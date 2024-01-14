Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства

Балерина Анастасия Волочкова и Никита Джигурда дружат уже более двадцати лет. За это время Волочкова побывала замужем, а Джигурда до сих пор женат на Марине Анисиной. Несмотря на то, что сама Анастасия и Никита называют друг друга коллегами, между ними явно есть что-то большее. В сети появилось видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют под хит Любови Успенской «Гитара» и активно подпевают. Во время танца Никита всячески лапает балерину, которая одета в лифчик и штаны. В какой-то момент он даже целует свою подругу в лобок, а потом и в губы.