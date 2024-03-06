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Депутат и Волочкова: пользователи сети посмеялись над знаменитостями, которые приняли участие в модном показе

Депутат и Волочкова: пользователи сети посмеялись над знаменитостями, которые приняли участие в модном показе

Автор:
06 марта 2024 18:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   волочкова   долина   интересное   мода   модный показ   фото   
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Многие из них явно не тянут на моделей.

В Москве устроили аналог парижской недели моды. На Московской неделе моды свою коллекцию «Великая» представил дизайнер Махмудов. Его платья представили многие знаменитости, среди которых Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Алена Жигалова и другие.

Коллекция посвящена Екатерине II и великим людям России. Лариса Долина вышла на подиум в трёхцветной накидке, стилизованной под флаг России. Под накидкой у певицы был комбинезон.

Также на подиуме засветилась экс-балерина Анастасия Волочкова. Нетвёрдой походкой она прошлась перед зрителями в розовом пышном платье.

Алёна Жигалова, которая знаменита своим YouTube-шоу, тоже появилась на подиуме. Можно сказать точно, что моделью Алёне не быть.

Среди знаменитостей была замечена депутат Госдумы Елена Николаева и жена футболиста Павла Погребняка  Мария.


Однако, пользователи сети не оценили такую неделю моды. Многие посмеялись над знаменитостями, которым явно не быть моделями

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Метки: Видео   волочкова   долина   интересное   мода   модный показ   фото   
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21  комментарий
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18k
Kucher 2 часа назад
Я конечно дико извиняюсь. Но если флаг России напялить на жопу Долиной, то это не патриотизм, а издевательство над символом.
В данном случае, скорее всего не намеренно, а по тупости своей беспросветной.
Но тем не менее, задница певицы - не место для флага страны.
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10k
uehl 12 минут назад
Фу, мля, парад уродов какой-то! Почему делают они, а стыдно мне?
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121
Точь-в-точь 15 минут назад
Шоу фриков.
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
" представил дизайнер Махмудов."
Стало интересно, что может представить Махмудов. Как всегда, чурка любит цацку, а наши, старые, простихвостки любят пиариться.
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867
Тордион Полчаса назад
Позорище даже не в том, что старые уродины вылезают на какие то типа дефиле, а что кто то делает из этого говнища новость и приходит на этот кал посмотреть.
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1k
svarog19692007 58 минут назад
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62k
Олег Час назад
своей жидовской мордой и комбинезоном "не из той двери", лариса кудельман позорит наш флаг.
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111
Liberman Час назад
Долина то сюда как затесалась? Она ж всегда держалась обособленно от этих "Тимати/Киркоровых"...
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2k
Igor Grishaev Час назад
Старые облезлые мухи нарядились молодыми пчёлками.
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6k
Нуи Хусим Час назад
Очень интересно! Как я раньше жил без этой информации...
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7k
Кружок Час назад
лютый 3,14здец
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Что это было?
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
дизайнер Махмудов
--------
Звучит как нонсенс.
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8k
Allmaster 2 часа назад
Волочкова с нетрезвой походкой. Так это обыденность. Была бы трезвая, на шпагате бы прошла..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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