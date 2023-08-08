FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1061 пост • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

Автор:
08 августа 2023 07:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   арест   в мире   люди   фут-фетишист   
1028
3

В США 26-летний фут-фетишист дважды зашёл в незапертые жилища и тёр ноги спящих женщин.

Полиция в американском штате Невада арестовала мужчину, который ворвался по меньшей мере в два дома вблизи озера Тахо и начал ласкать ноги спящих женщин.

Мужчину идентифицировали как 26-летнего Марка Энтони Гонзалеса. К тому времени он уже был известен полиции: его подозревали в совершении ряда других преступлений, совершенных в этой местности, в том числе похищении женской обуви и незаконном проникновении на частную территорию.

В полиции подчеркнули, что дерзость совершаемых Гонзалесом преступлений со временем возросла. «В утренние часы взрослый мужчина зашел в два кондоминиума, открыв незапертые двери. Оказавшись внутри, он подошел к кроватям и потрогал ноги двух женщин, не имеющих отношения друг к другу», — рассказали в полиции.

В обоих случаях женщины проснулись, когда американец тер их ноги. Осознав, что происходит, и та, и другая набросились на него и обратили его в бегство.

Мужчине грозит обвинение в двух случаях проникновения в помещение со взломом и двух случаях нападения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   США   арест   в мире   люди   фут-фетишист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4
Собака У Попа 42 минуты назад
Ой, дурак. Лучше бы по холодильникам пошарил. Там самое вкусное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Женя Женя78 12 минут назад
редкий кондоминиум этот Гонзалес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
240
Irokez Полчаса назад
Тарантино кстати тоже из этой братии. Правда он увлекся кино и до этого видать не дошло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ди 46 минут назад
Расстрелять фашиста. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

957842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео)
Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#история#интересно#забавно#авто аварии#интересное#новости#полиция
#люди#автомобили#Прикол#дети#США#позитив#удивительно#Великобритания#подборка#красота
#животные#автомир#Юмор#ДТП#аварии#СССР#Автовсячина#истории#Реакция#Турция
Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео) Энтузиаст собрал экзоскелет для армрестлинга и сразился с силачами (видео) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться