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В Панаме обнаружена гробница с золотом и керамическими артефактами

В Панаме обнаружена гробница с золотом и керамическими артефактами

Автор:
05 марта 2024 09:47
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Кокле   вождь   гробница   золото   история   панама   
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В археологическом парке Эль-Каньо в провинции Кокле, Панама, была найдена настоящая сокровищница доиспанских времён. Гробница, предположительно принадлежащая одному из вождей Кокле и датируемая 750 годом н.э., хранила множество ценных погребальных приношений.

Эль-Каньо известен своим некрополем с гробницами и каменными монолитами, датируемыми 700-1000 гг. н.э.

Линетт Монтенегро, директор департамента культурного наследия, заявила, что это открытие знаменует продолжение раскопок в Эль-Каньо.

Проект, начатый в 2022 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры и Фондом Эль-Каньо, направлен на тщательное исследование гробницы № 9.

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Содержимое погребения, состоящее из пяти пекторалей, двух поясов из золотых бусин, четырёх браслетов, двух серёг в форме человеческих фигур, одной серьги в виде крокодила, одного ожерелья из круглых бусин, двух колокольчиков, браслетов и юбки из собачьих зубов, а также набора костяных флейт, свидетельствует о культурном и социальном богатстве общества Кокле.

Джулия Майо, директор Фонда Эль-Каньо и руководитель археологического проекта с момента его начала в 2008 году, подчеркнула важность этого открытия.

На высокий статус погребённого указывает и тот факт, что рядом с ним захоронены слуги, которых принесли в жертву.

Майо отметила, что процесс раскопок продолжается, что затрудняет определение точного числа похороненных людей.

Вождь Кокле покоился в положении лицом вниз, что является обычной практикой в этой культуре.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кокле   вождь   гробница   золото   история   панама   
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3  комментария
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dasn7 57 минут назад
"Хранила..." Чем мы отличаемся от тех, кто стрелял в Сфинкса и взрывами прорубал проходы в пирамидах?
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Слепой Пью 39 секунд назад
Как матерились слуги, когда вождь дал дуба!
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Fuchsia

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