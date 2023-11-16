Дуорфи-Стейн: древняя гробница или приёмная богов?

Дуорфи-Стейн представляет собой мегалитический могильник, расположенный на острове Хой в Оркнейском архипелаге в Шотландии.
В переводе с древнего шотландского диалекта название значит «камень карлика». И с этим камнем не всё так просто.
Гигантская глыба представляет собой крупный практически идеальной формы прямоугольник из красного песчаника размерами примерно 8,6 на 4 метра. Объект датируется примерно 3000 г. до н. э.
Квадратный вход, возле которого лежит служившая дверью глыба, ведёт в небольшое углубление, по обе стороны от которого находятся камеры. Очень похожие на гробницы, поскольку размеры помещений составляют примерно 2 на 1 метр. Внутреннее оформление свидетельствует о долгой, тщательной и скрупулёзной работе: стены идеально гладкие. В одной части даже предусмотрено что-то вроде природной «подушки» – фрагмент необработанной приподнятой скалы.
Естественно, такое древнее явно рукотворное сооружение породило множество легенд. Первой версией после обнаружения Дуорфи-Стейн было его использование в качестве кельи отшельника. Но камеры очень уж похожи на гробницы, войти в них можно только сильно согнувшись. А высоким людям так и вообще придётся встать на колени.
Но романтической гипотезы очень хотелось. И шотландцы решили, что пещерка была местом жительства гномов – маленьких человечков (отсюда и название).
Наиболее правдоподобной версией выглядит использование этого места для погребения вождя одного из местных племён эпохи бронзового века. Что косвенно подтверждает та самая каменная глыба, использованная для запечатывания гробницы.
Серьёзных раскопок в этой области не проводилось. Зато, к сожалению, отметились вандалы, разбившие потолок и растащившие всё, что находилось внутри. После проведения реконструкции Дуорфи-Стейн сделали открытым для посетителей. Которые посчитали своей обязанностью оставить грубые надписи на камне.
Одна, датированная 1850 годом и оставленная капитаном Уильямом Маунси, гласит: «Я просидел две ночи и так научился терпению». Так что вполне может быть, что история «карликового камня» изучена далеко не полностью.
Источник:
- Жуткие истории, случившиеся на самом деле
- Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью
Такие же? Можно не надо?