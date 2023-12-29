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Вождь поневоле: как русский мореплаватель полинезийского дикаря похитил

Вождь поневоле: как русский мореплаватель полинезийского дикаря похитил

Автор:
29 декабря 2023 13:32
Сообщество : Истории
Метки: Жозеф Кабри   Иван Крузенштерн   Полинезия   вождь   дикарь   история   корабль   крушение   плавание   судьба   
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В конце лета 1803 года корабли «Нева» и «Надежда» отправились в кругосветное плавание. Руководил экспедицией Иван Фёдорович Крузенштерн. Будущий адмирал и предположить не мог, с какой неожиданной ситуацией придётся столкнуться ему и команде.

Обогнув европейские берега, корабли вышли в Тихий океан. Весной следующего года «Надежда» причалила к берегу острова Нуку-Хива. Нужно было дождаться «Неву», с которой во время шторма они разминулись.

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Не заставили себя ждать и местные жители. К кораблю устремились пироги, битком набитые аборигенами. Конечно, очевидной и ожидаемой стала мысль о Джеймсе Куке и его незавидной участи. Морякам очень не хотелось стать обедом туземцев.

Они замерли в ожидании. Как вдруг на передний план выдвинулась одна особенно пышно украшенная пирога, в которой восседал, вероятно, вождь. Иван Фёдорович буквально на пальцах попытался объяснить полинезийцу, что они ждут товарищей. Как вдруг тот заговорил на чистейшем французском.

Удивлению капитана не было предела. Он пригласил вождя в капитанскую каюту и за обедом выслушал удивительную историю. Мужчину звали Жозеф Кабри, и он действительно был французским подданным. Ещё 8 лет назад корабль, на котором служил Жозеф, попал в шторм, после которого никто не выжил. Кабри с трудом доплыл до какого-то клочка суши, где вскоре появились суровые ребята, покрытие татуировками. Жозеф мысленно попрощался с жизнью и приготовился стать содержимым их желудков.

Но, к своему удивлению, очнулся он живым и относительно здоровым. В какой-то туземной хижине, куда периодически заглядывали всё те же страшные физиономии. Впрочем, одна, принадлежащая юной девушке, была ничего. А её обладательница, не мудрствуя лукаво, знаками предложила интим, возжелав попробовать экзотического белого тела.

Смысла отказываться не было, жизнь и так висела на волоске. Дикарочка оказалась ненасытной. А ещё дочерью вождя и упросила отца сохранить пленнику жизнь при условии, что он станет её мужем. Какой родитель не желает счастья своему ребёнку?

Честным пирком да за свадебку. Жозефу пришлось смириться с тем, что новоиспечённая супруга и прочие соплеменники периодически не прочь побаловать себя человечиной. Но что он мог поделать?

Вождь назначил зятя преемником, наделал тому татуировок. И через несколько лет уроженец столицы вин – города Бордо стал вождём племени людоедов.

Крузенштерн дождался «Неву», и капитаны готовились отчалить, когда с прощальным визитом прибыл вождь-француз. Как раз в это время начал срываться сильный ветер, и морякам пришлось срочно поднимать паруса. Вернуть Жозефа на берег было уже невозможно.

Он был безутешен и даже хотел преодолеть расстояние до ставшего родным острова вплавь, но моряки не позволили ему пойти на верную смерть. В результате француз оказался в Петербурге, где он некоторое время блистал в обществе. Каждому хотелось поглазеть на татуированного европейца, ухитрившегося не только выжить среди  людоедов, но стать главой племени.

Во Францию скиталец попал только в 1817 году. Фактически для того, чтобы попрощаться с домом, поскольку вскоре Кабри ушёл из жизни. Мечта вернуться на Нуку-Хива так и осталась неосуществлённой.

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Метки: Жозеф Кабри   Иван Крузенштерн   Полинезия   вождь   дикарь   история   корабль   крушение   плавание   судьба   
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Наталья 5 часов назад
Эх, жил бы себе на острове, да жил....
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turyst 16 минут назад
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Влад 4 часа назад
удивительная судьба...
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Шурман 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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