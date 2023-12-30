А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

Новый год на носу, а на Настю Ивлееву продолжают, как из рога изобилия, сыпаться проблемы. И всё за "голую вечеринку", ставшую уже, можно сказать, "мероприятием года" со знаком минус.
Не успела гражданка Ивлеева погасить долг по налогам в размере 137 млн рублей, а также по решению Лефортовского суда выплатить 100 тысяч рублей административного штрафа за нарушение общественного порядка на «голой» вечеринке, как блогеру грозит новый иск.
Как сообщает канал MASH, руководство клуба Mutabor, где произошла вакханалия, решило не оставаться в стороне от этого праздника жизни и планирует подать иск к Ивлеевой на 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами мероприятия испортила клубу репутацию.
В целом за это мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Также по условиям договора она гарантировала не нарушать российские законы и не использовать ненормативную лексику. Кроме этого, блогер пообещала не допускать провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения, отмечает канал.
Но дискредитация произошла, а вместе с ней упущенная выгода (встречу Нового Года в клубе отменили, всем кто купил билеты, предложили собраться и отпраздновать 17 февраля). Такой себе праздник, конечно, получится.
Кроме того, внезапно выяснилось, что в клубе продавали "левый" алкоголь и не соблюдали нормы СЭС.
Таким образом, "Мутабор" лишился львиной доли дохода в праздничный период, когда народ, как правило, гуляет на широкую ногу.
Нетрудно предположить, что после скандальной вечеринки Ивлеевой поток желающих посещать данное заведение в разы уменьшится. Убытки могут быть колоссальными, а неприятный шлейф останется на годы, - прогнозирует КП.
В результате «аморальное мероприятие» Ивлеевой ударило и по финансам и по репутации клуба, подчеркивает Mash.
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А какие они законы нарушили? Чегой то никто конкретно не пишет.
Сколь неприятными мне не были бы эти люди, но несмотря на предвидимый гнев в свою сторону, я уже даже и заступится немного за них хочу.
Ну таки что именно нарушили?
Если про пропаганду ЛГБТ, ткните мне пальцем в конкретное место (конкретное видео С УКАЗАНИЕМ СЕКУНД), а не "А ВОНА ТАМА В КАКОМ ТО ИЗ ЭТИХ..."
Программы с Ивлевой (и вообще из этой комаровской команды "путешественников", там есть еще одна ТП, при чем ТУПЕЙШАЯ, а её уже всюду на ТВ пихают) вообще тошнило в любой передаче. Но докапываться до одежды, до украшений НА ЧАСТНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ...
Эко вас раззадорило выполнять команду ФАС! Плевать на законы, про которые в другой раз все орут, что они должны быть ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ, эмоции важнее, единый порыв, стадо...
PS От Милявской меня уже просто тошнило и сейчас тошнит, но единственная её вина, что НЕЛЬЗЯ ЭТО РАЗВИДЕТЬ. А на концертах она не такая же была ВСЕГДА? Её можно было бы наказать за нарушение эстетических норм, если бы были такие законы, но ведь есть певички ротом, которым уже практически и порно можно "пришить", например распутиной.
А кого нить посадили на 15 суток ХОТЯ БЫ, из тех, что спектакли новомодные ставили со сценами сношений?
И это В ТЕАТРЕ, В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ.
Вона откуда носки то пошли, это с театральной сцены "учили."
- Это вы правильно пришли! Наше заведение самое бл@дско-развратное! С вас три ляма - и @битесь как хотите!
......
- Э! Стопэ! Куда пошли! С вас ищщо семьдесят! У нашего заведения репутация! Теперь наша очередь вас @бать, пока нас самих из-за вас не вы@бли!
Ивлева должна быть разорена и вернуться в свой родной Мухосранск, где ее место.