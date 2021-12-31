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17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру

17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру (18 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосфера   жуть   забавно   интересно   подборка   прикол   фото   
476
18

Вы знаете, что такое лиминальные пространства? Так называют места, которые обычно являются переходными на нашем пути в место назначения, и в обычной жизни мы не обращаем на них много внимания.

Но стоит таким пространствам опустеть, а нам — задержать на них взгляд… И тут же становится не по себе. Пустые дороги и коридоры, безлюдный холл и бассейн — всё это выглядит как декорация к триллеру. Убедитесь сами.


Затерянный в снегах

×
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Жуткий коридор

Словно из сна

Я прогулялся в 4 часа утра по горнолыжному курорту

2:32 ночи

Недостроенный город в иранском технопарке «Пардис»

Зловещая машина

Длинный путь

Пустой бассейн выглядит как декорация к триллеру

Ещё один бассейн

Эта лестница вызвала у меня головокружение

Зимняя дорога

Безнадёга

Кинотеатр

Привет клаустрофобам

Даже не знаю, как это подписать. Сфотографировал в случайном домике на пляже.

Не сворачивай

Тихое озеро на севере штата Мэн

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Метки: атмосфера   жуть   забавно   интересно   подборка   прикол   фото   
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Савл Час назад
Вот ещё зловещий дом.
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