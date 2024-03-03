«Боритесь, дерзайте и только вперёд»: оставшийся без рук и ног Роман Костомаров прокатился на сноуборде

Ему изготовили протезы, но Роман всё равно говорил, что поначалу не понимал, как с этим жить дальше.

Был ли момент, когда чуть ли не жалел, что спасли? Действительно был. Такие мысли могли возникнуть у любого человека, который лишается своих конечностей. Поскольку я еще спортсмен, я не сознавал, зачем здесь остаюсь на свете. Все так было легко до того дня, когда мне сказали, что нужно ампутировать руки, ноги. В те мгновения всем близким и родным стало очень тяжело. Я ощутил весь ужас, когда очнулся, и нужно было принимать решение по поводу проведения операции.

Я всю жизнь стремился быть самостоятельным и не хотел ни от кого зависеть. Было очень трудно принять перемены. Я благодарен своей жене, она была со мной все время и сейчас ухаживает за мной, помогает, кормит. Весь быт на ней. У нее появился 46-летний ребенок. Я могу как-то поставить кастрюлю, сварить воды, сосиски бросить. Но у меня есть жена, которая даже зубы мне чистит. Хотя, если мы куда-то опаздываем, я стараюсь делать это сам, чтобы не напрягать её.