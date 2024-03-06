Житель Германии за два года умудрился сделать 217 прививок от коронавируса

В немецком Магдебурге нашли индивидуума, который за 29 месяцев привился от COVID-19 более двух сотен раз. Про 62-летнего "гипервакцинированного" мужчину узнали из местных газет учёные из Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге и опубликовали его историю в научном в журнале Lancet.





Мужчина держит в тайне причины своего поступка, объясняя, что по "личным мотивам" игнорировал предписания врачей. Любитель кольнуться вакциной рассказал, что ковидом не болел, чувствует себя прекрасно и не испытывал никаких побочных эффектов, поэтому, собственно, им заинтересовалась исследовательская группа. Сейчас у них на руках есть официальное подтверждение 134 сделанных им прививок. Но подопытный уверяет, что вакцинировался 217 раз восемью различными препаратами.