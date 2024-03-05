В Панаме обнаружена гробница с золотом и керамическими артефактами

В археологическом парке Эль-Каньо в провинции Кокле, Панама, была найдена настоящая сокровищница доиспанских времён. Гробница, предположительно принадлежащая одному из вождей Кокле и датируемая 750 годом н.э., хранила множество ценных погребальных приношений.
Эль-Каньо известен своим некрополем с гробницами и каменными монолитами, датируемыми 700-1000 гг. н.э.
Линетт Монтенегро, директор департамента культурного наследия, заявила, что это открытие знаменует продолжение раскопок в Эль-Каньо.
Проект, начатый в 2022 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры и Фондом Эль-Каньо, направлен на тщательное исследование гробницы № 9.
Содержимое погребения, состоящее из пяти пекторалей, двух поясов из золотых бусин, четырёх браслетов, двух серёг в форме человеческих фигур, одной серьги в виде крокодила, одного ожерелья из круглых бусин, двух колокольчиков, браслетов и юбки из собачьих зубов, а также набора костяных флейт, свидетельствует о культурном и социальном богатстве общества Кокле.
Джулия Майо, директор Фонда Эль-Каньо и руководитель археологического проекта с момента его начала в 2008 году, подчеркнула важность этого открытия.
На высокий статус погребённого указывает и тот факт, что рядом с ним захоронены слуги, которых принесли в жертву.
Майо отметила, что процесс раскопок продолжается, что затрудняет определение точного числа похороненных людей.
Вождь Кокле покоился в положении лицом вниз, что является обычной практикой в этой культуре.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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