А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

В целом за это мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Также по условиям договора она гарантировала не нарушать российские законы и не использовать ненормативную лексику. Кроме этого, блогер пообещала не допускать провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения, отмечает канал.

Но дискредитация произошла, а вместе с ней упущенная выгода (встречу Нового Года в клубе отменили, всем кто купил билеты, предложили собраться и отпраздновать 17 февраля). Такой себе праздник, конечно, получится.

Кроме того, внезапно выяснилось, что в клубе продавали "левый" алкоголь и не соблюдали нормы СЭС.

Таким образом, "Мутабор" лишился львиной доли дохода в праздничный период, когда народ, как правило, гуляет на широкую ногу.

Нетрудно предположить, что после скандальной вечеринки Ивлеевой поток желающих посещать данное заведение в разы уменьшится. Убытки могут быть колоссальными, а неприятный шлейф останется на годы, - прогнозирует КП.

В результате «аморальное мероприятие» Ивлеевой ударило и по финансам и по репутации клуба, подчеркивает Mash.