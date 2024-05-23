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Угонщица прыгнула в озеро, чтобы скрыться от полиции

Угонщица прыгнула в озеро, чтобы скрыться от полиции

Автор:
23 мая 2024 07:41
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Погоня   США   арест   тест-драйв   угон   
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9 мая Мелина Логан угнала новый автомобиль Honda Civic из автосалона в Пальметто-Бей, штат Флорида, США. Во время тест-драйва 27-летняя уроженка Северной Каролины дождалась, когда менеджер покинет машину, и рванула с места.

Женщина на скорости 145 км/ч устроила погоню. На видео с камеры полицейских Логан безрассудно управляет автомобилем в плотном потоке, выезжает на обочину, пытаясь объехать пробку.

Она задевает несколько машин, а потом и вовсе врезается. В результате аварии дверь со стороны угонщицы заклинило, но ей удалось выбраться через пассажирскую дверь и прыгнуть в озеро.

Беглянке бросили тросы, чтобы она выбралась, но та отказалась. Логан поцарапала полицейского, пытавшегося вытащить её на сушу и толкнула его напарника. Перед публикой она предстала с оголённой грудью.

В итоге автоледи доставили в больницу, а затем поместили в исправительный центр.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Автомобиль   Погоня   США   арест   тест-драйв   угон   
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8  комментариев
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149k
parallax 2 часа назад
Удивительно, что негритянка. Негры обычно законопослушные.
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59k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Нига мазафака.
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22k
иванов дмитрий 37 минут назад
Кто дружен с математикой?
Негров в америке 13 %
Они совершают 65 % всех преступлений.
На сколько /во сколько раз вероятность того что негр что то совершить больше чем у белого?
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Пора бы знать, что Негры только бегают хорошо а плавают очень плохо .
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87
uid-tfwhppoz Час назад
да где же "предстала с оголенной грудью"? !!!
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
обезьяны часто, спасаясь от хищников, прыгают в воду. Но там их жрут крокодилы )))
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7k
livaneth Час назад
В средневековье таких выволакивали на площадь и публично отрубали руку. В результате остальные боялись и вели себя законопослушно.
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
"В итоге автоледи"...
Видал я много таких автолядей...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2972 поста (2799 в горячем)

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