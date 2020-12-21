В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных

Такой приоритет вызван тем, что черные болеют коронавирусом тяжелее и смертность среди них выше. То есть это проявление заботы, а не то, о чем подумали многие.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выдвинул предложение о первоочередной вакцинации черного и коренного населения США.
В этот список также попадают латиноамериканцы. А вот белых будут прививать в последнюю очередь. Этот шаг вызван большей уязвимостью вышеперечисленных категорий перед COVID-19. Представители цветного населения и болеют коронавирусом тяжелее, и умирают от этой инфекции чаще.
×
Данные рекомендации уже поддержали 25 штатов США, среди них - Нью-Мексико, Калифорния и Орегон.
Между тем, несмотря на такую заботу, именно чернокожие и выходцы из Латинской Америки с большим недоверием относятся к вакцинации и совсем не стремятся спасти себя от коронавируса путем прививки. Согласно недавнему опросу, только 24% черных респондентов и 34% латиноамериканцев планируют сделать прививку, тогда как среди белого населения процент согласных куда выше - 53%. И теперь общественности в числе медиков, а также пасторов церквей, которые посещает цветное население США, предстоит убедить свою паству, что прививаться надо.
В числе прочих аргументов за вакцину недоверчивым рассказывают, что одним из разработчиков препарата Pfizer была чернокожая женщина. "Уж она-то плохого вам не желает!" - заверяют агитаторы. Хотя как следовать этим уговорам, если 25% сотрудников Roseland Community Hospital отказались вакцинироваться? А там, где проходят показательная вакцинация перед камерами, случаются конфузы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19
- Американские супруги прожили в браке 61 год и умерли от COVID-19 в один день
- Подключенная к ИВЛ петербурженка с COVID-19 успела родить ребенка и умерла
- Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
- 24% россиян откажутся от прививок от COVID-19
Метки: COVID-19 Вакцинация коронавирус пандемия прививки сша
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Что характерно, китайцы, японцы и прочие азиаты уже считаются богатыми)
Че-та падазритильна....
Учи матчасть.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9068437/Texas-hospital-accused-FAKING-nurses-coronavirus-vaccine-injection-TV.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-9068437/Texas-hospital-accused-FAKING-nurses-coronavirus-vaccine-injection-TV.html
================
Ну-ну...
Как, впрочем и у нас...