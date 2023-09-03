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В США по подозрению в насилии над детьми арестована автор видеоблога об идеальном материнстве

В США по подозрению в насилии над детьми арестована автор видеоблога об идеальном материнстве

Автор:
03 сентября 2023 23:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Руби Франк   США   арест   блогер   дети   идеал   материнство   насилие   
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12-летний сын блогерши Руби Франк сбежал из их дома в штате Юта и обратился за помощью к соседям, попросив у них еды и воды. Соседи сообщили, что на локтях и лодыжках ребёнка были обрывки скотча.

Очередная история о семье, за красивым фасадом которой скрывалась жестокая действительность.

Американскую блогершу Руби Франк, у которой было 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети, обвинили в шести уголовных преступлениях, связанных с жестоким обращением с собственными детьми. Отмечается, что на протяжении долгого времени женщина снимала видео с советами о том, как правильно воспитывать детей, сообщает Sky News.

У Руби Франке и её мужа Кевина шестеро отпрысков: Шари, Чад, Эбби, Джули, Рассел и Ева.

На днях, 12-летний сын Франке вылез из окна в городе Айвинс и прибежал к соседям, чтобы попросить еды и воды, говорится в заявлении сотрудника департамента общественной безопасности Санта-Клара-Ивинс.

Согласно документу, соседи увидели скотч на лодыжках и запястьях мальчика и вызвали правоохранительные органы.
Прибывшая полиция отвезла мальчика в больницу, где выяснилось, что он хронически недоедал, а ещё его связывали верёвками. 10-летняя дочь блогерши также госпитализирована с истощением, двух других детей изъяли и поместили в социальное учреждение.

В ходе проверки выяснилось, что дети семьи Франке годами подвергались насилию и абьюзу со стороны 41-летней матери, для которой жестокость была лучшим методом воспитания.

В итоге горе-мать была арестовала по подозрению в насилии над дсобственными детьми. местные СМИ сообщают, что видеосоветы Руби Франк для родителей продвигали «жесткий стиль» обращения с малышами.

Сейчас блог удален. Также суд отказал освобождать женщину под залог.

Источник:

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Метки: Руби Франк   США   арест   блогер   дети   идеал   материнство   насилие   
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5  комментариев
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14k
GROMOZEKA Час назад
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13k
Кыся 37 секунд назад
Дык это ж мормонский штат. Там закрывают глаза на педофилию и многоженство, это там почти норма. Все об этом знают, но либо молчат, либо их молчат.
Чудо, что соседи не мормоны оказались.
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24k
Axel 5 минут назад
Заипали уже блохеры. Может Пора какие-то меры принимать. Рука за руку. Голод за голод. Издевательство за издевательство. То есть равноценно
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1k
КАКАнгел 8 минут назад
Да все матери так поступают, ибо мозготрахательницы по своей природе. Только отцы должны быть опекунами детей и только отцы должны решать с кем останется ребенок при разводе и контролировать их благополучие.
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4k
Lexx 46 минут назад
А если бы ему внушили, что он девочка и отрезали писюн, то это было бы нормой.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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