Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

В США 26-летний фут-фетишист дважды зашёл в незапертые жилища и тёр ноги спящих женщин.
Полиция в американском штате Невада арестовала мужчину, который ворвался по меньшей мере в два дома вблизи озера Тахо и начал ласкать ноги спящих женщин.
Мужчину идентифицировали как 26-летнего Марка Энтони Гонзалеса. К тому времени он уже был известен полиции: его подозревали в совершении ряда других преступлений, совершенных в этой местности, в том числе похищении женской обуви и незаконном проникновении на частную территорию.
В полиции подчеркнули, что дерзость совершаемых Гонзалесом преступлений со временем возросла. «В утренние часы взрослый мужчина зашел в два кондоминиума, открыв незапертые двери. Оказавшись внутри, он подошел к кроватям и потрогал ноги двух женщин, не имеющих отношения друг к другу», — рассказали в полиции.
В обоих случаях женщины проснулись, когда американец тер их ноги. Осознав, что происходит, и та, и другая набросились на него и обратили его в бегство.
Мужчине грозит обвинение в двух случаях проникновения в помещение со взломом и двух случаях нападения.
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