17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру

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Вы знаете, что такое лиминальные пространства? Так называют места, которые обычно являются переходными на нашем пути в место назначения, и в обычной жизни мы не обращаем на них много внимания.
Но стоит таким пространствам опустеть, а нам — задержать на них взгляд… И тут же становится не по себе. Пустые дороги и коридоры, безлюдный холл и бассейн — всё это выглядит как декорация к триллеру. Убедитесь сами.
Затерянный в снегах
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Жуткий коридор
Словно из сна
Я прогулялся в 4 часа утра по горнолыжному курорту
2:32 ночи
Недостроенный город в иранском технопарке «Пардис»
Зловещая машина
Длинный путь
Пустой бассейн выглядит как декорация к триллеру
Ещё один бассейн
Эта лестница вызвала у меня головокружение
Зимняя дорога
Безнадёга
Кинотеатр
Привет клаустрофобам
Даже не знаю, как это подписать. Сфотографировал в случайном домике на пляже.
Не сворачивай
Тихое озеро на севере штата Мэн
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