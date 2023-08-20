Настоящая цена Клондайка: 40 из 100 человек – выжили, лишь 4 из выживших – нашли золото

Гулянья по случаю начала лихорадки? Почему бы и нет! Да ещё и в честь того, что соль продавалась по цене золота? И обязательно в третий понедельник августа? О чём речь?
А речь, конечно, идёт не о простой, а о всемирно известной Клондайкской золотой лихорадке. В канадском Юконе ежегодно именно в третий понедельник августа отмечают День открытия – Discovery Day – в честь открытия залежей золота в районе притока реки Клондайк в далеком 1896-м году.
На самом деле подобные «лихорадки» с середины 19-го века вспыхивали то тут, то там по всему миру – в надежде добыть золото люди ездили и в Калифорнию, и в Австралию, и даже в Сибирь.
В регионе Клондайк, что в районе бассейна реки Юкон на северо-западе Канады, золото искали примерно с 1870-х годов.
Но по-настоящему «залихорадило» здесь с 1896-го года, когда в августе трое старателей обнаружили самородок в притоке реки Клондайк – ручье Рэббит-Крик (позже переименованном в Бонанза-Крик).
Находка была сделана 16 августа, а уже на следующий день, 17 августа, удачливые старатели заявили о своих претензиях на открытие. Именно этот день с 1911-го года и был объявлен в Юконе Днём открытия.
Отмечают его в третий понедельник августа – видимо, потому, что в 1896-м году 17 августа выпало именно на этот день.
Считается, что первый добытый старателями кусочек золота весил около четверти унции.
Если предположить, что речь идет о тройской унции равной 31,1035 грамма, которая сегодня является основной мерой при торговле драгметаллами, то получится, что самородок весил что-то около 7-8 граммов.
Стоил он по тем временам 4 доллара. А вскоре удачливые добытчики смогли полностью наполнить золотом оружейный чехол от винчестера. Дальнейшие же исследования показали, что в окрестностях – богатейшие залежи золота.
Местных жителей новость о находке облетела быстро, а вот внешнего мира достигла только с открытием навигации.
Таким образом летом 1987-го года два парохода – «Портленд» и «Эксельсиор» – привезли из Клондайка в Сиэтл и Сан-Франциско в общей сложности около 3-х тонн золота.
Это произвело ошеломляющий эффект и попытать удачу в поисках золота ринулись десятки тысяч людей.
Повезло, конечно, далеко не всем. И само путешествие в те суровые северные края, и проживание в нем, и добыча там золота были испытанием не из легких.
Считается, что за золотом в Клондайк в общей сложности рискнули отправиться порядка 100 тысяч человек – около 60 тысяч погибли по дороге, либо же, не выдержав тягот пути, вернулись.
До Доусона (поселения, где жили золотоискатели) добрались примерно 40 тысяч человек. И только 4 тысячи действительно в итоге нашли золото…
Резкая популярность и бурная деятельность, конечно, не могла не сказаться на развитии региона. К 1899-му году от Скагуэя (Аляска) до Доусон-сети была была протянута телеграфная линия, обеспечившая быструю международную связь. В 1898-му году было начато и в 1900-м году закончено строительство железной дороги от Скагуэя до Уайтхорса.
Увеличилось количество судов, курсировавших между Канадой и другими странами, причем цена билета, уверяют, могла доходить до 1 тысячи долларов – баснословные по тем временам деньги.
Концентрированным центром жизни и активности золотодобытчиков стал свежепостроенный город Доусон, основанный в месте слияния рек Юкон и Клондайк.
Рос город с просто бешеной скоростью: ещё только в августе 1896-го года предприимчивый искатель Жозеф Ладу заложил здесь посёлок – и уже к апрелю 1897-го года его население составляло около 1,5 тысяч человек.
А в пиковые моменты «золотой лихорадки» население города, говорят, могло возрастать до 25 тысяч человек.
Рассказывают, что в дефиците в Доусоне в те времена было практически всё – разве что кроме золота. Соль, например, по цене приравнивалась к этому драгметаллу – при торговле шла один к одному. Цена коровы могла доходить до 16 тысяч долларов, а куриное яйцо продавалось по доллару за штуку (напомним, что найденный старателями первый золотой самородок был оценен в 4 доллара).
Источник:
- Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему
- "Мама отказывается сидеть с внуками": молодые родители жалуются на родню, обещавшую помогать
- Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём
- Люди, тайком живущие в чужих домах
- 13 признаков, что пару ждет развод
А за проезд обратный мы платы не берем,
Обратного не будет: там, где причалишь ты,
Твой пыл земной остудит дыханье темноты,
Там сразу все решится, послушайте сестру,
Вам эта заграница придется по нутру.
Будет заваруха, не сойти мне с места,
Ой, что будет дяденька, хоть назад плыви,
Женишков-добытчиков ждет с косой невеста,
Хи-хи, ха-ха, хо-хо...
Торт замешан свадебный будет на крови.
Будет заваруха, оптом и в рассрочку,
Тут гляди-поглядывай и вертись волчком,
Сын с отцом рассорится, мать ограбит дочку,
Хи-хи, ха-ха, хо-хо...
Будет рыть священник золото крестом.
Будет заваруха, это уж поверьте,
В этом деле надобно держаться молодцом,
Два шага, не больше, от звезды до смерти,
Хи-хи, ха-ха, хо-хо...
Там, где пахнет золотом, пахнет и свинцом.