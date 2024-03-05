В Панаме обнаружена гробница с золотом и керамическими артефактами

Содержимое погребения, состоящее из пяти пекторалей, двух поясов из золотых бусин, четырёх браслетов, двух серёг в форме человеческих фигур, одной серьги в виде крокодила, одного ожерелья из круглых бусин, двух колокольчиков, браслетов и юбки из собачьих зубов, а также набора костяных флейт, свидетельствует о культурном и социальном богатстве общества Кокле.

Джулия Майо, директор Фонда Эль-Каньо и руководитель археологического проекта с момента его начала в 2008 году, подчеркнула важность этого открытия.