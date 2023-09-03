В США по подозрению в насилии над детьми арестована автор видеоблога об идеальном материнстве

12-летний сын блогерши Руби Франк сбежал из их дома в штате Юта и обратился за помощью к соседям, попросив у них еды и воды. Соседи сообщили, что на локтях и лодыжках ребёнка были обрывки скотча.
Очередная история о семье, за красивым фасадом которой скрывалась жестокая действительность.
Американскую блогершу Руби Франк, у которой было 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети, обвинили в шести уголовных преступлениях, связанных с жестоким обращением с собственными детьми. Отмечается, что на протяжении долгого времени женщина снимала видео с советами о том, как правильно воспитывать детей, сообщает Sky News.
У Руби Франке и её мужа Кевина шестеро отпрысков: Шари, Чад, Эбби, Джули, Рассел и Ева.
На днях, 12-летний сын Франке вылез из окна в городе Айвинс и прибежал к соседям, чтобы попросить еды и воды, говорится в заявлении сотрудника департамента общественной безопасности Санта-Клара-Ивинс.
Согласно документу, соседи увидели скотч на лодыжках и запястьях мальчика и вызвали правоохранительные органы.
Прибывшая полиция отвезла мальчика в больницу, где выяснилось, что он хронически недоедал, а ещё его связывали верёвками. 10-летняя дочь блогерши также госпитализирована с истощением, двух других детей изъяли и поместили в социальное учреждение.
В ходе проверки выяснилось, что дети семьи Франке годами подвергались насилию и абьюзу со стороны 41-летней матери, для которой жестокость была лучшим методом воспитания.
В итоге горе-мать была арестовала по подозрению в насилии над дсобственными детьми. местные СМИ сообщают, что видеосоветы Руби Франк для родителей продвигали «жесткий стиль» обращения с малышами.
Сейчас блог удален. Также суд отказал освобождать женщину под залог.
Источник:
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Чудо, что соседи не мормоны оказались.