«От борьбы с оборотом веществ мы страдаем больше, чем от самих наркотиков»: в Голландии предложили легализовать кокаин

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что борьба с запрещёнными веществами является «извращённой и контрпродуктивной». Градоначальник посетовала на своих граждан, которые употребляют всякое, несмотря ни на какие запреты и преследования.

И добавила, что Нидерланды тратят кучу денег на противостояние наркотрафику, но толку от этого никакого. По словам мэра, рынок стимуляторов существует и многолетние попытки прикрыть его, принесли лишь разочарования.