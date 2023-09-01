11 необычных супов со всего мира

Необычные супы, представленные ниже, позволят вам окунуться в мир разнообразных кулинарных традиций и познакомиться с новыми вариациями довольно привычного блюда.
Супы являются частью кулинарной традиции практически во всех культурах мира. Они могут похвастаться питательностью, отличным согревающим, а также успокаивающим эффектом. Для их приготовления могут использоваться довольно обычные ингредиенты, вроде овощей и мяса, а также различные экзотические продукты. Это могут быть насекомые, гнёзда птиц и даже пиво! Набор компонентов, который будут входить в блюдо, напрямую зависит от вкусовых предпочтений и привычек конкретной народности, которая занимается его приготовлением.
Шоколадный рамен (Япония)
Это традиционное азиатское блюдо, состоящее из пшеничной лапши, бульона и различных ингредиентов. Не так давно в Японии начали подавать рамен с добавлением кусочков молочного шоколада. Сладость можно полностью растворить и макать в получившуюся смесь лапшу.
Пивной суп (Германия)
Это вкусное и сытное блюдо, которое готовится не на воде или бульоне, а на самом настоящем пиве. Насыщенность супу придаёт сыр, который обязательно идёт в его состав.
Суп с лотосом (Китай)
Традиционный китайский суп, который готовится в глиняном горшочке Шаго. Помимо лотоса, в блюдо добавляются свиные рёбра, орехи и яркие пряности.
Суп из птичьих гнёзд (Китай)
Этот суп является дорогостоящим деликатесом в Китае, Вьетнаме и Малайзии. Для его приготовления используются настоящие гнёзда ласточек (предварительно вымоченные в воде), куриный бульон, настой имбиря и рисовая водка.
Каменный суп (Португалия)
Густой, сытный и наваристый португальский суп из фасоли, в который обязательно добавляется небольшой красивый камешек. Особого вкуса блюду он не придаёт. Однако, если он попадётся вам в тарелке, значит, в ближайшем будущем вас ждут счастливые события.
Суп Ширако (Япония)
Суп Ширако предназначен для любителей экзотики. Он готовится из рыбных молок. Подаётся преимущественно зимой.
Кровяной суп (Китай, Филиппины, Вьетнам и другие страны)
Кровяной суп — ещё один довольно странный суп, основным ингредиентом которого является кровь животных. Его готовят в очень многих странах мира.
Суп Кибуру (Африка)
Этот суп является традиционным блюдом племени чагга, живущего у подножия горы Килиманджаро. Он готовится из сладких бананов, бобов и земли. Все ингредиенты смешиваются вместе, после чего получившаяся смесь подаётся к столу. Местные жители утверждают, что столь необычный компонент придаёт супу солёность и приятный землистый привкус.
Суп из скорпионов (Китай)
Традиционное блюдо китайской кухни, которое может быть приготовлено только опытным поваром. Перед приготовлением супа он должен извлечь из скорпиона яд, который представляет опасность для здоровья и жизни человека.
Фиолетовый суп из краснокочанной капусты (Западная Европа)
Вегетарианский суп, который в первую очередь интересен своим насыщенным фиолетовым цветом.
Фруктовый сладкий суп (Польша)
Это летнее, сладкое блюдо, которое готовится из различных фруктов и ягод. Как правило, подаётся в холодном виде со столовой ложкой сметаны.
Какой из вышеперечисленных супов вы бы хотели попробовать?
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Суп с лотосом... вся "экзотика" в том, что у нас лотос не водится... Но сейчас можно купить... Тогда любой суп с приправами Индии, Китая, Южной Америки, Африки - жуткая экзотика...
Суп из птичьих гнезд... Ласточки строят гнезда из своей слюны, добавляя землю... По вылету молоди гнезда никому уже не нужны, их собирают, отмывают землю, сушат... Вот и вся экзотика.
Сум из медуз - аналогично. Медузы высушиваются. Потом, при надобности, размачиваются, режутся, варятся.
Суп Ширако... Аффтар по молодости, глупости и отсутствию опыта молоки не ел... Ничего тут необычного нет...
Фиолетовый суп... Тут просто смешно... Аффтар, попроси мамку сварить щи... Не... Она не умеет... Попроси бабушку сварить щи из краснокочанной капусты... Если бабушка опытная, то щи будут фиолетовыми, если нет - то серо-голубыми...
Фруктовый суп... Вот и проверка на возраст... Аффтар, твоя бабушка должна знать, в СССР сладкие фруктовые супы - реальность, а не экзотика...
Раньше, я только окрошку на пиве делал. Рецепт такой-же как у окрошки на квасе, только не добавляешь картошку, колбасу, лук и яйца. Огурцы и зелень, тоже не надо!
"Пивной суп присутствовал в меню как простых жителей, так и королей, в качестве традиционного утреннего блюда. По мнению биолога и популяризатора науки Тора Хэнсона, ингредиенты, входящие в суп, обеспечивали людей всех возрастов углеводами и калориями. Дамы потребляли пивной суп «для белизны кожи и томности»[2]. Несмотря на то, что пиво, применявшееся в блюде, было слабым, оно придавало людям состояние «лёгкого подпития»: «Фактически пивной суп служил началом долгого пивного дня». Он был популярен в Европе до распространения кофе, прозванного историками «Великим отрезвителем»[8]. Известно высказывание экономного короля Пруссии Фридриха II: «Это ужасно, что каждый крестьянин и простолюдин в наши дни привыкает пить кофе, на что уходит много денег. Его Величество король вырос в юности на пивном супе. Отцы наших крестьян знали только пиво, и это именно тот напиток, который идеально подходит для нашего климата!»[9]. Существовала традиция подавать блюдо на свадебные торжества; в рецепт входили светлые сорта хмельного напитка из расчёта один литр пива на каждого гостя[2]. В немецкоязычных странах, особенно в сельской местности, теплый пивной суп был обычным завтраком для взрослых и детей вплоть до XIX века, в нем использовалось тонкое пиво; лишь затем его постепенно вытеснила новая мода пить по утрам кофе и есть с ним хлеб. До появления кофе, да и после, пивной суп ели все сословия, включая дворянство. Пиво считалось питательной и укрепляющей пищей."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пивной_супhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пивной_суп
Попробовал как-то я этот пивной суп приготовить. По польскому рецепту, где много муки кидать надо. Получилась горьковатая гадость.
Надо будет еще как-нибудь по немецкому рецепту попробовать, где практически одно пиво в составе.