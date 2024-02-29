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"А бабушка переедет". В Германии предложили решить проблему с жильем за счет пенсионеров

"А бабушка переедет". В Германии предложили решить проблему с жильем за счет пенсионеров

Автор:
29 февраля 2024 23:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   жилье   мигранты   многодетные семьи   проблема   старики   
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В Германии подсчитали, что одинокие люди старше 65 лет в среднем живут на 83 квадратных метрах, тогда как в городах дети вынуждены ютиться в одной комнате, а их родители — ночевать на диване-кровати в гостиной. Но всё может измениться.

Пожилые люди могли бы потесниться и помочь решить квартирный вопрос семьям с детьми, которым трудно найти подходящий вариант на рынке жилья, ведь проблемы такого характера становятся причиной конфликтов и снижения успеваемости детей.

Германия ставит под угрозу обучение своих будущих лучших специалистов в больших городах, в то время как другая группа людей живет в слишком большом пространстве: речь о пожилых людях. По статистике, ни одна другая группа населения в Германии не имеет такого количества квадратных метров на человека, как люди старше 65 лет.

На словах никто пока не собирается выкидывать стариков из квартир. Им предлагают переехать. В жилье поменьше, например, в дом престарелых...

А пока до пенсионеров руки не дошли, власти Германии -страны, захлебывающейся от наплыва беженцев всех мастей, открывают для себя, порой самые фантастические вещи.

Так, например, СМИ Германии обошла новость об уроженце Нигерии, который ежемесячно получает

в качестве выплат от государства более 20 тысяч евро. Секрет прост - он оформил опеку над 24 детьми.
На Джонатана А., который живёт в одном из пригородов Дортмунда, власти вышли в рамках расследования клановой преступности.

Как заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке:

Нигериец признал своими 24 ребенка. Но он не просто получает на них пособие на ребенка и другие социальные выплаты как якобы неимущий человек. Дети также содержат своих матерей, других детей и других отцов. У них, в свою очередь, тоже есть дети от других женщин, ни одна из которых не имеет немецкого гражданства. Но все они имеют право на государственные пособия, потому что ребенок признан отцом-немцем.

Исследователи компании Siko, составив своеобразное генеалогическое древо, пришли к выводу, что через 24 ребенка в общей сложности пособие от государства в Германии получали 94 человека. На них из государственного бюджета тратилось около полтора миллионов евро в год.

Речь идет не только о детском пособии, но и о платежах за аренду и отопление, дополнительных выплатах и пособиях, которые быстро складываются в большие суммы. И это только верхушка айсберга в деле Джонатана А., поскольку защита данных и налоговая тайна не позволили нам расследовать некоторые связи дальше. Это еще не всё»

, — сказал Кеппке.
Изданию BILD удалось связаться с Джонатаном А. через его бывшую девушку, которая также живёт с тремя детьми на социальное пособие.

Просто у меня было много женщин и, соответственно, много детей. Но в этом нет ничего особенного. По крайней мере, в Нигерии. Я могу вам это объяснить. Я не сделал ничего плохого, это моя большая семья

, — рассказал Джонатан А.

По данным властей, в некоторые месяцы государственные выплаты Джонатану А. доходили до 22 500 евро. Сам нигериец выкладывает видео в Tiktok с дорогими машинами и пачками денег под псевдонимом mr Cash Money («мистер наличные деньги»).

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Метки: Германия   жилье   мигранты   многодетные семьи   проблема   старики   
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10  комментариев
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Шурман 2 часа назад
Переехать в дом престарелых ?:) да у них пенсии не хватит на проживание в нем , там комната стоит так же как 2х комнатная квартира с всеми удобствами .
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3k
Autumn2015 24 минуты назад
Не совсем понимаю - это жилье в собственности пенсионеров? Тогда как его можно отобрать - вроде неприкосновенность частной собственности и все такое? Если арендное - человек платит столько, сколько может оплатить? Кто живёт в Германии - поясните.
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21k
Shtoppi 51 минуту назад
в общем все них там хорошо. в саду маразматика жопеза все прекрасно, все цветет и пахнет )))
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15k
Александр 52 минуты назад
Т.е. зажиточных бюргеров, детей и внуков третьего рейха, будут выселять из тёплых квартирок? И заселять тудой иммигрантов с кучей детей? Гут. Квадратиш. Практиш. "Шоколад" победил)
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7k
Старичок 2 часа назад
могут разжигать заново печи для пенсионеров, опыт ведь есть))
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KlyaksaZ
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