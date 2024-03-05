Музеи всего мира показали свои жутчайшие экспонаты

Когда мы слышим слово «музей», то, как правило, в голове возникают классические экспонаты, скучный голос экскурсовода, да и вообще что-то такое, что навевает смертную скуку. Но музеи всего мира решили разбить в пух и прах этот миф и поделились своими самыми страшными, странными и необычными экспонатами. Там скукой даже и не пахнет, а вот желание посетить некоторые из музеев появляется тут же!