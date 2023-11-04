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"Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога

"Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога

Автор:
04 ноября 2023 14:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Юмор   волочкова   знаменитости   интересное   стоматолог   фото   шоу бизнес   
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Надеемся она в курсе, что стоматолог лечит зубы...

На своей странице в Instagram* Анастасия Волочкова опубликовала ролик после похода к стоматологу. Она пожаловалась, что устала сидеть в кресле два часа и решила размяться, сделав шпагат лёжа. Представляю лицо стоматолога, который отвернулся всего на минуту.

Комментаторы тут же задались вопросом, насколько это безопасно, ведь в это время на зубах у Анастасии была плёнка.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Юмор   волочкова   знаменитости   интересное   стоматолог   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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93k
7guest 2 часа назад
А может у неё там тоже зубы есть?
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753
Сосед ватажный 4 минуты назад
"...когда он орудует своим инструментом у тебя во рту уже полчаса, и ты чувствуешь, что уже нет сил терпеть, но тут он говорит - всё, можно сплёвывать" (с)
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6k
Duckk 7 минут назад
Всё никак не проветрит....
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7k
Marlboro 21 минуту назад
Походу трейлер к новому фильму "Дрянной зубной" от кинокомпании Brozzers. Рот уже размяли, осталось дело за ногами :)
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 43 минуты назад
Дура ....
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44k
Карандаш 45 минут назад
И ведь на это удолбище у кого то ещё встаёт!
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5k
Ал Ди 54 минуты назад
Ей сказали что это немецкий стоматолог, и тут ее понесло в надежде что ее.....
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5k
saliamnn Час назад
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7k
Андрей Крылов Час назад
С такими позами ей к гинекологу и ли проктологу надо. Психиатры, к сожалению, ей уже ни чем не помогут. Мозга нет. Лечить нечего.
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2k
grigorenko vladislav Час назад
А как в психиатрии называется это заболевание, вот как у Насти? Ну когда больного корёжит всё время и он старается неестественно вытягивать конечности с максимальным напряжением всех мышц и сухожилий? Такое ещё при смерти бывает, знаете выражение - ноги протянул?
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139
Александра С Час назад
А спать по восемь часов без движения...
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540
Алексей Бляйбтрой Час назад
кажется так какой то фильм начинается. Друг рассказывал
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562
ruslan d Час назад
Мадам КУ-КУ ...
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13k
..: Атеист :.. Час назад
У неё там пружина чтоль между ног? Пусть ноги лучше сошьет. Фу.
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83k
Доктор Джонс Час назад
Волочкова реально ипанутая...
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3k
Χάρων Час назад
А что за болезнь когда ноги вместе не держатся??
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4k
Александр Час назад
а, кто снимал?
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4k
Александр Час назад
больное существо
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
уже не знает где еще раздвинуть свою престарелую рогатку...
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25k
sssss3 2 часа назад
е,бать её шпагат, у этой.....мляди 1,3 миллиона подписчиков!!! Кто ж все эти идиоты???
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
стоматолог должен был ее выгнать..это негигиенично своими копытами трясти..может на них КОВИД..тем более в кабинете зубника)
*где бахилы кстати
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