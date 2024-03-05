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Музеи всего мира показали свои жутчайшие экспонаты

Музеи всего мира показали свои жутчайшие экспонаты

Автор:
05 марта 2024 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жутчайшие экспонаты   музеи   необычно   странно   фото   
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Когда мы слышим слово «музей», то, как правило, в голове возникают классические экспонаты, скучный голос экскурсовода, да и вообще что-то такое, что навевает смертную скуку. Но музеи всего мира решили разбить в пух и прах этот миф и поделились своими самыми страшными, странными и необычными экспонатами. Там скукой даже и не пахнет, а вот желание посетить некоторые из музеев появляется тут же!

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В 1731 году алжирский дей подарил королю Швеции живого льва. Когда лев умер, то его набили и сделали чучело. Однако местный таксидермист никогда до этого не видел настоящего льва!

Этот экспонат относится к началу 19 века и представляет собой восковую голову ребёнка, Германия. Манекен много лет хранился лицом вниз на отапливаемом чердаке, из-за этого черты лица сплющились и превратились в рыло. Пожалуйста, наслаждайтесь.

Это копия первого отпечатка ягодиц снежного человека, сидевшего на берегу Сухого ручья в Голубых горах недалеко от города Уолла-Уолла в штате Вашингтон. Сделан отпечаток Полом Фриманом в мае 1993 года. Обратите внимание на фактуру волос!

Проклятая кукла (соломенная кукла).

Эта симпатичная кукла-автомат читала людям лекции о вреде пьянства. Сделана компанией Character Display Co.

Это экспонат из коллекции детских восковых фигур Ylpö. В настоящее время кукла находится в плохом состоянии.

Одна из странных скульптур Жана-Жозефа Каррьеса 1891 года — лягушка с кроличьими ушами.

Китовое глазное яблоко, превращенное в абажур.

Данный чревовещатель сделан из настоящих человеческих волос и зубов. Жуть!

Эта банка была отправлена Уорхолу вместе с письмом поклонника Фредериком П. Виньероном в 1977 году. «Банка с обрезками ногтей, бумагой и мертвыми пчелами», 1977 год, из «Капсулы времени 190».

Каких только русалочек не существует в нашем мире. Возможно, подобное разнообразие не так и плохо, даже если общественность не всегда принимает образ, отличный от привычного. Но глядя на этого парня из Италии, очень сложно удержаться и не представить себя Волком из «Ну, погоди!», да не постучать им об столешницу 🙂

Этот ящик для тел был создан распорядителем похорон Филипом Ститтом из компании «Stitt & St George Funeral Directors». Его длина составляла 2,6 метра. Также он был оснащён небольшим генератором охлаждения, и когда он не был занят «клиентами», гробовщик использовал его как холодильник для пива.

Совершенно жуткая двуликая кукольная голова. У экспоната, который находится слева, с одной стороны изображён усатый мужчина, а с другой стороны женщина. Таких кукол было много, изображали их по-разному. В качестве примера, справа мы показываем более безобидного, но не менее жуткого представителя подобных игрушек.

Картина неизвестного художника «Этюды головы кошки». Создана во второй половине XIX века на основе одноименного произведения Франса Снейдерса, которое находится в Эрмитаже.

Вообще, идея делиться жутковатыми экспонатами изначально возникла у представителей Йоркширского музея. Они даже запустили флешмоб на эту тему, который и подхватили остальные музеи. Согласитесь, теперь поход в музей не кажется таким уж скучным.


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Метки: в мире   жутчайшие экспонаты   музеи   необычно   странно   фото   
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1  комментарий
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мангуст 45 минут назад
Комментарий к фото
Бюрер.
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