16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты

Предлагаю вам взглянуть на фото интересных и необычных находок, которые добрые знатоки уже успели опознать.
В мире полно неизведанных, но крайне интересных вещей. Многие из них в буквальном смысле подстерегают нас на каждом шагу. Столкнуться с ними можно на работе, в парке или даже в собственном доме. В прошлом на разгадку их предназначения могли уйти месяцы или даже годы (интернета ведь не было). К счастью, сегодня существует множество интернет-сообществ, помогающих разобраться любопытным Варварам в их находках.
Я нашёл какие-то странные зелёные огни. Они располагаются на стенах заправочной станции. Что это?
Это современная ловушка для мух: их приманивает зелёный свет, а внутри ждет клейкая зона, которая не позволит им выбраться наружу. К тому же клиентов не отпугивает непривлекательный вид устройства.
Купил кроссовки Nike. Внутри коробки был пластиковый пузырь, наполненный странными микрочастицами
Вероятно, это брелок, в который упакованы частицы непереработанного пластика. Таким своеобразным образом компания решила показать, как она заботится об экологии (предлагая клиентам в каком-то смысле самим избавиться от микропластика).
Я видел этот латунный столб в форме трости в многочисленных барах и пабах. Что это такое?
Эти трубы установлены для того, чтобы посетители не стояли возле открывающейся секции бара, позволяющей сотрудникам бара входить и выходить.
Маленький слон, наполненный водой. Спорим с соседями о том, для чего это может быть
Это растаявший многоразовый кубик льда.
Что это за штуку я нашёл в подвале старой психиатрической больницы?
Это большой автоклав. Устройство используется для стерилизации матрасов и постельных принадлежностей.
Я нашёл это, используя металлоискатель. Не магнитится, не искрит при шлифовке. Эта штука очень тяжёлая и прочная
Это оказалась древняя бронзовая отливка. Её передали музею для дальнейших исследований.
Что это за большая сфера из сетчатого материала?
Это часть скульптуры или украшения. Больше всего похоже на произведение искусства, которое можно увидеть на музыкальных фестивалях.
Сосуд из синего стекла с отверстием наверху. На дне написано сделано в Марокко. Что это?
Это флакон винтажных марокканских духов.
Похоже на какое-то научное оборудование. Что это может быть?
Это перегонный куб — аппарат, служащий для перегонки различных жидкостей.
Богато украшенная старинная деревянная рама с натянутой тканью, что это?
Это называется «экран для камина». Его ставят неподалёку от камина, чтобы блокировать яркий свет огня.
Кто-нибудь знает, для чего нужна эта маленькая серебряная ложечка?
Это соляная ложа. Её использовали за столом, на котором стояли маленькие тарелки с солью.
Что это за странная серебряная бутылка?
Вероятно, это винтажная фляжка для путешествий.
Явно самодельный сварной металлический каркас с тремя нелакированными фанерными панелями. Для чего это?
Это приспособление для сухих тренировок хоккеистов: они бегают на месте на таких штуках, отталкиваясь от боковых панелей, как на коньках.
Кружка с маленькой чашкой внутри. Что это?
Это чашка для таблеток. Таблетки кладут в маленькую чашку, воду наливают в большую. Вы прислоняете губы к маленькой чашке, и, когда наклоняете её назад, вода перетекает из большой чашки в меньшую, чтобы помочь вам проглотить лекарства.
Изделие в форме якоря из серебра. Полое внутри, открывается и закрывается
Оригинальный держатель для зубочисток.
Для чего нужна вертикальная прорезь в прикроватной тумбочке отеля?
Эта прорезь нужна для хранения ноутбука или планшета во время зарядки на ночь. Отличное решение, помогающее не занимать всю тумбочку.
Источник:
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Утилизатор для слишком любопытных.
Ага, выкинуть в мусорное ведро. Очень экологично.
"Самогонный аппарат" - просто и ясно....
"Куб (название это произошло посредством искажённой интерпретации широко используемого алхимиками латинского слова "cup", побуквенно прочитанного в России как "куп")."
Термин прижился, хотя в магазинах для самогоноварения ПК, это часть самогонного аппарата.