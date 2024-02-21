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83-летний бандит вновь арестован за ограбление банка

83-летний бандит вновь арестован за ограбление банка

Автор:
21 февраля 2024 11:25
Сообщество : Криминал
Метки: Банк   США   арест   грабитель   пенсионер   преступник   
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Пенсионер, отсидевший несколько десятилетий за серию ограблений, взялся за старое. 14 февраля Дональд "Док" Беннетт совершил вооружённый налёт на банк Chase в Чикаго.

В День всех влюблённых вооружённый мужчина и его сообщник вынесли из банка Chase 7000 долларов.

Беннетт и 55-летний Эдвард Бинерт были арестованы в доме последнего в Иллинойсе в прошлую среду. Подельники скрылись с места преступления на автомобиле, который арендовали, предъявив настоящие документы. Поэтому полиция быстро вычислила их.

В молодости Беннетт получил прозвище "прыгающий бандит" за то, как перепрыгивал через банковские стойки. А его неизменным атрибутом стал парик.

В настоящий момент его подозревают в 6 ограблениях, начиная с июня прошлого года.

"Шесть из семи ограблений банков имеют следующие общие черты: грабителем был одинокий пожилой белый мужчина в маске, вооруженный пистолетом; преступник требовал средства у кассира; в качестве машины для побега использовался арендованный автомобиль", - сказано в материалах дела.

Так, 25 августа из банка Chase в Оук-Лон было похищено 30886 долларов.

В 1964 году Беннетт был осужден на 24 года за ограбление банка и вооружённое нападение.

В 1989 году его снова арестовали. Когда офицер спросил преступника о его планах после освобождения, тот ответил: "Снова перепрыгивать стойки банков. Правда, будет уже не так легко".

Эдвард Бинерт признался ФБР, что участвовал в краже 14 февраля и что Беннетт арендовал машину для побега. По его словам, они познакомились в тюрьме в 2006 году.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Банк   США   арест   грабитель   пенсионер   преступник   
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2  комментария
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Отвратительный Мужик Час назад
Безумие – это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение.
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Шапкин 11 минут назад
Пенсионер? Горячий стаж за отсидки?
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