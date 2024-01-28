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«От борьбы с оборотом веществ мы страдаем больше, чем от самих наркотиков»: в Голландии предложили легализовать кокаин

«От борьбы с оборотом веществ мы страдаем больше, чем от самих наркотиков»: в Голландии предложили легализовать кокаин

Автор:
28 января 2024 18:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Амстердам   Наркотики   голландия   запрещённые вещества   легализация   мэр   
2850
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И назвали это «регулированием».

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что борьба с запрещёнными веществами является «извращённой и контрпродуктивной». Градоначальник посетовала на своих граждан, которые употребляют всякое, несмотря ни на какие запреты и преследования.

И добавила, что Нидерланды тратят кучу денег на противостояние наркотрафику, но толку от этого никакого. По словам мэра, рынок стимуляторов существует и многолетние попытки прикрыть его, принесли лишь разочарования.

Около 80 процентов нашей полиции тратится на преступления, связанные с наркотиками. В Нидерландах и Бельгии уличные цены на кокаин остаются одинаковыми в течение многих лет. Таким образом, можно только заключить, что было приложено невероятное количество усилий. никакого влияния на рынок.

И предложила «легалайз» для одного из самых сильных наркотиков - кокаина. Позже это обтекаемо назвали «регулированием» рынка запрещённых веществ.

Я принадлежу к растущей группе ученых и администраторов, которые говорят, что международная война с наркотиками имеет такие извращенные последствия, что мы сейчас страдаем от неё больше, чем от самих наркотиков.

Стороннице лагалаза ответила министр Юстиции Нидерландов Дилан Ешилгез. Она считает, что от такого «регулирования» нет никакого смысла. Голландия играет огромную роль в мировом наркотрафике, через страну проходят тонны всякого запрещённого. И если «регулирование» будет только в Нидерландах, то там просто станет больше наркоты.

Мы знаем, что большая часть наркотиков покидает нашу страну. Как и деньги. А насилие остаётся здесь, - сообщила Ешилгез.

Следуя логике министра юстиции, легализовывать кокаин надо по всему ЕС. Но всерьёз это не обсуждают. Вернее - пока не обсуждают.


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Метки: Амстердам   Наркотики   голландия   запрещённые вещества   легализация   мэр   
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33  комментария
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
С каждым годом эта картинка становится всё более и более реальной
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294
Виталий Кассандров 43 секунды назад
Двумя руками черпайте.
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10k
Trenzel2003 3 минуты назад
А если подумать, то лучше легализовать наркоманию, проституцию.
Потому что контингент будет под наблюдением государства. А с проституток еще и налоговые отчисления будут поступать.
Наркоманы, кто хочет, будет лечиться, а кто не хочет, ну и ***.
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9k
alex9845 17 минут назад
Я считаю надо всё легализовать, а там и отбор пройдёт как надо.
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981
adssaf afasffdsga 18 минут назад
И это высокопоставленных лица, образованные. Они не умеют определять причинно-следственные связи, они не смотрят не то, что на шаг вперёд, но и вообще вперёд.
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8k
rutt 23 минуты назад
Путин в ГДР время зря не терял, завербовал всю будущую Европейскую верхушку, иначе происходящие в Европе в последнее десятилетие объяснить нельзя.
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
То есть трава их уже не штырит... Им подавай , что покрепче.

Главное не останавливайтесь ! Мы вас помянем, блинов напечём и на гробу попляшем !!!
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14k
Иван Иваныч Полчаса назад
Кста, в 2018 в Канаде легализовали марихуану и опустили цены ниже, чем у барыг на улице.
И небо не упало на землю, а поток нелегальной травы сократился в десятки раз.
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−12
349
iskra Полчаса назад
Вроде логично. Чем больше наркоманов - тем меньше наркоманов. Нормальный человек не будет губить свою жизнь наркотой. Всякое отребье- не жалко. Быстрее сторчатся и меньше заберут из бюджета на пособия и лечение. Жестоко,но капитализм вообще жестокая система..
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349
iskra Autumn2015 13 минут назад
В развитых странах уже давно кризис перепроизводства и проблемы с безработными - их намного больше,чем требуется для эффективной экономики. Легализация наркотиков - хороший способ сократить количество дармоедов.Не секрет, что наркотики - это удел низших слоев,несоциализированных мигрантов,криминальных элементов и т.д.
Если их станет меньше - только на пользу обществу. Да,пострадает какой-то процент среднего и высшего класса - очень жаль,но большого ущерба стране от этого не будет..
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349
iskra adssaf afasffdsga 5 минут назад
Не согласен с вами. Лично я имел возможность употреблять наркотики сразу после школы. Кое что попробовал. Дожил до пенсии,проблем с наркотой не имею,как и мой сын,которому 33,и который живет в городе,где наркотики легальны.Не вижу никаких предпосылок,что бы подсел на наркоту мой внук. Хотя бы потому,что у него перед глазами жупел - он может видеть,что делают наркотики с человеком.
PS И да,в США практически все балуются (или курили когда-то) травкой,в том числе и высокопоставленные чиновники,спортсмены,бизнесмены,инженеры. Что не мешает им иметь первую экономику.
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463
danieldewitte Полчаса назад
Коротко о легализации марихуаны в Голландии:
Культивирование, транспортировка, сбыт незаконно. Но как только вит пришел в коффишоп, автоматически становится законным. Приблизительно то-же самое будет и с коком в случае легализации, что не удивительно, в Голландии и Бельгии купить кок проще, чем в России алкоголь.
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463
danieldewitte Alex 4 минуты назад
Эт туристам нигги выпаривают, а местным домой привозят в течении получаса.
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30k
AzuveR Полчаса назад
Что то мне подсказывает,что Фемка в доле с барыгами.
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−12
9k
Фельдъегерь 42 минуты назад
сейчас все такие: " а что там это было запрещено?"
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3k
Deniss 43 минуты назад
"Хуя"се
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62k
Олег 44 минуты назад
Молодцы, что сказать! Проституцию, однополые браки, наркоту всё разрешили..... Теперь демография и здоровье нации просто выстрелит ( вниз)
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50k
Хельги 46 минут назад
Ну че, нормальная тема для европейцев.
Россия очень большие периоды в своей истории была убежищем нормальных христиан, мусульман и даже буддистов.
Масса очень полезного народу оседала здесь.
На памятнике 1000 летию России есть например Миних (это тот который утверждал, что Россия управляется напрямую Богом).
Есть Лермонт ставший Лермонтовым.
Есть герой Русско-Китайской войны А. Бейтон.
Есть герой Севастополя Тотлебен.
Есть великий адмирал шотландец Грейг.
Есть Л. Эйлер. Спасибо ему не только за инерциональные уравнения систем управления и навигации но и за эквалайзер (математика цветомузыкальных фонтанов).
Так что все возвращается на круги свои.
Мы еще увидим бегство нормальных европейцев в Россию и ЭТО ХОРОШО.
Так что пожелаем им не останавливаться на достигнутом!
Успехов!
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31k
Юрьевич Час назад
Ну это было предопределено. Сначала анашу легализовали, теперь кокс собираются... Всё по плану...
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7k
Alex Час назад
Верной дорогой идете, свиньи.
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11k
Billi_Bons Час назад
Вы только Зе об этом не говорите.
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August

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