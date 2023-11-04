"Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога

2033
2
1
Надеемся она в курсе, что стоматолог лечит зубы...
На своей странице в Instagram* Анастасия Волочкова опубликовала ролик после похода к стоматологу. Она пожаловалась, что устала сидеть в кресле два часа и решила размяться, сделав шпагат лёжа. Представляю лицо стоматолога, который отвернулся всего на минуту.
Источник:
Комментаторы тут же задались вопросом, насколько это безопасно, ведь в это время на зубах у Анастасии была плёнка.
* Запрещены в РФ
Источник:
Ссылки по теме:
- "Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания
- "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов
- Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта
- Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта
- Тонкая и звонкая? Ольга Бузова поучаствовала в забеге с Губерниевым и показала своё настоящее тело
Новости партнёров
реклама
*где бахилы кстати