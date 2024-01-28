«От борьбы с оборотом веществ мы страдаем больше, чем от самих наркотиков»: в Голландии предложили легализовать кокаин

И назвали это «регулированием».
Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что борьба с запрещёнными веществами является «извращённой и контрпродуктивной». Градоначальник посетовала на своих граждан, которые употребляют всякое, несмотря ни на какие запреты и преследования.
И добавила, что Нидерланды тратят кучу денег на противостояние наркотрафику, но толку от этого никакого. По словам мэра, рынок стимуляторов существует и многолетние попытки прикрыть его, принесли лишь разочарования.
Около 80 процентов нашей полиции тратится на преступления, связанные с наркотиками. В Нидерландах и Бельгии уличные цены на кокаин остаются одинаковыми в течение многих лет. Таким образом, можно только заключить, что было приложено невероятное количество усилий. никакого влияния на рынок.
И предложила «легалайз» для одного из самых сильных наркотиков - кокаина. Позже это обтекаемо назвали «регулированием» рынка запрещённых веществ.
Я принадлежу к растущей группе ученых и администраторов, которые говорят, что международная война с наркотиками имеет такие извращенные последствия, что мы сейчас страдаем от неё больше, чем от самих наркотиков.
Стороннице лагалаза ответила министр Юстиции Нидерландов Дилан Ешилгез. Она считает, что от такого «регулирования» нет никакого смысла. Голландия играет огромную роль в мировом наркотрафике, через страну проходят тонны всякого запрещённого. И если «регулирование» будет только в Нидерландах, то там просто станет больше наркоты.
Мы знаем, что большая часть наркотиков покидает нашу страну. Как и деньги. А насилие остаётся здесь, - сообщила Ешилгез.
Следуя логике министра юстиции, легализовывать кокаин надо по всему ЕС. Но всерьёз это не обсуждают. Вернее - пока не обсуждают.
Источник:
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Потому что контингент будет под наблюдением государства. А с проституток еще и налоговые отчисления будут поступать.
Наркоманы, кто хочет, будет лечиться, а кто не хочет, ну и ***.
Главное не останавливайтесь ! Мы вас помянем, блинов напечём и на гробу попляшем !!!
И небо не упало на землю, а поток нелегальной травы сократился в десятки раз.
Если их станет меньше - только на пользу обществу. Да,пострадает какой-то процент среднего и высшего класса - очень жаль,но большого ущерба стране от этого не будет..
PS И да,в США практически все балуются (или курили когда-то) травкой,в том числе и высокопоставленные чиновники,спортсмены,бизнесмены,инженеры. Что не мешает им иметь первую экономику.
Культивирование, транспортировка, сбыт незаконно. Но как только вит пришел в коффишоп, автоматически становится законным. Приблизительно то-же самое будет и с коком в случае легализации, что не удивительно, в Голландии и Бельгии купить кок проще, чем в России алкоголь.
Россия очень большие периоды в своей истории была убежищем нормальных христиан, мусульман и даже буддистов.
Масса очень полезного народу оседала здесь.
На памятнике 1000 летию России есть например Миних (это тот который утверждал, что Россия управляется напрямую Богом).
Есть Лермонт ставший Лермонтовым.
Есть герой Русско-Китайской войны А. Бейтон.
Есть герой Севастополя Тотлебен.
Есть великий адмирал шотландец Грейг.
Есть Л. Эйлер. Спасибо ему не только за инерциональные уравнения систем управления и навигации но и за эквалайзер (математика цветомузыкальных фонтанов).
Так что все возвращается на круги свои.
Мы еще увидим бегство нормальных европейцев в Россию и ЭТО ХОРОШО.
Так что пожелаем им не останавливаться на достигнутом!
Успехов!
https://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.htmlhttps://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html