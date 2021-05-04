Из-за пандемии в Германии второй год подряд отменяют Октоберфест

Уже второй раз власти Германии были вынуждены отменить ежегодный пивной фестиваль Октоберфест в Баварии — а все из-за ковида.
Власти сообщили о своем решении «с тяжелым сердцем»: в Германии по-прежнему высокий уровень заражения коронавирусом, и привлечение большого числа туристов и массовые собрания несут слишком много рисков. Они поспешили сделать заявление до того, как начнется подготовка к фестивалю. Однако премьер-министр Баварии Маркус Зедер утверждает, что «Октоберфест будет проводиться снова, и снова с размахом».
Ежегодный фестиваль привлекает около шести миллионов человек, которые съезжаются со всего мира, чтобы отведать любимый напиток в пивных залах и огромных шатрах. Однако сейчас в Германии действует строгий режим, направленный на борьбу с коронавирусом: запрещены массовые собрания, введен комендантский час, запрещающий выходить на улицу после 22:00, а также закрыты различные предприятия и места отдыха там, где число случаев заражения превышает 100 на 100 000 жителей в течение трех дней. Вступивший в силу в прошлом месяце закон также запрещает личные контакты.
Уровень заболеваемости коронавирусом в Германии сейчас составляет 146,9 новых случаев заражения еженедельно на 100 000 жителей. В Баварии этот показатель немного ниже и составляет 145,4 новых случаев в неделю на каждые 100 000 жителей. По последним данным, за время пандемии в Германии было зафиксировано 3 435 877 случаев заражения коронавирусом, погибло 84 020 человек.
Зедер назвал решение отменить Октоберфест в этом году «огромным разочарованием для миллионов поклонников по всему миру». В прошлом году власти разрешили организовывать небольшие мероприятия при условии следования строгим правилам безопасности, и есть надежда, что этой осенью они предложат схожие альтернативы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бавария теряет огромные бабки на туристах и пиве. Вот в чём главный секрет праздника.
>>- 83млн Все турки с арабами в Германии - 3-4млн К тому же половина из
>>понаехавших научились уже и свинину пить, и пиво ест, и приезжих
>>ругать.
а я вот преживаю как истинный ариец за немцев (у меня один дед до Кенигсберга дошел, второй до Берлина, там голову исложил уже после Победы.. что вдвойне обидно)
я против чтобьы наших немцев портили... а то что... как с турками 10 раз что ли воевать?
(https://www.innotrans.de/en/)https://www.innotrans.de/en/)
За две недели Октоберфест посещает более шести миллионов человек .
Рекордное количество пива гости Октоберфеста выпили в 2014 году - 7,7 миллиона литров, то есть, в среднем по 1,2 литровой кружки на посетителя .
Или пиво дорогое , или кто то пидзит ... а .. налоговую найопывають !
если нет то ... автор поста? при чем тут октеберфест сейчас же май?
ну май месяц? или я опять чего то не знаю?
октёбрфест?
Германия - 83млн
Все турки с арабами в Германии - 3-4млн
К тому же половина из понаехавших научились уже и свинину пить, и пиво ест, и приезжих ругать.