В США по подозрению в насилии над детьми арестована автор видеоблога об идеальном материнстве

На днях, 12-летний сын Франке вылез из окна в городе Айвинс и прибежал к соседям, чтобы попросить еды и воды, говорится в заявлении сотрудника департамента общественной безопасности Санта-Клара-Ивинс.

Согласно документу, соседи увидели скотч на лодыжках и запястьях мальчика и вызвали правоохранительные органы.

Прибывшая полиция отвезла мальчика в больницу, где выяснилось, что он хронически недоедал, а ещё его связывали верёвками. 10-летняя дочь блогерши также госпитализирована с истощением, двух других детей изъяли и поместили в социальное учреждение.

В ходе проверки выяснилось, что дети семьи Франке годами подвергались насилию и абьюзу со стороны 41-летней матери, для которой жестокость была лучшим методом воспитания.

В итоге горе-мать была арестовала по подозрению в насилии над дсобственными детьми. местные СМИ сообщают, что видеосоветы Руби Франк для родителей продвигали «жесткий стиль» обращения с малышами.

Сейчас блог удален. Также суд отказал освобождать женщину под залог.