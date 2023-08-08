Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

Полиция в американском штате Невада арестовала мужчину, который ворвался по меньшей мере в два дома вблизи озера Тахо и начал ласкать ноги спящих женщин.

Мужчину идентифицировали как 26-летнего Марка Энтони Гонзалеса. К тому времени он уже был известен полиции: его подозревали в совершении ряда других преступлений, совершенных в этой местности, в том числе похищении женской обуви и незаконном проникновении на частную территорию.