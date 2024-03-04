Полиция Дании, по сообщению СМИ, готовит заявление к России, в котором намерена потребовать оплатить почти 4 млн. евро за проведенное расследование диверсии на газопроводах «Северные потоки».

На днях Дания заявила об становки расследования диверсии, однако деньги-то были потрачены и немалые.

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По словам представителя полицейского управления Дании Андерса Франдсена:

На данный момент расследование прекращено, но вопрос оплаты департамента остается открытым. В расследовании принимало участие множество специалистов, производилась закупка высокоточного оборудования. Будет справедливо, если Россия, чья собственность пострадала в результате взрывов, компенсирует эти расходы.

В Кремле назвали решение Дании прекратить расследование взрывов на «Северных потоках» вызывающим изумление. Ранее полиция Дании вслед за Швецией объявила о прекращении следствия, аргументировав это тем, что у Копенгагена нет достаточных оснований для возбуждения дела, несмотря на выводы о преднамеренном саботаже. В начале февраля расследование также прекратила Швеция. В генпрокуратуре Германии сообщили, что расследование продолжается.