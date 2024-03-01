«Этой лазейкой и пользовалась наша индустрия биооружия»: профессор эпидемиологии из США рассказал, как был создан COVID-19

Это ещё мягко сказано: все же помнят локдауны, коронавирусные ограничения, повальную вакцинацию и остальные прелести того времени. Позже появилась информация об опасности возникновения тромбоза у тех, кто перенёс ковид. Сообщали и о том, что у переболевших COVID-19 якобы снижается IQ на несколько пунктов, ухудшается память, появляется повышенная утомляемость.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные о самочувствии 112 000 переболевших ковидом по всему миру и заявили о каком-то «мозговом тумане». Он проявляется ухудшением памяти, снижением концентрации внимания, проблемами со сном, депрессией, упадком сил, повышенной утомляемостью и апатией.

Это уже должны прокомментировать те, кто перенёс ковид. В России каких-то массовых жалоб на забывчивость и утомляемость не было.