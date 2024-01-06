Кусок фюзеляжа оторвался от пассажирского самолета в США

Плюс еще одна фобия в копилку.
Boeing 737 должен был выполнить обычный рейс из Портленда (Орегон) в Онтарио (Калифорния), но через полчаса после взлёта на высоте 5 тысяч метров отвалился кусок фюзеляжа, точнее дверь аварийного выхода, образовав огромную дыру в салоне. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа.
По счастливому стечению обстоятельств, пассажирское место рядом с дырой было незанято.
Самолет был экстренно отправлен обратно в Портленд и благополучно приземлился, информации о пострадавших пока нет. А вот пассажиры останутся с впечатлениями на всю жизнь.
"Рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines из Портленда, штат Орегон, в Онтарио, Калифорния, столкнулся с инцидентом этим вечером вскоре после вылета", - говорится в сообщении компании. Boeing 737-9 MAX сошел с конвейера и получил сертификацию всего два месяца назад, согласно онлайн-отчетам FAA.
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То болтики/винтики затянуть надо, теперь обшивку обратно прицепить.. а потом двигатель сам в полет отправится?)
И б..ядь мне уже пару раз на таком приходилось летать. Какого хера авиакомпании закупают их
Согласно данным FAA, опубликованным в Интернете, Boeing 737-9 MAX сошел с конвейера всего два месяца назад и был сертифицирован в ноябре 2023 года.
От себя добавлю - это дикая везуха, что никто не сидел рядом. Место возле двери имеет больше места для ног, и обычно там обязательно кто-то есть.
З.Ы. Боинги постепнно превращаются в какашку.