Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства

После "голой" вечеринки Ивлееву и всех участников оштрафовали и начали "отменять". Интересно, что ждёт Волочкову, которая периодически шокирует публику своими пьяными выходками?
Балерина Анастасия Волочкова и Никита Джигурда дружат уже более двадцати лет. За это время Волочкова побывала замужем, а Джигурда до сих пор женат на Марине Анисиной. Несмотря на то, что сама Анастасия и Никита называют друг друга коллегами, между ними явно есть что-то большее. В сети появилось видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют под хит Любови Успенской «Гитара» и активно подпевают. Во время танца Никита всячески лапает балерину, которая одета в лифчик и штаны. В какой-то момент он даже целует свою подругу в лобок, а потом и в губы.
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Кроме того, в сети есть ещё один ролик, на котором пьяные артисты обнимаются и целуются. При этом Волочкова уверяет, что они "недавно сняли клип". Последний клип у парочки вышел в 2023 году, так что этим роликам уже почти год.
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Интересно, что неизвестно, кто именно слил видео в сеть. Возможно, это сделали сами артисты, чтобы хайпануть. Жена Никиты Джигурды на своей странице дала понять подписчикам, что у Джигурды нет никого, кроме неё. Забавно, что ей пришлось оправдываться.
Ролик артистов быстро разлетелся по СМИ и новостным каналам. Россияне возмущаются, что Волочкова, несмотря на алкоголизм и распутное поведение продолжает выступать на сцене как ни в чём не бывало.
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Разбираться нужно не с ними, а с недоумком что это видео в сеть выложил.
Но нахрена светить это позорище всему свету !!!
Постят всякую хрень ради баллов тогда зачем?
ЛГБТ нет и на том спасибо.
-и проплатили покемонке за распостранение ролика.
- Гражданин, но ничего же абсолютно не видно!
- Как это, не видно!? А вы на шифоньер-то залезте, на шифоньер!