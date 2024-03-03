«Боритесь, дерзайте и только вперёд»: оставшийся без рук и ног Роман Костомаров прокатился на сноуборде

Олимпийский чемпион по танцам на льду не сдался и не пал духом.
В 2023 году фигурист Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Ему резко стало хуже, позже развился сепсис. Из-за этого двухкратному чемпиону мира, трёхкратному золотому призёру Европы и победителю Одимпийских игр 2006 года, пришлось ампутировать стопы и кисти рук.
Ему изготовили протезы, но Роман всё равно говорил, что поначалу не понимал, как с этим жить дальше.
Был ли момент, когда чуть ли не жалел, что спасли? Действительно был. Такие мысли могли возникнуть у любого человека, который лишается своих конечностей. Поскольку я еще спортсмен, я не сознавал, зачем здесь остаюсь на свете. Все так было легко до того дня, когда мне сказали, что нужно ампутировать руки, ноги. В те мгновения всем близким и родным стало очень тяжело. Я ощутил весь ужас, когда очнулся, и нужно было принимать решение по поводу проведения операции.
Я всю жизнь стремился быть самостоятельным и не хотел ни от кого зависеть. Было очень трудно принять перемены. Я благодарен своей жене, она была со мной все время и сейчас ухаживает за мной, помогает, кормит. Весь быт на ней. У нее появился 46-летний ребенок. Я могу как-то поставить кастрюлю, сварить воды, сосиски бросить. Но у меня есть жена, которая даже зубы мне чистит. Хотя, если мы куда-то опаздываем, я стараюсь делать это сам, чтобы не напрягать её.
Потом он собрался с силами и вернулся к тренировкам.
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Про него даже сняли документальный фильм - «Рождённый дважды». Как его фактически вытащили с того света и снова поставили на ноги.
Роман не собирается на этом останавливаться и заявляет, что скоро снова начнёт выступать в ледовых шоу. А пока он освоил сноуборд:
Я в своей новой жизни встал на сноуборд, и я очень счастлив. Боритесь, дерзайте - и только вперёд, и тогда у вас всё получится.
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А теперь осталось только вспомнить как и из-за чего он туда попал....
За длинным рублём (баксом) погнался?....
И в каком месте он герой?