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Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами

Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами

Автор:
08 ноября 2023 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   интересное   мода   одежда   пальто   фото   
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Loewe - испанский бренд, выпустивший пальто со сливами, поэтому стыд действительно испанский.

Неизвестно, что именно этим хотели сказать создатели этого необычного пальто. Однако, оно продаётся в ЦУМе для всех, кто готов выложить за это произведение искусства 12,050$ (1,1 миллион рублей.

Интересно, что пальто предназначено для модников мужского пола. Сантехники точно оценят, но позволить себе вряд ли смогут.

Пользователи сети отметили, что фактически пальто бесполезно. Во время дождя левая сторона промокнет из-за отверстий в сливах.

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Метки: Видео   Юмор   интересное   мода   одежда   пальто   фото   
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4  комментария
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Провокатор Полчаса назад
В ЦУМе продаётся подделка. На фото бренда сливы на левой стороне пальто, а на видео на правой. Так что не ведитесь.
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Миха Минуту назад
Ссылка coub.com
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Кружок 14 минут назад
это не "канализационный слив" (с)
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WhiteRat

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