Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели

По информации источников в бундесвере, немецкий фрегат «Гессен», который был отправлен из Германии в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами, 26 февраля по ошибке попытался сбить американский беспилотник.

Радарные системы немецкого военного корабля ошибочно распознали круживший над судном беспилотник как враждебный. Затем «Гессен» выпустил две ракеты в направлении американского беспилотника MQ-9 Reaper (размах крыльев 20 метров, стоимость 30 миллионов евро).