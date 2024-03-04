Дания хочет получить от России компенсацию финансовых затрат на расследование взрывов на "Северных потоках". Что? Да. Такую идею озвучил представитель полицейского управления Дании Андерс Франдсен. По мнению чиновника власти страны серьезно потратились, проводя данное расследование.
Полиция Дании, по сообщению СМИ, готовит заявление к России, в котором намерена потребовать оплатить почти 4 млн. евро за проведенное расследование диверсии на газопроводах «Северные потоки».
На днях Дания заявила об становки расследования диверсии, однако деньги-то были потрачены и немалые.
По словам представителя полицейского управления Дании Андерса Франдсена:
На данный момент расследование прекращено, но вопрос оплаты департамента остается открытым. В расследовании принимало участие множество специалистов, производилась закупка высокоточного оборудования. Будет справедливо, если Россия, чья собственность пострадала в результате взрывов, компенсирует эти расходы.
В Кремле назвали решение Дании прекратить расследование взрывов на «Северных потоках» вызывающим изумление. Ранее полиция Дании вслед за Швецией объявила о прекращении следствия, аргументировав это тем, что у Копенгагена нет достаточных оснований для возбуждения дела, несмотря на выводы о преднамеренном саботаже. В начале февраля расследование также прекратила Швеция. В генпрокуратуре Германии сообщили, что расследование продолжается.
О компенсации за "банкет" вспомнил на днях и Амстердам, который через много лет определился, что хочет получить от Москвы компенсацию в 166 млн евро за сбитый MH17.
"Расчеты" делала Счетная палата Нидерландов. В "чек" включили 53 млн евро на "расследование катастрофы", 34 млн евро за "преследование подозреваемых" и "судебный процесс".
А еще компенсации родственникам, психологическая помощь и памятные мероприятия с "обличением русских".
Кто-то же должен все это оплатить?
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Они требуют возместить свои, по сути, пустые траты из замороженных Западом активов РФ. И, по сегодняшней политической ситуации, у них есть большой шанс получить требуемое.
Это только начало. Сейчас еще французы подтянутся с требованием компенсации французской армии, пострадавшей от обморожений во время кампании 1812 года (шутка, если кто не понял, Хотя поди знай...)
Еще раз - пилятся замороженные активы России. Это факт. Там тема пошла, что почему только на Украину тратить, мы же тоже потратились...
А любители напихать за щеку в этом случае могут напихать только самим себе. Взрослые, адекватные люди всё-же понимают, что в финансах Россия до сих пор больше завязана на Запад.
Спасибо за внимание.
Прочитав данную новость, я сначала подумал, что это отличная шутка с известного юмористического сайта, однако я ошибся. Но давайте обо всем по порядку …
Вот когда найдут преступника, тогда и заплатим. Может быть...
Кто знает?