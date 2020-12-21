В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных

В этот список также попадают латиноамериканцы. А вот белых будут прививать в последнюю очередь. Этот шаг вызван большей уязвимостью вышеперечисленных категорий перед COVID-19. Представители цветного населения и болеют коронавирусом тяжелее, и умирают от этой инфекции чаще.