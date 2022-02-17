Возьмите все мои деньги: крутые штуки, которые вы тут же захотите себе

В мире есть куча странных, но очень прикольных штучек, при виде которых люди восклицают: "Мне это нужно!". Чаще это безделушки, без которых можно прожить, но с ними веселее!
Мелочи "для души" многие называют хламом, но для некоторых людей именно такие вещи создают уют, уникальный стиль и шарм. Мы собрали для вас самые необычные штуки, которые делают жизнь людей чуточку веселее и удобнее!
Шторка для душа с таблицей Менделеева и 119 элементами. Последний под номером 119 называется "сюрприз"
Подставка под ручки в виде Гая Юлия Цезаря
Самое необычное, что Цезарь был убит во время совещания Сената 15 марта 44 года до н. э. Около восьмидесяти сенаторов выступили против Цезаря и сумели пронести в зал кинжалы. Они нанесли ему удары в спину и в живот.
Это самая милая кружечка в мире!
Пластиковая поставка в виде сердца. Настоящего сердца
Подставка для наушников в виде весёлой кошечки
А какую штучку вы хотели бы купить себе?
Источник:
- Интересности из разных стран мира
- 19 крутейших артефактов из прошлого, которые сохранились до наших дней
- В этом мире есть два типа людей
- Вещи, которые явно попали к нам из параллельной реальности
- 17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру
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Не видите себя так, может вам кажется что это дерзко, смело и оригинально - но со стороны всё видно и понятно.