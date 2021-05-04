Из-за пандемии в Германии второй год подряд отменяют Октоберфест

Уровень заболеваемости коронавирусом в Германии сейчас составляет 146,9 новых случаев заражения еженедельно на 100 000 жителей. В Баварии этот показатель немного ниже и составляет 145,4 новых случаев в неделю на каждые 100 000 жителей. По последним данным, за время пандемии в Германии было зафиксировано 3 435 877 случаев заражения коронавирусом, погибло 84 020 человек.

Зедер назвал решение отменить Октоберфест в этом году «огромным разочарованием для миллионов поклонников по всему миру». В прошлом году власти разрешили организовывать небольшие мероприятия при условии следования строгим правилам безопасности, и есть надежда, что этой осенью они предложат схожие альтернативы.