интересные случаи, которые можно принять за выдумки, если бы не фото в телефоне

В современном мире люди не так легко верят в необычные истории — им обязательно нужны доказательства. Хорошо, что все мы имеем под рукой телефон со встроенной камерой. Теперь можно поделиться с друзьями настоящими следами волка, удивительными предметами, увиденными в лесу, и еще множеством всего любопытного.