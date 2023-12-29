Вождь поневоле: как русский мореплаватель полинезийского дикаря похитил

Не заставили себя ждать и местные жители. К кораблю устремились пироги, битком набитые аборигенами. Конечно, очевидной и ожидаемой стала мысль о Джеймсе Куке и его незавидной участи. Морякам очень не хотелось стать обедом туземцев.

Они замерли в ожидании. Как вдруг на передний план выдвинулась одна особенно пышно украшенная пирога, в которой восседал, вероятно, вождь. Иван Фёдорович буквально на пальцах попытался объяснить полинезийцу, что они ждут товарищей. Как вдруг тот заговорил на чистейшем французском.