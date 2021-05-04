FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 666 постов • 113 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Из-за пандемии в Германии второй год подряд отменяют Октоберфест

Из-за пандемии в Германии второй год подряд отменяют Октоберфест (4 фото)

Автор:
04 мая 2021 14:40
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Германия   новости   октоберфест   пандемия   
327
4

Уже второй раз власти Германии были вынуждены отменить ежегодный пивной фестиваль Октоберфест в Баварии — а все из-за ковида.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   Германия   новости   октоберфест   пандемия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
А октоберфест разве не в октобре проходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
Alf Час назад
...Ежегодный фестиваль привлекает около шести миллионов человек, которые съезжаются со всего мира, чтобы отведать любимый напиток в пивных залах и огромных шатрах...
Бавария теряет огромные бабки на туристах и пиве. Вот в чём главный секрет праздника.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−111
Vovan Час назад
>>fraxinus Vovan 9 секунд назад Вы за них не переживайте. Германия
>>- 83млн Все турки с арабами в Германии - 3-4млн К тому же половина из
>>понаехавших научились уже и свинину пить, и пиво ест, и приезжих
>>ругать.

а я вот преживаю как истинный ариец за немцев (у меня один дед до Кенигсберга дошел, второй до Берлина, там голову исложил уже после Победы.. что вдвойне обидно)

я против чтобьы наших немцев портили... а то что... как с турками 10 раз что ли воевать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
bylbatarasich Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
bylbatarasich Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Nefrion Час назад
Меня больше печалит, что уже который раз переносят InnoTrans (на который мы с коллегами собирались ехать еще в сентябре 2020-го), сейчас уже на 2022-ой перенесли.

(https://www.innotrans.de/en/)https://www.innotrans.de/en/)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Лучше бы НАТО из-за пандемии отменили и ЕС распустили. Толку бы больше было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Да всё так и есть. Отменили. По сути Меркель показала своей нации ориентиры ,до которых точно ничего не откроется и никаких мероприятий не будет. Ну типа переходите на бытовое / домашнее пьянство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 3 часа назад
И вот какая странная хрень ...
За две недели Октоберфест посещает более шести миллионов человек .
Рекордное количество пива гости Октоберфеста выпили в 2014 году - 7,7 миллиона литров, то есть, в среднем по 1,2 литровой кружки на посетителя .
Или пиво дорогое , или кто то пидзит ... а .. налоговую найопывають !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−111
Vovan 3 часа назад
и еще вопрос.. я что опять все пропустил?уже очень?
если нет то ... автор поста? при чем тут октеберфест сейчас же май?

ну май месяц? или я опять чего то не знаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−111
Vovan 3 часа назад
а в германии что немцы остались? это же мусльманская страна,зачем им
октёбрфест?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 3 часа назад
не понятен пост аффтора,до октября выздоровят несколько немцев и будет у Ганса Октоберфест
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Передается половым путем? Коронавирус обнаружили в сперме пациентов Передается половым путем? Коронавирус обнаружили в сперме пациентов "Арестуйте меня": Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запретам "Арестуйте меня": Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запретам Немецкие врачи сфотографировались голышом, чтобы привлечь внимание к нехватке средств защиты Немецкие врачи сфотографировались голышом, чтобы привлечь внимание к нехватке средств защиты Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом Отели с пациентами с COVID-19 в Токио оснащают роботами Отели с пациентами с COVID-19 в Токио оснащают роботами
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262553



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим
17
53
23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим
Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы...
7
189
Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сказка-пьеса Островского «Снегурочка»: как автору удалось так гармонично объединить в произведении два жанра?
0
6
Сказка-пьеса Островского «Снегурочка»: как автору удалось так гармонично объединить в...
10 фактов про Северную Корею, после которых вы захотите туда переехать
1
26
10 фактов про Северную Корею, после которых вы захотите туда переехать
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#факты#природа#позитив#девушки#криминал#приколы#прикольные
#Юмор#Россия#люди#пасха#интересное#шоу бизнес#забавно#мемы#СССР#жизнь
#картинки#интересно#животные#подборка#знаменитости#красота#комментарии#новости#фотографии#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться