FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1384 поста • 223 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
«Этой лазейкой и пользовалась наша индустрия биооружия»: профессор эпидемиологии из США рассказал, как был создан COVID-19

«Этой лазейкой и пользовалась наша индустрия биооружия»: профессор эпидемиологии из США рассказал, как был создан COVID-19

Автор:
01 марта 2024 15:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Видео   биооружие   ковид   коронавирус   локдаун   пандемия   профессор   
2028
5
1

Разговоры об этом шли уже давно, но подтверждений не было.

О том, что COVID-19 появился не случайно, рассуждали уже в 2020 году. Тогда появилось много конспирологов и все они в один голос утверждали, что такой вирус не мог появиться из-за того, что кто-то там съел летучую мышь, а потом заразил половину планеты. По их мнению, корона была экспериментальной научной разработкой. Просто эксперимент пошёл не по плану.

Это ещё мягко сказано: все же помнят локдауны, коронавирусные ограничения, повальную вакцинацию и остальные прелести того времени. Позже появилась информация об опасности возникновения тромбоза у тех, кто перенёс ковид. Сообщали и о том, что у переболевших COVID-19 якобы снижается IQ на несколько пунктов, ухудшается память, появляется повышенная утомляемость.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные о самочувствии 112 000 переболевших ковидом по всему миру и заявили о каком-то «мозговом тумане». Он проявляется ухудшением памяти, снижением концентрации внимания, проблемами со сном, депрессией, упадком сил, повышенной утомляемостью и апатией.

Это уже должны прокомментировать те, кто перенёс ковид. В России каких-то массовых жалоб на забывчивость и утомляемость не было.

К сторонникам искусственного происхождения ковида присоединился и Харви Риш. Это старший научный сотрудник Института Браунстоуна, врач и почетный профессор эпидемиологии Йельской школы общественного здравоохранения и Йельской школы медицины. Он сообщил, кто COVID-19 - результат работы биоинженеров. А его разработка напрямую финансировалась из США.

Мы все знаем, по крайней мере косвенно, что вирус, который просочился из Уханьского института вирусологии осенью 2019 года, содержит уникальную 19-нуклеотидную генетическую последовательность, которая также присутствует в патентах компании «Модерна» от 2017 года и в различных других биологических и шпионских разведывательных данных.

Этот вирус, Covid-19, существует потому, что он был биоинженерным. Это была безрассудная работа в Уханьском институте вирусологии, которая финансировалась Национальным институтом здравоохранения  через альянс EcoHealth, путем отмывания денег, а также крупные гранты Министерства обороны США и Агентства США по международному развитию.

Эту работу и утечку Уханьского института вирусологии я считаю плодом нашей индустрии биооружия, которая на протяжении последних 70 лет вела секретные и гнусные разработки биологического оружия. Признание возможности случайного или преднамеренного распространения инфекционного агента, способного убить большое количество людей, привело к заключению Договора о биооружии от 1975 года, который подписал президент Форд. Договор запрещает разработку наступательного биооружия.

Однако в договоре есть одна лазейка: разрешается разрабатывать небольшие количества наступательного биооружия для проведения исследований по созданию вакцинных контрмер.

Этой лазейкой и пользовалась наша индустрия биооружия на протяжении последних 50 лет. Теперь перенесемся в 2019 год. За последние десятилетия промышленность по производству биооружия потратила многие миллиарды долларов на все свои работы по созданию наступательного биооружия. Поэтому моя гипотеза, то, во что я верю, заключается в том, что и сокрытие происхождения вируса, и принудительная вакцинация всей планеты были организованы для защиты целостности индустрии биооружия.

Это лишь гипотеза, но звучит весомо. Хотя ковидные проблемы сейчас отошли на дальний план и слова профессора могут просто проигнорировать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: COVID-19   Видео   биооружие   ковид   коронавирус   локдаун   пандемия   профессор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Альфач твоей мамки 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
svetludmila Полчаса назад
В искусственном происхождении вируса разумные люди не сомневаются. Еще в 2015 году в научном журнале Nature вышла статья об адаптации вируса летучих мышей к человеку. В интернете она есть до сих пор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Полчаса назад
А кто то сомневался до сих пор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Друг 55 минут назад
вот суки !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283218



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе...
Набирающие популярность в сообществах
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Топ-3 самых популярных домов-музеев и мемориальных квартир в Москве
Топ-3 самых популярных домов-музеев и мемориальных квартир в Москве
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#факты#аварии#позитив#забавно#кот#милота#истории
#Прикол#автомир#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#история#кино#Суд#Китай
#машина#животные#интересное#люди#авто аварии#дети#Разное#Россия#подборка#СССР
Не водой единой Не водой единой "Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет "Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет "Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам "Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам Губернатор Краснодарского края обвинил местного священника в распространении COVID-19 Губернатор Краснодарского края обвинил местного священника в распространении COVID-19 Бельгийские медики из-за ситуации с COVID-19 устроили "коридор позора" премьер-министру Бельгийские медики из-за ситуации с COVID-19 устроили "коридор позора" премьер-министру Никас Сафронов попросил олигархов продать ему аппарат ИВЛ для передачи в инфекционную больницу Никас Сафронов попросил олигархов продать ему аппарат ИВЛ для передачи в инфекционную больницу

На что жалуетесь?

Вернуться