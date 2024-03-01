«Этой лазейкой и пользовалась наша индустрия биооружия»: профессор эпидемиологии из США рассказал, как был создан COVID-19

Разговоры об этом шли уже давно, но подтверждений не было.
О том, что COVID-19 появился не случайно, рассуждали уже в 2020 году. Тогда появилось много конспирологов и все они в один голос утверждали, что такой вирус не мог появиться из-за того, что кто-то там съел летучую мышь, а потом заразил половину планеты. По их мнению, корона была экспериментальной научной разработкой. Просто эксперимент пошёл не по плану.
Это ещё мягко сказано: все же помнят локдауны, коронавирусные ограничения, повальную вакцинацию и остальные прелести того времени. Позже появилась информация об опасности возникновения тромбоза у тех, кто перенёс ковид. Сообщали и о том, что у переболевших COVID-19 якобы снижается IQ на несколько пунктов, ухудшается память, появляется повышенная утомляемость.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные о самочувствии 112 000 переболевших ковидом по всему миру и заявили о каком-то «мозговом тумане». Он проявляется ухудшением памяти, снижением концентрации внимания, проблемами со сном, депрессией, упадком сил, повышенной утомляемостью и апатией.
Это уже должны прокомментировать те, кто перенёс ковид. В России каких-то массовых жалоб на забывчивость и утомляемость не было.
К сторонникам искусственного происхождения ковида присоединился и Харви Риш. Это старший научный сотрудник Института Браунстоуна, врач и почетный профессор эпидемиологии Йельской школы общественного здравоохранения и Йельской школы медицины. Он сообщил, кто COVID-19 - результат работы биоинженеров. А его разработка напрямую финансировалась из США.
Мы все знаем, по крайней мере косвенно, что вирус, который просочился из Уханьского института вирусологии осенью 2019 года, содержит уникальную 19-нуклеотидную генетическую последовательность, которая также присутствует в патентах компании «Модерна» от 2017 года и в различных других биологических и шпионских разведывательных данных.
Этот вирус, Covid-19, существует потому, что он был биоинженерным. Это была безрассудная работа в Уханьском институте вирусологии, которая финансировалась Национальным институтом здравоохранения через альянс EcoHealth, путем отмывания денег, а также крупные гранты Министерства обороны США и Агентства США по международному развитию.
Эту работу и утечку Уханьского института вирусологии я считаю плодом нашей индустрии биооружия, которая на протяжении последних 70 лет вела секретные и гнусные разработки биологического оружия. Признание возможности случайного или преднамеренного распространения инфекционного агента, способного убить большое количество людей, привело к заключению Договора о биооружии от 1975 года, который подписал президент Форд. Договор запрещает разработку наступательного биооружия.
Однако в договоре есть одна лазейка: разрешается разрабатывать небольшие количества наступательного биооружия для проведения исследований по созданию вакцинных контрмер.
Этой лазейкой и пользовалась наша индустрия биооружия на протяжении последних 50 лет. Теперь перенесемся в 2019 год. За последние десятилетия промышленность по производству биооружия потратила многие миллиарды долларов на все свои работы по созданию наступательного биооружия. Поэтому моя гипотеза, то, во что я верю, заключается в том, что и сокрытие происхождения вируса, и принудительная вакцинация всей планеты были организованы для защиты целостности индустрии биооружия.
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Это лишь гипотеза, но звучит весомо. Хотя ковидные проблемы сейчас отошли на дальний план и слова профессора могут просто проигнорировать.
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