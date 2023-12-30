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А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

Автор:
30 декабря 2023 23:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Суд   голая вечеринка   ивлеева   клуб   компенсация   репутация   
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Новый год на носу, а на Настю Ивлееву продолжают, как из рога изобилия, сыпаться проблемы. И всё за "голую вечеринку", ставшую уже, можно сказать, "мероприятием года" со знаком минус.

Не успела гражданка Ивлеева погасить долг по налогам в размере 137 млн рублей, а также по решению Лефортовского суда выплатить 100 тысяч рублей административного штрафа за нарушение общественного порядка на «голой» вечеринке, как блогеру грозит новый иск.

Как сообщает канал MASH, руководство клуба Mutabor, где произошла вакханалия, решило не оставаться в стороне от этого праздника жизни и планирует подать иск к Ивлеевой на 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами мероприятия испортила клубу репутацию.

В целом за это мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Также по условиям договора она гарантировала не нарушать российские законы и не использовать ненормативную лексику. Кроме этого, блогер пообещала не допускать провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения, отмечает канал.

Но дискредитация произошла, а вместе с ней упущенная выгода (встречу Нового Года в клубе отменили, всем кто купил билеты, предложили собраться и отпраздновать 17 февраля). Такой себе праздник, конечно, получится.

Кроме того, внезапно выяснилось, что в клубе продавали "левый" алкоголь и не соблюдали нормы СЭС.

Таким образом, "Мутабор" лишился львиной доли дохода в праздничный период, когда народ, как правило, гуляет на широкую ногу.

Нетрудно предположить, что после скандальной вечеринки Ивлеевой поток желающих посещать данное заведение в разы уменьшится. Убытки могут быть колоссальными, а неприятный шлейф останется на годы, - прогнозирует КП.

В результате «аморальное мероприятие» Ивлеевой ударило и по финансам и по репутации клуба, подчеркивает Mash.

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Метки: Mutabor   Суд   голая вечеринка   ивлеева   клуб   компенсация   репутация   
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22  комментария
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13k
Кыся 2 часа назад
А типа они не знали, что там будет. И не видели, когда все это началось. И левую водку лично ивлеева принесла и продавала, ага.
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3k
Daimos 2 минуты назад
Самые главные новости в стране. Неужели это интересно. Или от каких настоящих проблем нас отвлекают? До этого шабаша, я не знал кто такая Ивлеева и зачем про нее знать.
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20k
Luc72 4 минуты назад
"гарантировала не нарушать российские законы"
А какие они законы нарушили? Чегой то никто конкретно не пишет.
Сколь неприятными мне не были бы эти люди, но несмотря на предвидимый гнев в свою сторону, я уже даже и заступится немного за них хочу.
Ну таки что именно нарушили?
Если про пропаганду ЛГБТ, ткните мне пальцем в конкретное место (конкретное видео С УКАЗАНИЕМ СЕКУНД), а не "А ВОНА ТАМА В КАКОМ ТО ИЗ ЭТИХ..."
Программы с Ивлевой (и вообще из этой комаровской команды "путешественников", там есть еще одна ТП, при чем ТУПЕЙШАЯ, а её уже всюду на ТВ пихают) вообще тошнило в любой передаче. Но докапываться до одежды, до украшений НА ЧАСТНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ...
Эко вас раззадорило выполнять команду ФАС! Плевать на законы, про которые в другой раз все орут, что они должны быть ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ, эмоции важнее, единый порыв, стадо...

PS От Милявской меня уже просто тошнило и сейчас тошнит, но единственная её вина, что НЕЛЬЗЯ ЭТО РАЗВИДЕТЬ. А на концертах она не такая же была ВСЕГДА? Её можно было бы наказать за нарушение эстетических норм, если бы были такие законы, но ведь есть певички ротом, которым уже практически и порно можно "пришить", например распутиной.
А кого нить посадили на 15 суток ХОТЯ БЫ, из тех, что спектакли новомодные ставили со сценами сношений?
И это В ТЕАТРЕ, В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ.
Вона откуда носки то пошли, это с театральной сцены "учили."
Ссылка youtu.be
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21k
kσρβγς Полчаса назад
Млять... который день эти новости.. никогда не слышал, КТО ЭТО ВООБЩЕ???
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11k
kaboza 47 минут назад
да хватит постить тварей...модераторы...ау...
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3k
Pioner76 54 минуты назад
А Киркоров просто дверь перепутал. А так одет он каждый день.
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3k
grigorenko vladislav 59 минут назад
- Хотим тут у вас устроить бл@дский разврат с освещением в в СМИ.
- Это вы правильно пришли! Наше заведение самое бл@дско-развратное! С вас три ляма - и @битесь как хотите!
......
- Э! Стопэ! Куда пошли! С вас ищщо семьдесят! У нашего заведения репутация! Теперь наша очередь вас @бать, пока нас самих из-за вас не вы@бли!
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6k
Василий Час назад
Название "мутабор" в нашу жизнь пришло из книг Вадима Панова "АНКЛАВЫ". с 2005 года. В Википедии есть статья от 2019 г. про клуб в Москве. Так же есть упоминания про 1614 г. , во Франции и Италии, но не факт... По его книге слово "Мутабор" представляет из себя Корпорацию отделившиюся от государства территории - анклавы, которые владеют супер-пупер медицинскими технологиями, и вход туда доступен не каждому миллионеру.
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6k
alex Час назад
Ну и правильно
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11k
wilddewill Час назад
А нельзя было из мутабора сделать хромую лошадь в тот вечер?
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20k
Shtoppi Час назад
богемный крысятник во всей красе. главное урвать, а как - это неважно.
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
бл..одно дело эта блевотина занимаются чем хотят, потом из всех утюгов про это трубят, что не спрячешься, как буд то по команде, что надо их народу скормить, но народ же тупой ведётся на это, готовы порвать их. сраный филя собирает наверное стадионы, а как приказали топить, не дай бог попасть ему в толпу, те же бабки, кто по нему ещё неделю назад слюнки ронял, порвут и на крест прибьют.. на фишках то же самое, взрослые мужики, а подхватили визг, как бабки в бане
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37k
albedo 2 часа назад
А вот это решение правильное:
Ивлева должна быть разорена и вернуться в свой родной Мухосранск, где ее место.
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
У этой швали прыщи чуть больше моих. И она их выставляет напоказ?
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73
Заяц на Крыльце Glory to Urine! 2 часа назад
Блин. Её прыщей нам недостаточно. Теперь мы знаем ещё и о Ваших.
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109k
Москвичка 2 часа назад
Как же задолбали эти б.л.я.ди а-ля блогерши и т.д.!! Фуууу!((((
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21k
babuby 2 часа назад
Просто решили пропиариться, да ещё и денег второй раз состричь!
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73
Заяц на Крыльце babuby 2 часа назад
Думаю, дело не в пиаре. И даже не в деньгах. Ивлеева может и больше занести. Дело в страхе тоже попасть под раздачу и быть закрытыми. И поди потом разбирайся, кто там левую водку продавал - клуб или сама Ивлеева (непонятно зачем).
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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