Дуорфи-Стейн: древняя гробница или приёмная богов?

Естественно, такое древнее явно рукотворное сооружение породило множество легенд. Первой версией после обнаружения Дуорфи-Стейн было его использование в качестве кельи отшельника. Но камеры очень уж похожи на гробницы, войти в них можно только сильно согнувшись. А высоким людям так и вообще придётся встать на колени.