16 неожиданных секретных мест, которые нашлись в чьих-то домах

Скорее всего, при первом взгляде на такие комнаты вы даже не сразу обнаружите секретные места. Смотрите сами!
Тайные комнаты, секретные ящички, вход через шкаф… Думаете, всё это атрибуты из какой-нибудь детективной или мистической истории? Вовсе нет — все эти внезапные детали интерьера можно обнаружить в самых обычных домах у тех людей, которые любят загадки или просто хотят освободить побольше пространства.
У моих родителей есть тайная ванная
Так-так, что это тут у нас?
За картиной прячется дверь
На нашей кухне есть встроенный холодильник
В моём подвале стоит скамья, которая прикрывает валун
Прямо вижу, как толпа строителей стоит вокруг этого камня и обсуждает: «Давайте строить дом вокруг него, плотники разберутся».
Просто обычная розетка, которая скрывается за маленькой дверцей
Купили дом и обнаружили секретный шкаф за шкафом
Это окошко в фермерском доме 1860-х ведёт к подвалу
Сделали ящики для хранения обуви прямо под лестницей
Стойка для специй + дверь в подвал = секретная дверь
Сын очень хотел тайную комнату, так что я построил для него ТАРДИС
А внутри разместились старые шкафчики, которые собирались выкинуть у нас в школе.
Хитрый встроенный шкафчик за зеркалом
Мы сделали секретный проход в оранжерею через шкаф в комнате
Интересно, что за этими дверцами?
Все специи будет легко найти. Если знать, где искать!
Превратили бывшую кладовку в секретный уголок для чтения
Источник:
- Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели
- Необычные тайники в винтажных вещах
- 16 снимков, которые поражают воображение
- Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
- Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного
Понравилось17