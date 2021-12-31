17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру

Но стоит таким пространствам опустеть, а нам — задержать на них взгляд… И тут же становится не по себе. Пустые дороги и коридоры, безлюдный холл и бассейн — всё это выглядит как декорация к триллеру. Убедитесь сами.

Затерянный в снегах