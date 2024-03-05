Военнослужащий ВВС США сливал секретную информацию на сайте знакомств

Гражданский служащий ВВС США 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, которого взяли под арест 2 марта, был прикомандирован к Стратегическому командованию (STRATCOM). Он регулярно посещал брифинги STRATCOM, касающиеся боевых действий на Украине, которые были классифицированы как «совершенно секретные». Таким образом, у Дэвида Слейтера (сейчас он уже в отставке) имелся допуск к гостайне уровня Top Secret, - сообщает

Сразу после известных событий февраля 2022 года он познакомился на сайте знакомств с женщиной с Украины, с которой на протяжении нескольких последующих месяцев плотно общался.

Очень плотно.

Она называла его «мой сладкий Дейв» и «мой секретный агент». А еще «тайной любовью-информатором».

Как-то раз он отправил ей фотку из ситуационной комнаты, а она написала: «Ой, а что это у тебя там на экранах такое интересненькое?» Ну и пошло-поехало - не зря же говорят, что любовь творит чудеса, а эндорфины, ударившие в голову и подавно.