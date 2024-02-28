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Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели

Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели

Автор:
28 февраля 2024 22:23
Сообщество : Военное
Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Германия   Хуситы   красное море   ракеты   фрг   фрегат   
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День унижения ВМС Германии. Немецкий фрегат «Гессен» по ошибке обстрелял в Красном море американский беспилотник MQ-9 Reaper. Но все оказалось не так страшно, потому что обе немецкие ракеты вышли из строя и, не достигнув цели, тупо плюхнулись в море.

По информации источников в бундесвере, немецкий фрегат «Гессен», который был отправлен из Германии в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами, 26 февраля по ошибке попытался сбить американский беспилотник.

Радарные системы немецкого военного корабля ошибочно распознали круживший над судном беспилотник как враждебный. Затем «Гессен» выпустил две ракеты в направлении американского беспилотника MQ-9 Reaper (размах крыльев 20 метров, стоимость 30 миллионов евро).

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Помимо того, что пытавшиеся сбить союзный американский беспилотник обе зенитные ракеты SM2 по техническим причинам не достигли цели и упали в море, оказалось, что и неисправных зенитных ракет этого типа у Германии не осталось. Об этом сообщил член комитета бундестага по обороне Флориан Хан:

Мы только что узнали по запросу, что часть боеприпасов на фрегате “Гессен”, очевидно, больше не может быть пополнена, поскольку соответствующих промышленных мощностей больше не существует. Поэтому, когда запасы опустеют, флот будет вынужден вывести фрегат из моря.

Беспилотник Reaper может набрать высоту до 12 000 метров, при этом заявленная максимальная высота поражения немецкой зенитной ракеты SM-2 составляет более 20 000 метров.

Представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле подтвердил, что обстрелянный беспилотник не мог быть идентифицирован как БПЛА одной из союзных стран.

Дело было улажено, поскольку это был не враждебный беспилотник, как выяснилось только впоследствии

, — заявил Штемпфле.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что фрегат «Гессен», отправленный в Красное море из Германии, выполняет «самую опасную миссию за последние десятилетия». Видимо, потому что немецкое судно уже подверглось первой атаке йеменских хуситов.

Фрегат Hessen — третий и последний корабль класса Sachsen, построенный судостроительной Nordseewerke в начале 2000-х. Он принимал участие в многочисленных учениях НАТО, а также входил в состав оперативной морской группы, развернутой в поддержку временных сил ООН в Ливане в 2008 году.

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Метки: MQ-9 Reaper   Беспилотник   Германия   Хуситы   красное море   ракеты   фрг   фрегат   
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5  комментариев
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20k
Bill 51 минуту назад
Экипаж «Гессена» нашел самый безопасный способ вернуться домой: расстрелять, нахрен, боеприпасы, которые не могут быть восполнены
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726
Борис Колесниченко 7 минут назад
Ну может поняли что ошиблись, выключили наведение на цель, вот они и плюхнулись. Не надо недооценивать врага.
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6k
Кистень 21 минуту назад
И они собираются воевать против России?
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17k
_delphin_ 22 минуты назад
Не хочу показаться всратой "вангой", но мир уверенно движется к апокалипсису. И выживут те, кто сберег ВПК. Аве "тирану"!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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