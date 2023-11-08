Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами

Loewe - испанский бренд, выпустивший пальто со сливами, поэтому стыд действительно испанский.
Неизвестно, что именно этим хотели сказать создатели этого необычного пальто. Однако, оно продаётся в ЦУМе для всех, кто готов выложить за это произведение искусства 12,050$ (1,1 миллион рублей.
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Интересно, что пальто предназначено для модников мужского пола. Сантехники точно оценят, но позволить себе вряд ли смогут.
Пользователи сети отметили, что фактически пальто бесполезно. Во время дождя левая сторона промокнет из-за отверстий в сливах.
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