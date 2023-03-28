16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты

В мире полно неизведанных, но крайне интересных вещей. Многие из них в буквальном смысле подстерегают нас на каждом шагу. Столкнуться с ними можно на работе, в парке или даже в собственном доме. В прошлом на разгадку их предназначения могли уйти месяцы или даже годы (интернета ведь не было). К счастью, сегодня существует множество интернет-сообществ, помогающих разобраться любопытным Варварам в их находках.

Я нашёл какие-то странные зелёные огни. Они располагаются на стенах заправочной станции. Что это?