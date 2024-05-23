Угонщица прыгнула в озеро, чтобы скрыться от полиции

9 мая Мелина Логан угнала новый автомобиль Honda Civic из автосалона в Пальметто-Бей, штат Флорида, США. Во время тест-драйва 27-летняя уроженка Северной Каролины дождалась, когда менеджер покинет машину, и рванула с места.
Женщина на скорости 145 км/ч устроила погоню. На видео с камеры полицейских Логан безрассудно управляет автомобилем в плотном потоке, выезжает на обочину, пытаясь объехать пробку.
Она задевает несколько машин, а потом и вовсе врезается. В результате аварии дверь со стороны угонщицы заклинило, но ей удалось выбраться через пассажирскую дверь и прыгнуть в озеро.
Беглянке бросили тросы, чтобы она выбралась, но та отказалась. Логан поцарапала полицейского, пытавшегося вытащить её на сушу и толкнула его напарника. Перед публикой она предстала с оголённой грудью.
В итоге автоледи доставили в больницу, а затем поместили в исправительный центр.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Негров в америке 13 %
Они совершают 65 % всех преступлений.
На сколько /во сколько раз вероятность того что негр что то совершить больше чем у белого?
Видал я много таких автолядей...