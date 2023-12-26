"Совесть есть?": отсидевшему 13 лет за чужое преступление Фатхулле Исхакову суд назначил компенсацию в два миллиона рублей

Хотя характер травм на теле не был характерен для удара топором (и в 1993 году эксперты пришли к выводу, что раны нанесли лезвием), при вынесении приговора судьи опирались на показания свидетелей, которые утверждали, что видел Исхакова у дома, где жили женщины. Выйдя из тюрьмы, он встретился с каждым из односельчан, свидетельствовавших против него. Выяснилось, что Исхакова оговорили под нажимом сотрудников милиции, и свидетели даже дали показания о лжесвидетельстве.

После отсидки в МЛС Исхаков долгие годы добивался отмены приговора, продолжая доказывать свою невиновность. В 2012 году произошло знаковое событие: один из свидетелей, проходивших по тому делу, всё-таки признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор направил в суд соответствующее заключение, и в мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу 1959 года, признав за пенсионером право на реабилитацию. Настоящий преступник не был осуждён (за давностью лет ему уже не грозило уголовное преследование) и через несколько месяцев после официального признания умер.

Таким образом, лишь спустя 64 года Фатхулла Исхаков был признан невиновным.



