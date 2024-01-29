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В США полицейские арестовали "рыбного бандита"

В США полицейские арестовали "рыбного бандита"

Автор:
29 января 2024 07:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   арест   банкомат   животные   полиция   рыба   чудак   
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В США сотрудники полиции задержали чудака, который приклеивал рыб к банкоматам и не только.

В городе Прово, штат Юта, неназванный 17-летний юноша клеил сырую рыбу к банкоматам при помощи клейкой ленты, а однажды прилепил трех рыб к окну полицейской машины.

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Подросток документировал свои проделки при помощи аккаунта в социальных сетях, который он назвал fish_bandit84 (рыбный_бандит84). В описании к профилю с фотографиями приклеенных рыб написано: «Живи, смейся, клей рыбу на банкоматы. Ни одна рыба не пострадала в процессе».

С августа по октябрь юноша совершил около дюжины «рыбных преступлений». Странные преступления удивили полицейских, но они смогли вычислить и арестовать «бандита». Подросток попал под суд, его признали виновном в вандализме и порче имущества.

Основной причиной для расследования стало то, что очистка банкоматов от рыб стоила денег. Правоохранителям не удалось узнать, откуда юноша брал рыбу.

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Метки: Видео   США   арест   банкомат   животные   полиция   рыба   чудак   
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5  комментариев
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Юрий Час назад
"Правоохранителям не удалось узнать, откуда юноша брал рыбу." - так и не раскололи бандюгана?
Может на рыбный рынок сходить?

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243
ApolloOne 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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243
ApolloOne 48 минут назад
Были "мокрые бандиты" (ОД), потом "липкие бандиты" (ОД2), а это что-то новенькое
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3k
kca-opa 58 минут назад
Я лучше-бы форель эту пожарил, чем так утилизировать
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Dobriy drug

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