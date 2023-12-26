"Совесть есть?": отсидевшему 13 лет за чужое преступление Фатхулле Исхакову суд назначил компенсацию в два миллиона рублей

Изначально Исхаков оценил 13 лет жизни в лагерях в 450 миллионов рублей, из которых суд сначала оставил 31 миллион, а потом и вовсе решил, что невинно осуждённому хватит и пары миллионов. По 154 тысяч за год тюрьмы.
Фатхулла Исхаков отсидел в колонии строгого режима 13 лет за покушение на убийство трёх человек, которого не совершал. Якобы он пробрался в дом, где спали три девушки и ударил их каждую по 2-3 раза топором.
Хотя характер травм на теле не был характерен для удара топором (и в 1993 году эксперты пришли к выводу, что раны нанесли лезвием), при вынесении приговора судьи опирались на показания свидетелей, которые утверждали, что видел Исхакова у дома, где жили женщины. Выйдя из тюрьмы, он встретился с каждым из односельчан, свидетельствовавших против него. Выяснилось, что Исхакова оговорили под нажимом сотрудников милиции, и свидетели даже дали показания о лжесвидетельстве.
После отсидки в МЛС Исхаков долгие годы добивался отмены приговора, продолжая доказывать свою невиновность. В 2012 году произошло знаковое событие: один из свидетелей, проходивших по тому делу, всё-таки признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор направил в суд соответствующее заключение, и в мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу 1959 года, признав за пенсионером право на реабилитацию. Настоящий преступник не был осуждён (за давностью лет ему уже не грозило уголовное преследование) и через несколько месяцев после официального признания умер.
Таким образом, лишь спустя 64 года Фатхулла Исхаков был признан невиновным.
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"Следственный комитет установил, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств, но прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания пенсионера" - сообщают "Известия".
После этого пенсионер подал иск на компенсацию морального вреда в размере 450 миллионов рублей. Однако Ленинский районный суд Уфы присудил ему 31 млн рублей. Тогда адвокат Исхакова сообщил, что 450 миллионов рублей -нормальная сумма, учитывая, что невиновный отсидел 13 лет, за которые умерла его жена, мать. Когда Исхакова посадили, у него оставался двухлетний сын. Выйдя на свободу, он встретился уже с 15-летним юношей. И еще долгое время для многих односельчан оставался с клеймом убийцы. Поэтому деньги - лишь слабая компенсация за отнятые годы.
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Поскольку это решение не устроило Исхакова, он подал апелляцию, и 25 декабря Верховный суд Башкирии вынес решение о снижении компенсации до двух миллионов рублей.
Сам Исхаков считает такое решение издевательством.
"Вот она [судья – прим. ред.] посидела бы на моем месте 13 лет, в нечеловеческих условиях. Вот ей хватит 2 млн за то, что 13 лет находилась там, баланду кушала. Пусть она завернет эти два миллиона трубочкой и пользуется для мягкого места", - возмущается Фатхулла Исхаков.
Адвокаты истца намерены подать кассационную жалобу.
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Их поймали? Осудили? Сколько дали?
Сколько дали тем кто лжесвидетельствовал?
И еще.
От куда берутся эти миллионы компенсации? Что то мне подсказывает что у виновных столько просто нет. Государство доплатит? Налогоплательщики? Так может тогда проще фишкянам скинуться?
А если еще вычесть за его содержание, то вообще еще и должен останется
Лезвием чего, косы, бритвы, топора, ледоруба, мачете???
Реальный убийца был основным лжесвидетелем???
На головах 3 человек??? Опаска вещ зачастую хрупкая, на кости сколется, следующие резы будут характерные и в кости останется металл.
Я думаю не один остолоп даже курицу опасной бритвой разделывать не станет.
Знаю что такое опасная бритва, с начала 80-х брился, последнюю прое.бал в конце 90-х.
PS: На мой взгляд, необходимо повсеместно вводить в таких делах проверку на Полиграфе. Потому что часто правду знают только преступник и жертва, а суд выносит решение на основе косвенных улик и показаний.
Имея на руках только красочные рассказы истца, о том, что ему 60 с лишним лет назад причиняли боль и унижение - ни один судья не примет решения на такие суммы, как 450 миллионов, это на минуточку, по три миллиона за каждый месяц отсидки. А если истец еще при этом постоянно пишет доносы на судей, которые рассматривают его дело, вплоть до Президента - то и тем более. А он пишет. Профессионально.
А вопрос как обычно не к ним, а к тем кто законы придумывает. У нас нет никаких четких критериев оценки физического и морального вреда, причиненного потерпевшим. Если истец притащил кучу справок об ухудшении здоровья, да еще приложил выписку из психдиспансера, да все это привязал по датам к событию - тогда и у судьи будет основание обязать Минфин выдать денег. А на основании только лишь рассказов истца, о том, что ему 60 с лишним лет назад причиняли боль и унижение - недостаточно. А если истец еще при этом постоянно пишет доносы на судей, которые рассматривают его дело, вплоть до Президента - то и тем более. А он пишет. Профессионально.
Из дурки далеко видать?
Ты или звездобол, или сидишь в дурке, однозначно.
А еще ты трусливая жалкая либерастная тварь, которая ссыт написать комментарий, а шушукается за спиной.
Ты по себе-то не суди. Приведи другой пример.
Впрочем, ты уже доказал, насколько ты туп и безнадежен.