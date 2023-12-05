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Мужчина с металлоискателем нашёл "камень" дороже золота

Мужчина с металлоискателем нашёл "камень" дороже золота

Автор:
05 декабря 2023 09:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   золото   история   металлоискатель   метеорит   находка   
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В 2015 году Дэвид Хоул с помощью металлоискателя хотел найти золото в парке Мэриборо, неподалёку от Мельбурна, а откопал странный красно-коричневый камень. Австралиец был уверен, что внутри самородок, и взял находку домой. Он попытался расколоть камень с помощью кувалды, дрели и даже облил кислотой. Но всё без толку.

Спустя три года Хоул признал поражение и отнёс находку в Мельбурнский музей, надеясь, что кто-то сможет её идентифицировать.

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Неприметный камень оказался метеоритом, возраст которого приблизительно 4,6 млрд лет.

Геологи музея Дермот Генри и Билл Бирч признались, что заволновались, как только Хоул достал загадочный камень из своего рюкзака.

В интервью газете Sydney Morning Herald в 2019 году Генри вспоминал:

"У него был такой скульптурный вид, с ямочками. Они образуются при прохождении через атмосферу".

Бирч понял, что образец особенный, как только взял его в руки.

"Если взять обычный камень такого размера, то он будет намного легче", - объяснил специалист.

Исследоания вскоре подтвердили их предположение.

В июле 2019 года коллеги опубликовали научную работу с описанием метеорита, который они назвали Мэриборо. Космический камень размером 38,5х14,5х14,5 см весит 17 кг. Эксперты разрезали его алмазной пилой и обнаружили, что он представляет собой так называемый обыкновенный хондрит H5.

Это означает, что он содержит крошечные кристаллизованные капельки - хондры. H хондриты имеют самое высокое содержание железа (25-30 %) и относительно небольшой процент оксидов железа.

"Метеориты - самый недорогой способ исследования космоса. Они переносят нас в прошлое, дают ключ к разгадке возраста, формирования и химического состава нашей Солнечной системы (включая Землю). Некоторые из них позволяют заглянуть в глубокие недра нашей планеты. В некоторых метеоритах есть "звездная пыль", которая даже старше нашей Солнечной системы и показывает нам, как формируются и эволюционируют звезды, создавая элементы периодической таблицы", - говорится в заявлении Генри, опубликованном музеем Виктории.

Ученый добавил, что метеорит, вероятно, образовался в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.


Радиоуглеродный анализ показал, что космический камень находится на Земле от 100 до 1000 лет. В период с 1889 по 1951 год в районе Мэриборо было зафиксировано несколько случаев наблюдения метеоритов, так что он мог упасть в этот относительно недавний период времени.

"Это всего лишь 17-й метеорит, найденный в Виктории, в то время как золотых самородков были найдены тысячи", - сказал Генри в интервью.

Бирч добавил: "Если учесть все события, которые этот камень пережил с момента своего образования 4,6 миллиарда лет назад, то просто поразительно, что сегодня у нас есть возможность держать его в руках и изучать".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   золото   история   металлоискатель   метеорит   находка   
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мемфрид 54 минуты назад
А денег пацану дали?
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166
Александра С 18 минут назад
Спустя три года Хоул признал поражение и отнёс находку....
Три года, ТРИ ГОДА у него эта каменюка двери в сортир подпирала, пока Хоул с мудрым видом , сидя на "троне", соображал, что делать с каменюкой.
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