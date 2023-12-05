Мужчина с металлоискателем нашёл "камень" дороже золота

Неприметный камень оказался метеоритом, возраст которого приблизительно 4,6 млрд лет.

Геологи музея Дермот Генри и Билл Бирч признались, что заволновались, как только Хоул достал загадочный камень из своего рюкзака.

В интервью газете Sydney Morning Herald в 2019 году Генри вспоминал:

"У него был такой скульптурный вид, с ямочками. Они образуются при прохождении через атмосферу".

Бирч понял, что образец особенный, как только взял его в руки.

"Если взять обычный камень такого размера, то он будет намного легче", - объяснил специалист.