"А бабушка переедет". В Германии предложили решить проблему с жильем за счет пенсионеров

А пока до пенсионеров руки не дошли, власти Германии -страны, захлебывающейся от наплыва беженцев всех мастей, открывают для себя, порой самые фантастические вещи.

Так, например, СМИ Германии обошла новость об уроженце Нигерии, который ежемесячно получает

в качестве выплат от государства более 20 тысяч евро. Секрет прост - он оформил опеку над 24 детьми.

На Джонатана А., который живёт в одном из пригородов Дортмунда, власти вышли в рамках расследования клановой преступности.

Как заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке: