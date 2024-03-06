Депутат и Волочкова: пользователи сети посмеялись над знаменитостями, которые приняли участие в модном показе

Многие из них явно не тянут на моделей.
В Москве устроили аналог парижской недели моды. На Московской неделе моды свою коллекцию «Великая» представил дизайнер Махмудов. Его платья представили многие знаменитости, среди которых Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Алена Жигалова и другие.
Коллекция посвящена Екатерине II и великим людям России. Лариса Долина вышла на подиум в трёхцветной накидке, стилизованной под флаг России. Под накидкой у певицы был комбинезон.
Также на подиуме засветилась экс-балерина Анастасия Волочкова. Нетвёрдой походкой она прошлась перед зрителями в розовом пышном платье.
Алёна Жигалова, которая знаменита своим YouTube-шоу, тоже появилась на подиуме. Можно сказать точно, что моделью Алёне не быть.
Среди знаменитостей была замечена депутат Госдумы Елена Николаева и жена футболиста Павла Погребняка Мария.
Однако, пользователи сети не оценили такую неделю моды. Многие посмеялись над знаменитостями, которым явно не быть моделями
Источник:
- "Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России
- "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога
- Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой
- Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами
- Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства
В данном случае, скорее всего не намеренно, а по тупости своей беспросветной.
Но тем не менее, задница певицы - не место для флага страны.
Стало интересно, что может представить Махмудов. Как всегда, чурка любит цацку, а наши, старые, простихвостки любят пиариться.
--------
Звучит как нонсенс.