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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8461 пост • 901 подписчик подписаться
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Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства

Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства

Автор:
14 января 2024 16:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   волочкова   джигурда   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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После "голой" вечеринки Ивлееву и всех участников оштрафовали и начали "отменять". Интересно, что ждёт Волочкову, которая периодически шокирует публику своими пьяными выходками?

Балерина Анастасия Волочкова и Никита Джигурда дружат уже более двадцати лет. За это время Волочкова побывала замужем, а Джигурда до сих пор женат на Марине Анисиной. Несмотря на то, что сама Анастасия и Никита называют друг друга коллегами, между ними явно есть что-то большее. В сети появилось видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют под хит Любови Успенской «Гитара» и активно подпевают. Во время танца Никита всячески лапает балерину, которая одета в лифчик и штаны. В какой-то момент он даже целует свою подругу в лобок, а потом и в губы.

Кроме того, в сети есть ещё один ролик, на котором пьяные артисты обнимаются и целуются. При этом Волочкова уверяет, что они "недавно сняли клип". Последний клип у парочки вышел в 2023 году, так что этим роликам уже почти год.

Интересно, что неизвестно, кто именно слил видео в сеть. Возможно, это сделали сами артисты, чтобы хайпануть. Жена Никиты Джигурды на своей странице дала понять подписчикам, что у Джигурды нет никого, кроме неё. Забавно, что ей пришлось оправдываться.

Ролик артистов быстро разлетелся по СМИ и новостным каналам. Россияне возмущаются, что Волочкова, несмотря на алкоголизм и распутное поведение продолжает выступать на сцене как ни в чём не бывало.

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Метки: Видео   волочкова   джигурда   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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3k
Наталья 59 минут назад
а зачем её сюда тащить? скучали мы?
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388
ДедМаздай Минуту назад
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1k
Дмитрий 3 минуты назад
Взрослый мужик и взрослая баба. Выпили. Отдыхают. На грани пошлости, но это их личное дело.
Разбираться нужно не с ними, а с недоумком что это видео в сеть выложил.
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2k
Decapitated Headbanger 3 минуты назад
Решили собой затмить тусовку ивлеевой?!
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61k
Олег 6 минут назад
а куда смотрит опека? Заберите ребенка у этой алкашки. У неё нет работы и доходов, а то, что она с писюна на писюн скачет как лягушка по кувшинкам- не работа......... Про джигурду - у него хохлячий паспорт, вышлите его нахер и не пускайте в РФ никогда. Это животное не в состоянии снять обувь в помещении
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6k
Евгений Д 8 минут назад
Да пусть эти два дешевых чмошника делают что хотят.
Но нахрена светить это позорище всему свету !!!
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27k
pokevon 12 минут назад
Какой кошмар!
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0
Sergey 13 минут назад
Зачем показывать эту МРАЗОТУ ????
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39k
Седой 13 минут назад
Все что я узнаю про эти две персоны, против моего желания!
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554
Александр 22 минуты назад
Мебель у пугачевой купили? Стиль "псевдо императрица"...
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8k
Allmaster 24 минуты назад
Просветите, я не в курсе, что дает рейтинг тут, на фишках? Батон бесплатной колбасы раз в мес или может билет на мальдивы?
Постят всякую хрень ради баллов тогда зачем?
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10k
Дмитрий Полчаса назад
По большому, это их личное дело. Ну может ещё Анисиной конечно. Чего они там между собой делают, вообще никого не должно волновать. То, что оба алкоголики уже давно, так это и не ново.
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42k
Сергей Полчаса назад
Блевантин в чистом виде. PokemonKa уймись уже.
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3k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Хороший пост. Я думал хуже будет.
ЛГБТ нет и на том спасибо.
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19k
Михаил Гривин 36 минут назад
Я понял! Это треш-блогеры, типа Олега Монгола и его компании. Такая мерзость...
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446
Нежмисто Живисто 37 минут назад
Вроде балерина а танцует как пьяная бухгалтерша у нас на корпорате
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6k
Babangdida 40 минут назад
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56k
Опиум для народа 41 минуту назад
-"Возможно, это сделали сами артисты, чтобы хайпануть."-
-и проплатили покемонке за распостранение ролика.
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258
iskra 48 минут назад
Я думаю, что если хорошо копать,то у каждого человека какое-нибудь непотребство отыщется..
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6k
Alex 48 минут назад
Престаралая бл**дь и алкаш.
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11k
Борис Карабанов 50 минут назад
Прямо как в том анекдоте, где мужик жаловался властям на непотребство, невольно наблюдаемое им в женской бане напротив его окон:
- Гражданин, но ничего же абсолютно не видно!
- Как это, не видно!? А вы на шифоньер-то залезте, на шифоньер!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345072



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