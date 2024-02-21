83-летний бандит вновь арестован за ограбление банка

В молодости Беннетт получил прозвище "прыгающий бандит" за то, как перепрыгивал через банковские стойки. А его неизменным атрибутом стал парик.

В настоящий момент его подозревают в 6 ограблениях, начиная с июня прошлого года.

"Шесть из семи ограблений банков имеют следующие общие черты: грабителем был одинокий пожилой белый мужчина в маске, вооруженный пистолетом; преступник требовал средства у кассира; в качестве машины для побега использовался арендованный автомобиль", - сказано в материалах дела.

Так, 25 августа из банка Chase в Оук-Лон было похищено 30886 долларов.