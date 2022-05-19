Интересные случаи, которые можно принять за выдумки, если бы не фото в телефоне

В современном мире люди не так легко верят в необычные истории — им обязательно нужны доказательства. Хорошо, что все мы имеем под рукой телефон со встроенной камерой. Теперь можно поделиться с друзьями настоящими следами волка, удивительными предметами, увиденными в лесу, и еще множеством всего любопытного.
Искусственно состаренная заправка
Эта зарядка для авто Тесла располагается вблизи старинного здания. Возраст исторической постройки составляет 150 лет, и современная заправка внешне ему соответствует.
Забавный бракованный бумажный стаканчик
Яркая надпись оказалась внутри, а не снаружи.
Необычный малыш на детском празднике
На веселые детские праздники в супермаркетах каждый берет с собой своего малыша. Однако эта женщина привела настоящего маленького теленка.
Прогулка по лесу принесла особые впечатления
Люди обнаружили дерево, на котором висел огромный витраж.
Полакомиться фруктами прилетели сразу три разных птички
Человек решил угостить пернатых вкусненьким и случайно организовал разновидовую птичью тусовку прямо за своим окном.
Что-то важное обсуждают
Иначе как еще объяснить такое странное собрание мухи, пчелы и муравья?
Уникальное угловое пианино
Оно хоть и находится в магазине, но не продается. Его поставили для красоты и чтобы удивлять покупателей.
Размер волчьей лапы
Пошел прогуляться в национальный парк Денали на Аляске и нашел волчьи следы внушительных размеров.
Такую точно в карман случайно не сунешь
Посетителю бара предложили прикурить вот таким куском цемента с замурованной внутри зажигалкой.
Клевер с шестью листиками
Кто-то настоящий счастливчик.
И так бывает
Кто мог подумать, что тарелка может разбиться вот так.
Обычно все наоборот
Но в этой коробке с клубничными хлопьями самой клубники оказалось больше всего.
Больше всего странностей встречается в лесу
И вот еще одно тому доказательство. Этот человек обнаружил в лесном массиве бобину с фильмом. А вам доводилось находить в лесу нечто необычное?
Источник:
АНТИФИШКИ
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