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16 неожиданных секретных мест, которые нашлись в чьих-то домах

16 неожиданных секретных мест, которые нашлись в чьих-то домах (17 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   интересно   подборка   секретное место   скрытые ходы   тайник   фото   
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Скорее всего, при первом взгляде на такие комнаты вы даже не сразу обнаружите секретные места. Смотрите сами!

Тайные комнаты, секретные ящички, вход через шкаф… Думаете, всё это атрибуты из какой-нибудь детективной или мистической истории? Вовсе нет — все эти внезапные детали интерьера можно обнаружить в самых обычных домах у тех людей, которые любят загадки или просто хотят освободить побольше пространства.


У моих родителей есть тайная ванная

×
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Так-так, что это тут у нас?

За картиной прячется дверь

На нашей кухне есть встроенный холодильник

В моём подвале стоит скамья, которая прикрывает валун

Прямо вижу, как толпа строителей стоит вокруг этого камня и обсуждает: «Давайте строить дом вокруг него, плотники разберутся».

Просто обычная розетка, которая скрывается за маленькой дверцей

Купили дом и обнаружили секретный шкаф за шкафом

Это окошко в фермерском доме 1860-х ведёт к подвалу

Сделали ящики для хранения обуви прямо под лестницей

Стойка для специй + дверь в подвал = секретная дверь

Сын очень хотел тайную комнату, так что я построил для него ТАРДИС

А внутри разместились старые шкафчики, которые собирались выкинуть у нас в школе.

Хитрый встроенный шкафчик за зеркалом

Мы сделали секретный проход в оранжерею через шкаф в комнате

Интересно, что за этими дверцами?

Все специи будет легко найти. Если знать, где искать!

Превратили бывшую кладовку в секретный уголок для чтения

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Метки: забавно   интересно   подборка   секретное место   скрытые ходы   тайник   фото   
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