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Военнослужащий ВВС США сливал секретную информацию на сайте знакомств

Военнослужащий ВВС США сливал секретную информацию на сайте знакомств

Автор:
05 марта 2024 22:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   арест   гостайна   подполковник   сайт знакомств   секретные данные   
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В США подполковника в отставке арестовали по подозрению в передаче секретной информации через сайт знакомств. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

Гражданский служащий ВВС США 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, которого взяли под арест 2 марта, был прикомандирован к Стратегическому командованию (STRATCOM). Он регулярно посещал брифинги STRATCOM, касающиеся боевых действий на Украине, которые были классифицированы как «совершенно секретные». Таким образом, у Дэвида Слейтера (сейчас он уже в отставке) имелся допуск к гостайне уровня Top Secret, - сообщает
Сразу после известных событий февраля 2022 года он познакомился на сайте знакомств с женщиной с Украины, с которой на протяжении нескольких последующих месяцев плотно общался.

Очень плотно.

Она называла его «мой сладкий Дейв» и «мой секретный агент». А еще «тайной любовью-информатором».

Как-то раз он отправил ей фотку из ситуационной комнаты, а она написала: «Ой, а что это у тебя там на экранах такое интересненькое?» Ну и пошло-поехало - не зря же говорят, что любовь творит чудеса, а эндорфины, ударившие в голову и подавно.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года Слейтер «пренебрегая безопасностью своей страны и своей клятвой хранить ее секреты» слил своей прекрасой незнакомке изрядное количество секретных данных о боевых действиях на Украине, которые он узнавал на брифингах. В том числе данные объектов, которые могли служить военными целями. И многое многое другое.

И всё было прекрасно, но в итоге оказалось, что его подружка, возможно, не совсем женщина. И не совсем с Украины.

Если суд признает Дэвида Слейтера виновным, ему грозит до десяти лет заключения, а также штраф в размере $250 тыс. по каждому пункту обвинения, сообщает Минюст. Делом занимаются ФБР и Управление специальных расследований ВВС США.

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Метки: США   арест   гостайна   подполковник   сайт знакомств   секретные данные   
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413
Кристина 58 минут назад
Хе-хе. )
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7k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Дерьмократия пендостана как она есть.
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799
Олег Мещеряков Полчаса назад
опять мы?))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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