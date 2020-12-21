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Сообщество Жизнь в США 534 поста • 197 подписчиков подписаться
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В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных

В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных (6 фото)

Автор:
21 декабря 2020 12:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: COVID-19   Вакцинация   коронавирус   пандемия   прививки   сша   
1844
6
Такой приоритет вызван тем, что черные болеют коронавирусом тяжелее и смертность среди них выше. То есть это проявление заботы, а не то, о чем подумали многие.
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Метки: COVID-19   Вакцинация   коронавирус   пандемия   прививки   сша   
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31  комментарий
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Американцы решили подсократить количество нигеров толерантными методами.
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304
сергей миронов 14 секунд назад
Вакцинировать в первую очередь решили беднейшие слои общества.
Что характерно, китайцы, японцы и прочие азиаты уже считаются богатыми)
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4k
Ya 12 минут назад
Решили протестировать на "ценных членах" общества?
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26k
Aleksandr 22 минуты назад
В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных
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21k
turyst Полчаса назад
В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных
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723
Владимир 47 минут назад
Тоби вспомнился...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Walther 52 минуты назад
Чем бы обезьяны не тешились, лишь бы из клеток не вылазили...
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19k
pssst 57 минут назад
В Техасе медиков пустыми шприцами на камеру вакцинировали на днях.
Че-та падазритильна....
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1k
Лёха pssst Полчаса назад
Пустыми не могли: даже если ввести воздух просто под кожу,будут неприятные последствия. Весьма неприятные...
Учи матчасть.
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21k
turyst Лёха 24 минуты назад
Пустыми, наверно, вакуум там был.
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19k
pssst Лёха 23 минуты назад
Я сказал, что кололи пустыми шприцами, а не воздухом. Собственно, на этом их и подловили:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9068437/Texas-hospital-accused-FAKING-nurses-coronavirus-vaccine-injection-TV.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-9068437/Texas-hospital-accused-FAKING-nurses-coronavirus-vaccine-injection-TV.html
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19k
pssst turyst 19 минут назад
там ничего не было, тупень. Это шприц, епта, когда он пустой, у него поршень в положении "0".
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"То есть это проявление заботы, а не то, о чем подумали многие."
================
Ну-ну...
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507
Обратная сторона Луны Час назад
А у нас негрофф нет, поэтому первыми прививают врачей, учителей и работников дс
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5k
uutb Обратная сторона Луны 47 минут назад
А, нужно депутатов.
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21k
turyst uutb Полчаса назад
Депутатам другой укол нужен.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
313
7k
Владимир Час назад
Норм. У них вакцину тестируют на ниггах, а у нас на врачах....
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24k
Седой Час назад
может по этой причине их последними прививать надо
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1k
Георгий 2 часа назад
Операция "Подставь черномазого"
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
...и, почему-то, вспомнился момент из "Брат-2".
...и, почему-то, вспомнился момент из "Брат-2".
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113k
arek14 2 часа назад
В каждой стране надо начинать с политиков и журналистов. Если начать с врачей и медсестёр, и если вакцина не сработает, то вся страна останется без врачей.
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293
sedoisever arek14 2 часа назад
А я бы с таких комментаторов начал.
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429
Игорь Иванов 2 часа назад
Хитро... Америкосы вовсе не тупые
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559
Ratibor 2 часа назад
Все равно сейчас по ходу начнется новый обезьяний бунт, им только дай повод! Скажут: "а почему мы первые? Это потому что мы черные...?" И понеслась....
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293
sedoisever Ratibor 2 часа назад
Ну, если сделать наоборот, будет то же самое? "На нас испытывают!"
Как, впрочем и у нас...
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616
sam 2 часа назад
может просто они беднее в общей массе и медицина им менее доступна? лишь по этому процент выше?
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4k
SSD 2 часа назад
У нас учителей) Они у нас местные "нигеры")
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352
Наталья Б SSD 2 часа назад
Тупое замечание.
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4k
SSD Наталья Б 2 часа назад
Из песни слов не выкинешь... Как есть.
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