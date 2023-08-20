Настоящая цена Клондайка: 40 из 100 человек – выжили, лишь 4 из выживших – нашли золото

А речь, конечно, идёт не о простой, а о всемирно известной Клондайкской золотой лихорадке. В канадском Юконе ежегодно именно в третий понедельник августа отмечают День открытия – Discovery Day – в честь открытия залежей золота в районе притока реки Клондайк в далеком 1896-м году.

На самом деле подобные «лихорадки» с середины 19-го века вспыхивали то тут, то там по всему миру – в надежде добыть золото люди ездили и в Калифорнию, и в Австралию, и даже в Сибирь.

В регионе Клондайк, что в районе бассейна реки Юкон на северо-западе Канады, золото искали примерно с 1870-х годов.