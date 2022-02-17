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Возьмите все мои деньги: крутые штуки, которые вы тут же захотите себе

Возьмите все мои деньги: крутые штуки, которые вы тут же захотите себе (20 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   дайте две   забавно   интересно   подборка   фото   
1560
20

В мире есть куча странных, но очень прикольных штучек, при виде которых люди восклицают: "Мне это нужно!". Чаще это безделушки, без которых можно прожить, но с ними веселее!

Мелочи "для души" многие называют хламом, но для некоторых людей именно такие вещи создают уют, уникальный стиль и шарм. Мы собрали для вас самые необычные штуки, которые делают жизнь людей чуточку веселее и удобнее!

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Подставка под ручки в виде Гая Юлия Цезаря

Самое необычное, что Цезарь был убит во время совещания Сената 15 марта 44 года до н. э. Около восьмидесяти сенаторов выступили против Цезаря и сумели пронести в зал кинжалы. Они нанесли ему удары в спину и в живот.

Это самая милая кружечка в мире!

Пластиковая поставка в виде сердца. Настоящего сердца

Подставка для наушников в виде весёлой кошечки

А какую штучку вы хотели бы купить себе?


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Метки: вещи   дайте две   забавно   интересно   подборка   фото   
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29k
Snork Snorkoff Час назад
На удивление, почти всё, весьма милая бесполезная хрень ),
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3k
Serj81 4 минуты назад
Ерунда какая-то, верните мои деньги!))
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39k
Франц Лефорт 7 минут назад
Носки с пуговицой - это почти гениально!
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8k
Hunson Abadeer 16 минут назад
кучу барахла ненужного
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37k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Это ж подборка очередного нефункционального хлама с алиэкспресс. Исключительно для людей, которые очень хотят выделиться своим необычным образом, но так как сами по себе - ничего из себя интересного не представляют, то начинают вешать на себя и пичкать своё жилище различными "оригинальными" вещичками.
Не видите себя так, может вам кажется что это дерзко, смело и оригинально - но со стороны всё видно и понятно.
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KonstantinLeirov Час назад
МММ...какая прекрасная куча хлама)
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