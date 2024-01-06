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Кусок фюзеляжа оторвался от пассажирского самолета в США

Кусок фюзеляжа оторвался от пассажирского самолета в США

Автор:
06 января 2024 08:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Boeing 737   Видео   боинг   самолеты   фобия   фюзеляж   
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Плюс еще одна фобия в копилку.

Boeing 737 должен был выполнить обычный рейс из Портленда (Орегон) в Онтарио (Калифорния), но через полчаса после взлёта на высоте 5 тысяч метров отвалился кусок фюзеляжа, точнее дверь аварийного выхода, образовав огромную дыру в салоне. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа.


По счастливому стечению обстоятельств, пассажирское место рядом с дырой было незанято.


Самолет был экстренно отправлен обратно в Портленд и благополучно приземлился, информации о пострадавших пока нет. А вот пассажиры останутся с впечатлениями на всю жизнь.


"Рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines из Портленда, штат Орегон, в Онтарио, Калифорния, столкнулся с инцидентом этим вечером вскоре после вылета", - говорится в сообщении компании. Boeing 737-9 MAX сошел с конвейера и получил сертификацию всего два месяца назад, согласно онлайн-отчетам FAA.


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Метки: Boeing 737   Видео   боинг   самолеты   фобия   фюзеляж   
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11  комментариев
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Navygator 2 часа назад
Я бы сказал, что не "кусок фюзеляжа", а дверь аварийного выхода.
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14k
..: Атеист :.. 2 минуты назад
"А теперь дамы и господа - квест! кто найдет отлетевший кусок самолета получит бонус! 1000 миль и билет на следующий рейс в подарок"

То болтики/винтики затянуть надо, теперь обшивку обратно прицепить.. а потом двигатель сам в полет отправится?)
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14k
KotSkripaley 21 минуту назад
А пристегнутого тоже бы утащило?
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5k
Denis Cudreacov 55 минут назад
Опять этот злосяастный 737 мах
И б..ядь мне уже пару раз на таком приходилось летать. Какого хера авиакомпании закупают их
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33k
Slonyash 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
newegg Час назад
В оригинале можно прочесть, что дверь вырвало почти сразу после взлета, на высоте 12,000 ft, ~3.64 км.
Согласно данным FAA, опубликованным в Интернете, Boeing 737-9 MAX сошел с конвейера всего два месяца назад и был сертифицирован в ноябре 2023 года.
От себя добавлю - это дикая везуха, что никто не сидел рядом. Место возле двери имеет больше места для ног, и обычно там обязательно кто-то есть.
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5k
Григорий Час назад
подозрительно ровный кусок фюзеляжа, прям как дверь))
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359
Евгений Эдельштейн Григорий 13 минут назад
Это один из аварийных выходов.
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6k
Alex 2 часа назад
Зато с ветерком )
З.Ы. Боинги постепнно превращаются в какашку.
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