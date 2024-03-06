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Житель Германии за два года умудрился сделать 217 прививок от коронавируса

Житель Германии за два года умудрился сделать 217 прививок от коронавируса

Автор:
06 марта 2024 18:40
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Германия   гипервакцинация   подопытный   прививки   учёние   
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Он выжил и даже согласился стать подопытным, чтобы учёные могли выяснить последствия многократной вакцинации для организма.

В немецком Магдебурге нашли индивидуума, который за 29 месяцев привился от COVID-19 более двух сотен раз. Про 62-летнего "гипервакцинированного" мужчину узнали из местных газет учёные из Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге и опубликовали его историю в научном в журнале Lancet.


Мужчина держит в тайне причины своего поступка, объясняя, что по "личным мотивам" игнорировал предписания врачей. Любитель кольнуться вакциной рассказал, что ковидом не болел, чувствует себя прекрасно и не испытывал никаких побочных эффектов, поэтому, собственно, им заинтересовалась исследовательская группа. Сейчас у них на руках есть официальное подтверждение 134 сделанных им прививок. Но подопытный уверяет, что вакцинировался 217 раз восемью различными препаратами.

Учёные рассказали, что дважды взяли у мужчины образцы крови и слюны, а также поставили дополнительную прививку от коронавируса, чтобы зафиксировать изменения в его организме. В ходе обследования выяснилось, что у мужчины почти в три раза больше антител к COVID-19, чем у пациентов, которые трижды проходили вакцинацию. При этом организм стабильно продолжал их вырабатывать после ещё одной прививки. Таким образом, медики пришли к выводу, что никаких негативных иммунологических эффектов от "гипервакцинации" сумасшедший немец не получил.


Российский вирусолог Виктор Ларичев счёл многократную вакцинацию бесполезной. При этом он отметил, что нет ничего удивительного в том, что многократно привитый немец чувствует себя неплохо — ведь вакцины проходят многократные проверки как раз для того, чтобы не навредить.

"Это неполезно. Скорее всего, бесполезно. Насколько это навредит здоровью? На самом деле все вакцины, прежде чем выпуститься в обиход, проходят очень серьёзные проверки, в том числе и «Спутник». Их вакцинируют, увеличивают дозы, количества раз изменяют. Если бы были какие-то варианты, что это плохо, то она бы просто не вышла в обиход. Хорошего ничего нет", — заявил Ларичев.

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Метки: COVID-19   Германия   гипервакцинация   подопытный   прививки   учёние   
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6k
Трям Час назад
Йобаный наркоман!
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17k
ss 6 минут назад
После первой прививки мозг рассосался и понеслось!
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12k
zlopisec 7 минут назад
Антиантиваксер....
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5k
Дмитрий Круглов 46 минут назад
Во-первых не вакцина, а препарат генной терапии!
Во-вторых, когда до Вас дойдет, почему в первом и втором компоненте используются аденовирусы различных серотипов, Вам станет очевидно, почему в третий раз колоться бестолково. Да потому что после двух раз уже ни один, ни другой аденовирус не смогут донести гены до Ваших клеток! Если после первых двух раз не получил тромбоз или аутоиммунный ответ, то потом хоть заколись пока не лопнешь.
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14k
кира 2 часа назад
Так боится вируса или так любит халяву?
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39k
Александр 2 часа назад
Он походу в халка хочет превратиться...
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